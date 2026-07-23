प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक के मामलों के मद्देनजर फास्ट ट्रैक बनाने की घोषणा की है। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर बातें शुरू हो गई। साथ ही इसके काम करने के तरीके पर भी बात होने लगी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर घोषणा की थी।

पीएम मोदी की यह घोषणा ऐसे समय में सामने आई है जब दिल्ली समेत कई शहरों में सीजेपी के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सीजेपी को विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, आप और शिवसेना (यूबीटी) समेत कई पार्टियां समर्थन दे रही है। साथ ही कई बॉलीवुड के स्टार भी बच्चों के प्रदर्शन के समर्थन में अपनी राय रख रहे हैं।

सरकार कैसे बनाएगी कोर्ट?

हालांकि, पीएम मोदी के ऐलान के बाद सवाल उठ रहा कि सरकार ऐसे कोर्ट कैसे बनाएगी, क्योंकि अभी मौजूद अधिकतर फास्ट-ट्रैक कोर्ट मुख्य रूप से यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। ऐसे में भारत में फास्ट-ट्रैक कोर्ट सिस्टम पर एक नजर डालना बेहद जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बताया क्या अहम?

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अभय एस ओका ने मामले को लेकर कहा कि पेपर लीक मामले में अपराधों की प्रकृति को देखते हुए, फास्ट-ट्रैक कोर्ट से अधिक जरूरी जांच पर ध्यान देना है। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, “उन्हें (सरकार को) ऐसे जांच अधिकारी नियुक्त करने चाहिए जिन्हें ऐसे मामलों में महारत हासिल हो। इसकी वजह यह है कि ऐसे मामलों में कभी भी सीधे सबूत या चश्मदीद गवाह नहीं मिलते। इसलिए, बहुत समझदार और काबिल जांच अधिकारी की जरूरत होती है।”

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने यह भी कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारी को फोरेंसिक और दूसरे विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जस्टिस अभय एस ओका ने कहा, ” पहला उन्हें आरोपियों की फोन कॉल्स का पता लगाना होगा। इसलिए यह एक अहम पहलू है कि जांच ठीक से हो क्योंकि अपराध की प्रकृति और उसमें शामिल लोगों की भूमिका साबित करना बहुत मुश्किल होगा।”

जस्टिस अभय ने तीन मुख्य बात बताते हुए कहा, “दूसरा गवाहों को खास सुरक्षा देनी होगी क्योंकि यह एक बहुत बड़ा घोटाला है- NEET जैसी परीक्षा के पेपर लीक होना, जिसमें लाखों छात्र शामिल होते हैं।” आगे कहा, ” तीसरा उनके (सरकार के) पास कानून बनाकर स्पेशल कोर्ट बनाने का विकल्प है। वरना, सबसे आसान विकल्प यह है कि हाई कोर्ट यह सुनिश्चित करे कि मामला किसी अनुभवी सत्र न्यायाधीस को सौंपा जाए।”

सरकार की स्कीम पर लागू होगा स्वरूप- पूर्व लॉ सेक्रेटरी

पूर्व लॉ सेक्रेटरी पी.के. मल्होत्रा ​​ने इसे लेकर कहा कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट का स्वरूप उस स्कीम पर निर्भर करेगा जिसे सरकार लागू करना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मौजूदा स्कीम है।

पी.के. मल्होत्रा ​​ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से कहा, “हमारे यहाँ स्पेशल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, जिसका जिक्र अलग-अलग कानूनों में किया गया है। जैसे, CBI के लिए स्पेशल कोर्ट है, आर्थिक अपराधों के लिए स्पेशल कोर्ट है। लेकिन इन स्पेशल कोर्ट के लिए प्रावधान उसी खास कानून में किए जाते हैं। लेकिन पेपर लीक, खासकर NEET परीक्षा से जुड़े मामलों को किस कानून के तहत लाया जाएगा? अगर उन्हें किसी खास कानून के तहत लाया जाता है, तो शायद उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जा सकते हैं।”

उन्होंने ऐसी अदालतों से मिलने वाले “समय-सीमा के भीतर न्याय” पर जोर दिया और कहा कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए इनमें खास क्षेत्रों के जानकारों को भी शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “इसलिए इसके फायदे को कम करके नहीं आंका जा सकता। लेकिन सरकार इन पेपर लीक मामलों के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएगी, यह उस योजना पर निर्भर करेगा जिसे सरकार लेकर आएगी।”

पी.के. मल्होत्रा ​​के अनुसार, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इन मामलों को रेप या POCSO मामलों के लिए बनी फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट की प्रशासनिक योजना के तहत निपटाया जाएगा, या फिर ऐसे मामलों के लिए कोई स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी जिसके लिए कानून में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। आगे कहा, “यह सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, प्रदर्शन कर रहे छात्रों की माँग को पूरा करने के लिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का यह बयान अच्छा है। लेकिन इस पर अभी और जानकारी का इंतजार करना ज्यादा सही होगा।”

स्पेशल कोर्ट सभी राज्यों में बनाए जाने चाहिए- पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल

