एक पैसेंजर को बिना बताए उसकी ट्रेन का डिपार्चर टाइम बदल देना रेलवे और IRCTC को काफी महंगा पड़ गया। ऐसे एक मामले में फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने यात्री को 15620 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। कमीशन ने IRCTC को टिकट के 10,620 रुपये वापस करने और रेलवे को 5,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

आयोग ने माना है कि ट्रेन का समय पहले कर दिए जाने की जानकारी यात्री तक नहीं पहुंचाना रेलवे की सर्विस में कमी को दिखाता है। आयोग की अध्यक्ष किरणजीत कौर अरोड़ा और सदस्य सुमन खन्ना ने अपने आदेश में कहा कि यात्रियों को समय पर और बेहतर सेवा पाने का अधिकार है। उन्हें प्रशासन की मनमानी का शिकार नहीं बनाया जा सकता। आयोग ने मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए भी मुआवजा देने का निर्देश दिया।

क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता ने 10 जून 2024 को गोवा के मडगांव से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के लिए अपनी, अपनी पत्नी और बेटी को मिलाकर तीन टिकट बुक कराई थी। कुल किराया 10,620 रुपये था। शिकायतकर्ता के मुताबिक, उसका परिवार निर्धारित समय से पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि ट्रेन अपने पुराने शेड्यूल से करीब दो घंटे पहले रवाना हो चुकी है। ट्रेन के डिपार्चर समय में बदलाव उसकी जानकारी के बिना कर दी गई थी। इस कारण पूरे परिवार की ट्रेन छूट गई।

रेलवे ने IRCTC पर डाल दी लापरवाही

ट्रेन मिस हो जाने के बाद परिवार ने दिल्ली पहुंचने के लिए उसे मजबूरी में तीन फ्लाइट टिकट खरीदने पड़े। उससे पहले परिवार ने स्टेशन मास्टर से इस बदलाव के बारे में जानकारी मांगी तो कथित तौर पर उन्हें बताया गया कि ट्रेन की बदली हुई टाइमिंग की सूचना यात्रियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी IRCTC की है। इसके बाद उसने रेलवे और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार को लेकर कमीनश के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा दी।

रेलवे ने यात्री की ही बता डाली गलती

इस मामले को लेकर रेलवे की ओर से कहा गया है कि कोंकण रेलवे की ट्रेनें मानसून और गैर-मानसून के दौरान अलग-अलग समय-सारणी के अनुसार चलती हैं। रेलवे के मुताबिक, मानसून टाइमटेबल 10 जून से लागू हुआ था और हर साल 30 अक्टूबर तक प्रभावी रहता था। रेलवे ने कहा कि यात्रियों को मानसून के दौरान यात्रा करने से पहले ट्रेन का समय दोबारा चेक कर लेना चाहिए। रेलवे का कहना है कि बदली हुई टाइमिंग की जानकारी स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर लगाई गई थी, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए दी गई थी और कोंकण रेलवे की वेबसाइट पर भी उपलब्ध थी।

रेलवे ने ट्रेन छूटने के लिए यात्री की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। वहीं, IRCTC ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसकी जिम्मेदारी केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग तक सीमित है। ट्रेन का संचालन और उसके आगमन या प्रस्थान के समय में बदलाव करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

दोनों पक्षों की दलीलें और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत देखने के बाद आयोग ने कहा कि यात्रियों को समय पर और उचित सेवाएं मिलनी चाहिए। केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि यात्री खुद वेबसाइट या स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर ट्रेन की टाइमिंग चेक कर लें। आयोग के मुताबिक, रेलवे और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि ट्रेन के समय में बदलाव होने पर यात्रियों को इसकी स्पष्ट और समय पर जानकारी दी जाए। यात्री अधिकारियों की मर्जी पर निर्भर नहीं रह सकते।

यात्री को कितना मिलेगा मुआवजा?

फिरोजपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने यात्री को कुल 15620 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसमें टिकट का रिफंड 10,620 रुपये और मुआवजे की राशि 5000 रुपये है।

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