पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने NDPS मामले में एक आरोपी को रेगुलर जमानत दे दी है। खास बात यह है कि आरोपी की पहली जमानत याचिका पुलिस की गलत रिपोर्ट के चलते खारिज हो गई थी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आरोपी के खिलाफ सात अन्य नशे के मामले बताए थे, जिनमें से तीन में उसे दोषी भी बताया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने खुद स्वीकार किया कि यह जानकारी गलत थी।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस संजय वशिष्ठ की अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की आजादी प्रभावित हुई। कोर्ट को बताया गया कि आरोपी के खिलाफ मौजूदा मामले के अलावा सिर्फ एक पुराना एनडीपीएस केस था, जिसमें उसे साल 2011 में तीन महीने की सजा हुई थी। इसके अलावा जिन छह अन्य मामलों का जिक्र किया गया था, उनमें आरोपी का नाम ही नहीं था।

मामले में गलत जानकारी देने वाले फिल्लौर थाने के तत्कालीन मुंशी और एक एएसआई के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। कोर्ट ने जालंधर ग्रामीण के एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जांच छह महीने के भीतर पूरी हो।

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को यह भी निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट हिदायतें जारी की जाएं। अदालत में कोई भी स्टेटस रिपोर्ट या हलफनामा दाखिल करने से पहले आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड अच्छी तरह जांचा जाए, ताकि भविष्य में किसी व्यक्ति की आजादी गलत जानकारी की वजह से प्रभावित न हो।

वहीं, जमानत के गुण-दोष पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी फरवरी 2025 से जेल में बंद है। मामले में कुल 14 गवाह हैं, लेकिन अब तक सिर्फ दो की गवाही हुई है। आरोपी के पास से कथित तौर पर 30 एटिजोलम टैबलेट और 49 ट्रामाडोल टैबलेट बरामद हुई थीं।

कोर्ट ने यह भी गौर किया कि एटिजोलम की कथित बरामदगी का वजन 2.7 ग्राम बताया गया है, जो कमर्शियल क्वांटिटी की निर्धारित सीमा 2.5 ग्राम से महज 0.2 ग्राम ज्यादा है। अदालत ने कहा कि इतने लंबे समय से हिरासत और ट्रायल की धीमी रफ्तार को देखते हुए आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में रखना उचित नहीं होगा।

इन सभी परिस्थितियों और पुलिस की गलत जानकारी को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी को नियमित जमानत दे दी। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि अगर आरोपी भविष्य में इसी तरह की किसी गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो उसकी जमानत रद्द मानी जाएगी।

अब कभी भी माता-पिता के नाम की वर्तनी में करा सकेंगे सुधार, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत

हाईस्कूल व इंटर के अंकपत्रों एवं प्रमाणपत्रों में माता-पिता के नाम की वर्तनी संबंधी त्रुटि सुधारने के लिए अब तीन साल की समयसीमा लागू नहीं होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी लिपिकीय गलती सुधारने के लिए निर्धारित तीन साल के भीतर आवेदन करना अनिवार्य नहीं है। पढ़ें पूरी खबर।