2G स्पेक्ट्रम और सत्यम ‘घोटाले’ के मामलों का जिक्र करते हुए, भारत के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने कहा, “तब भी स्पेशल कोर्ट बनाई गई थीं। हालाँकि दोषियों को सजा मिलना जरूरी है और परीक्षा लीक मामलों में दोषियों को सजा देने के लिए स्पेशल कोर्ट अहम हैं, लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इन्हें सभी राज्यों में बनाया जाना चाहिए क्योंकि NEET पेपर लीक ऐसी अकेली घटना नहीं है।”

सीनियर एडवोकेट इस बात पर भी जोर दिया कि परीक्षाओं के विषय पर राज्य के कानूनों के तहत स्पेशल कोर्ट को “अधिकार” भी दिए जाने चाहिए। सिद्धार्थ लूथरा ने कहा, “इससे भी अधिक जरूरी यह है कि UGC, केंद्रीय HRD मंत्रालय और राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। परीक्षा प्रणाली में सुधार के बिना, हमारे छात्रों के लिए कोई उम्मीद नहीं है।” उन्होंने तर्क दिया कि समस्या तब तक बनी रहेगी जब तक “मेडिसिन, इंजीनियरिंग और अन्य विषयों, जिनमें बहुत अदिक कॉम्पिटिशन है, में सीटों की संख्या बहुत कम” रहेगी।

भारत में किन मामलों के लिए बनाए गए फास्ट टैक?

देश में तो ऐसे कई मामलों के लिए फास्ट ट्रैक बनाए गए लेकिन कुछ अहम केसों पर सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाया। इनमें से तीन मामले सबसे अहम हैं।

2012 दिल्ली गैंगरेप और हत्या का मामला (2012–2013)

16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस के अंदर 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के कारण पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन हुए, इस में मामले की तेजी से सुनवाई की मांग की गई थी। आखिरकार नौ महीने से भी कम समय में सुनवाई पूरी हुई, दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई और देश भर में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की शुरुआत हुई।

2008 मुंबई आतंकी हमले (अजमल कसाब) (2009–2010)

मुंबई आतंकी हमले के आरोपी अजमल कसाब पर मुंबई की एक खास फास्ट-ट्रैक सत्र न्यायालय में मुकदमा चला। 11,000 पन्नों की चार्जशीट और दर्जनों आरोपों के बावजूद, कोर्ट ने 12 महीने के अंदर दोषी होने का फैसला सुना दिया।

कोलकाता RG कर मेडिकल कॉलेज मामला 2024

देश भर में हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद, एक पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले की सुनवाई कोलकाता की फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराने का निर्देश दिया गया ताकि रोजाना सुनवाई हो सके। अपराध के छह महीने के भीतर ही फैसला सुना दिया गया और आरोपी को उम्रकैद की सजा दी गई।

फास्ट ट्रैक कोर्ट की कब हुई स्थापना?

जून 2000 में, 11वें वित्त आयोग ने ₹502.90 करोड़ आवंटित किए और राज्यों में जिला और निचली अदालतों में 2 करोड़ से अधिक लंबित मामलों को कम करने के लिए अतिरिक्त अदालतें शुरू करने का प्रस्ताव रखा।

2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद, 2013 में न्याय विभाग ने ‘न्याय वितरण और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन’ के तहत न्यायिक सुधारों पर ‘एक्शन रिसर्च और स्टडीज के लिए योजना’ नाम का एक प्रोजेक्ट लागू किया। इस योजना के तहत, रिसर्च और न्यायिक सुधारों के कई पहलुओं के लिए आर्थिक मदद दी गई, जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली द्वारा ‘भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट के कामकाज का मूल्यांकन’ पर की गई स्टडी भी शामिल थी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी बढ़ गया बोझ

इस स्कीम को लागू करने में यौन उत्पीड़न के मामले मुख्य थे। स्टडी के अनुसार, फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना के साथ कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर, खास प्रशासन, स्टाफ का अलग कैडर या प्रक्रियाओं में कोई ढील नहीं दी गई। इसलिए, इनका कामकाज आम अदालतों जैसा ही है और इन्हें भी आम अदालतों जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त मदद न मिलने के कारण फास्ट ट्रैक कोर्ट पर काम का बोझ भी बढ़ गया है।

जुलाई 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान मामले में, ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण’ (POCSO) एक्ट के तहत मामलों की तेजी से जांच, सुनवाई और निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। अगले महीने, सरकार ने क्रिमिनल लॉ (संशोधन) एक्ट-2018 को लागू करने और खास POCSO कोर्ट स्थापित करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम तैयार की। केंद्र ने इस स्कीम को अप्रैल 2023 से मार्च 2026 तक बढ़ा दिया, जिसके लिए कुल 1952.23 करोड़ रुपये का बजट रखा गया।

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दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुई कार्रवाई के कुछ दिनों बाद गुरुवार को नागपुर में संविधान चौक के पास विरोध प्रदर्शन के बाद 150 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। वे नारे लगा रहे थे और पिछली रात प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने के विरोध में पोस्टर लिए हुए थे। पुलिस ने बताया कि आज हुए विरोध प्रदर्शन के लिए कोई औपचारिक अनुमति नहीं ली गई थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें