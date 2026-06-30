Legal News: गुजरात उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि सात फेरे जैसी पारंपरिक रस्में और रीति-रिवाज नहीं निभाए जाते हैं, तो केवल मैरिज सर्टिफिकेट या पंजीकरण (Registration) के आधार पर किसी हिंदू विवाह को कानूनी रूप से वैध नहीं माना जा सकता है।

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, न्यायमूर्ति इलेश वोरा और न्यायमूर्ति आर. टी. वाच्छानी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि पारंपरिक रस्में और समारोह, चाहे वे किसी भी क्षेत्र या संस्कृति के हों, व्यक्ति के आध्यात्मिक अस्तित्व को शुद्ध और परिवर्तित करते हैं। सप्तपदी जैसी आवश्यक रस्में ही हिंदू विवाह का असली आधार हैं।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला कौशल सोनार नाम के एक व्यक्ति से जुड़ा है, जो वर्तमान में ब्रिटेन (UK) में रहते हैं। उन्होंने एक महिला के साथ हुए अपने कथित विवाह को अमान्य और रद्द घोषित करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

कौशल सोनार ने अदालत को बताया कि उन्हें इस कथित शादी के बारे में तब पता चला जब उक्त महिला ने उनके माता-पिता से संपर्क किया। महिला ने एक विवाह प्रमाण पत्र दिखाकर दावा किया कि वह कौशल की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है।

महिला के साथ शादी न होने की कही बात

कौशल ने अदालत में साफ किया कि उन्होंने महिला के साथ कभी कोई शादी नहीं की, कोई भी हिंदू रीति-रिवाज नहीं निभाए और न ही वे कभी पति-पत्नी की तरह साथ रहे। इससे पहले पिछले साल नवंबर में एक पारिवारिक अदालत ने इस शादी को अमान्य घोषित करने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ कौशल ने हाई कोर्ट में अपील की थी।

हाई कोर्ट ने मामले की जांच में पाया कि खुद प्रतिवादी महिला ने भी पारिवारिक अदालत के सामने यह स्वीकार किया था कि दोनों के बीच शादी की कोई रस्म या समारोह आयोजित नहीं हुआ था और वे कभी पति-पत्नी की तरह नहीं रहे। हाई कोर्ट ने कहा कि इस स्वीकारोक्ति के बावजूद पारिवारिक अदालत द्वारा कौशल सोनार की याचिका को खारिज करना एक बड़ी गलती थी।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 का हवाला

गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 का विशेष रूप से उल्लेख किया। कानून की बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, किसी भी हिंदू विवाह को कानूनी रूप से पूर्ण और बाध्यकारी बनाने के लिए पारंपरिक रस्मों, रीति-रिवाजों और विशेषकर ‘सप्तपदी’ का होना अनिवार्य है।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि इस मामले में विवाह की कोई भी बुनियादी और आवश्यक रस्म आयोजित नहीं की गई थी, इसलिए सिर्फ कागजी पंजीकरण के आधार पर इसे शादी नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने पारिवारिक अदालत के पुराने आदेश को रद्द करते हुए इस कथित विवाह को अमान्य घोषित कर दिया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट की कोल्हापुर बेंच ने हाल ही में एक जोड़े को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि जब कोई व्यक्ति इस्लाम अपना लेता है, तो इस कानून के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते। पढ़िए पूरी खबर…