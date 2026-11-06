असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के पास प्रस्तावित लग्जरी होटल प्रोजेक्ट का विरोध करने के कारण नेशनल सिक्टोरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में लिए गए एक्टिविस्ट प्रणब डोले को गुवाहाटी हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उनकी हिरासत को रद्द कर दिया, जिसके बाद 115 दिनों से अधिक समय से हिरासत में रहे प्रणब डोले की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

अपने फैसले में जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुष्मिता फुकन खाउंड की हाईकोर्ट बेंच ने कहा, “हिरासत में लेने वाले असम सरकार ने इस बारे में दिमाग ही नहीं लगाया कि क्या याचिकाकर्ता (प्रणब डोले) की गतिविधियों से निपटने के लिए देश के सामान्य कानून अपर्याप्त थे।”

40 वर्षीय प्रणब डोले ग्रेटर काजीरंगा भूमि और मानवाधिकार समिति के संयोजक हैं। वे कई सालों से इस प्रोजेक्ट के संभावित प्रभावों और स्थानीय मूल निवासियों के विस्थापन के मुद्दे पर खुलकर आवाज उठाते रहे हैं।

पुराने आपराधिक मामलों पर आधारित था हिरासत- कोर्ट

हिरासत आदेश रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, “यह पुराने आपराधिक मामलों पर आधारित था। राज्य सरकार ने जिन 13 मामलों का हवाला दिया था, उनमें से 9 मामले में प्रणब डोले पहले ही बरी हो चुके हैं। इनमें से केवल तीन मामले ही अभी चल रहे हैं और एक मामला सबूत जुटाने के चरण में हैं।”

‘हिरासत में लेने के लिए अपनाया गया शॉर्टकट’

फैसले में कोर्ट ने कहा, “चूंकि यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता को पुराने मामलों के आधार पर हिरासत में लिया गया है, जिनमें से कुछ मामलों में उसे बरी किया जा चुका है या आरोप मुक्त किया जा चुका है तो इस मामले के तथ्यों से केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संबंधित अधिकारियों ने हिरासत आदेश जारी करके याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने के लिए एक ‘शॉर्टकट’ अपनाया है।”

हिरासत आदेश में डोले की विदेश यात्राओं का जिक्र होने पर, बेंच ने कहा कि राज्य सरकार ने उसके द्वारा की गई “देश-विरोधी गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं दी है।”

हाई कोर्ट ने कहा, “केवल बार-बार विदेश यात्रा करना ही किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत (प्रिवेंटिव डिटेंशन) में रखने का आधार नहीं हो सकता, और न ही इसके लिए उसकी अपनी पसंद के देश में जाने के मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है।”

‘विदेश यात्राओं को लेकर आरोप साफ नहीं’

फैसले में आगे कहा गया, “इसके अलावा, हिरासत के आधारों में विदेश यात्राओं और संदिग्ध विदेशी मुद्रा प्राप्तियों से जुड़े अस्पष्ट आरोपों को छोड़कर हिरासत में लेने वाले अधिकारी ने याचिकाकर्ता को ऐसा कोई सबूत नहीं दिया है, जिससे यह पता चले कि उनकी विदेश यात्राएं और विदेशी मुद्रा प्राप्त करना किस तरह राज्य के हितों, उसकी सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है, या इसने सार्वजनिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है।”

कोर्ट ने यह भी गौर किया कि हालांकि प्रणब डोले पर “सड़क जाम करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने” के आरोप थे, लेकिन इन कथित अपराधों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी।

हाई कोर्ट ने कहा, “इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और इनमें कोई ठोस विवरण नहीं है।”

प्रणब डोले की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ वकील शांतनु बोरठाकुर ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बातचीत में बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रणब को हिरासत से जुड़े जरूरी दस्तावेज न उपलब्ध कराना भी एक ऐसा आधार था, जिसके चलते हाई कोर्ट ने हिरासत आदेश को रद्द कर दिया।

स्थानीय कोर्ट के जमानत देते ही लगाया था एनएसए

विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में 12 जुलाई को गोलाघाट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए प्रणब डोले को 29 जुलाई को एक स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी थी। प्रणब एक प्रमुख स्थानीय और भूमि अधिकार कार्यकर्ता है। हालांकि, इसके एक दिन बाद 30 जुलाई को ही असम सरकार ने प्रणब डोले पर NSA लगा दिया। सरकार का कहना था कि उनकी गतिविधियां “सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा के लिए खतरनाख” थीं।

गोलाघाट के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने जमानत आदेश में कहा था कि वीडियो फुटेज से यह साबित नहीं होता कि “प्रदर्शनकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर सीधा हमला किया हो।” न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जांच के दौरान जांच अधिकारी को कोई “घातक हथियार” नहीं मिला, जबकि पुलिस ने ऐसा दावा किया था।

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