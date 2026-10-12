गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम के एक व्यक्ति को विदेशी घोषित करने के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि नागरिकता साबित करने के लिए देश में लगातार निवास का रिकॉर्ड महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपने माता-पिता और दादा-दादी के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज पेश करने में विफल रहा।

न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति सुस्मिता फुकन खौंद की पीठ ने 8 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया। व्यक्ति ने सितंबर 2018 में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा उसे विदेशी घोषित किए जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, अदालत ने उसकी याचिका खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराया। उसे 25 मार्च 1971 के बाद की कैटेगरी का विदेशी माना गया।

दादा के निवास में निरंतरता का अभाव

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 1966 के बाद से याचिकाकर्ता के दादा के निवास में निरंतरता का अभाव नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीठ के अनुसार, देश में लगातार निवास नागरिकता साबित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि व्यक्ति द्वारा पेश की गई मतदाता सूचियां अलग-अलग गांवों से संबंधित थीं। इनमें नाम और उम्र को लेकर भी कई विसंगतियां थीं। इसके अलावा, 1977 और 1997 की मतदाता सूचियों के बीच 20 साल का अंतर था, जिसे अदालत ने महत्वपूर्ण माना।

नदी कटाव के कारण तीन गांवों में बदला ठिकाना

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उसका जन्म और पालन-पोषण निज-परुवा गांव में हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव के कारण उसका परिवार चंपूपारा पाथर गांव में चला गया। इसके बाद 1970 के बाद परिवार ने उजान दुरमारी में अपना ठिकाना बनाया।

उसने बताया कि 1997 के बाद परिवार दुरमारी (दीघलचुरा) से भितर दुवार गांव में आकर रहने लगा और तब से वहीं रह रहा है।

हालांकि, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने 2018 में पाया था कि व्यक्ति ने अपने दादा-दादी के जन्मस्थान की जानकारी नहीं दी थी। उसने अपने दादा के भाई-बहनों के नाम भी नहीं बताए थे। पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य नहीं मिलने के आधार पर ट्रिब्यूनल ने उसे भारतीय नागरिक मानने से इनकार करते हुए विदेशी घोषित कर दिया था।

पिता की गवाही भी नहीं आई काम

हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एन. उद्दीन ने दलील दी कि ट्रिब्यूनल ने उन सार्वजनिक दस्तावेजों को गलत तरीके से खारिज कर दिया, जिनसे उसकी नागरिकता साबित होती थी। उन्होंने कहा कि 1970 की मतदाता सूची में उसके माता-पिता और दादा-दादी के नाम दर्ज थे, जिससे उनके साथ उसका पारिवारिक संबंध स्थापित होता है।

उन्होंने यह भी दलील दी कि याचिकाकर्ता के पिता ने अदालत में गवाही दी थी और उनके भारतीय नागरिक होने से याचिकाकर्ता का दावा भी मजबूत होता है।

वहीं, सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता जी. शर्मा ने इन दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अपने पिता और दादा के बीच संबंध स्थापित करने में विफल रहा। केवल पिता की मौखिक गवाही बिना सहायक दस्तावेजों के नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

मतदाता सूचियों में नाम और उम्र को लेकर विसंगतियां

अदालत ने 1977 और 1997 की मतदाता सूचियों के बीच 20 साल के अंतर की जांच की। पीठ ने कहा कि भले ही नदी कटाव के कारण परिवार को तीन गांवों में स्थानांतरित होना पड़ा हो, लेकिन पेश किए गए चुनावी रिकॉर्ड माता-पिता और दादा-दादी के साथ आवश्यक संबंध स्थापित नहीं कर सके।

अदालत के मुताबिक, 1966 की मतदाता सूची में याचिकाकर्ता के पिता का नाम ‘कुरफान अली’ और दादा का नाम ‘जान मामूद’ दर्ज था। बाद की मतदाता सूचियों में यही नाम ‘कुरपान अली’ और ‘जानू मियां’ के रूप में दर्ज मिले।

अदालत ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता का नाम पहली बार 1997 की मतदाता सूची में दर्ज हुआ था, जिसमें उसकी उम्र 26 साल बताई गई थी। अदालत ने कहा कि वह 21 वर्ष की उम्र में मतदान के योग्य हो गया होता, इसलिए 1977 और 1997 के रिकॉर्ड के बीच के अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

ट्रिब्यूनल ने इसी आधार पर माना था कि 1977 की मतदाता सूची किसी दूसरे परिवार से संबंधित थी। हाई कोर्ट ने भी कहा कि 20 साल के इतने बड़े अंतर को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

जन्म से जुड़ी जानकारी भी नहीं दे सका व्यक्ति

अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता ने अपनी जन्मतिथि, जन्मस्थान और अपनी मां तथा भाई-बहनों के नामों का खुलासा नहीं किया था। इन कमियों और दस्तावेजों में मौजूद विसंगतियों को देखते हुए अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें व्यक्ति को 25 मार्च 1971 के बाद की कैटेगरी का विदेशी घोषित किया गया था। अदालत ने उसे पहले दी गई जमानत का आदेश भी रद्द कर दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसने नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 में किए गए बदलावों को ना मंजूरी दी है और ना खारिज किया है। कोर्ट ने कहा कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और वह इस मामले की जांच करेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।