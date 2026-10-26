जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने शादी और जीवनसाथी चुनने की आजादी को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जब दो बालिग अपनी मर्जी से शादी करने का फैसला करते हैं तो इसके लिए परिवार, समुदाय या बिरादरी की सहमति जरूरी नहीं है।

ऐसे मामलों में दोनों की सहमति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोर्ट ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले एक कपल को सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया, जिन्हें अपने रिश्तेदारों से हिंसा और उत्पीड़न का डर था।

क्या है पूरा मामला?

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में एक विवाहित जोड़े ने याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की थी। कपल का कहना था कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन उनके परिवार के लोग इस रिश्ते के खिलाफ हैं। उन्हें आशंका थी कि शादी से नाराज रिश्तेदार उनके साथ मारपीट कर सकते हैं और उन्हें परेशान कर सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, दोनों 8 मार्च 2024 को हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार शादी करने के बाद पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे। उन्होंने प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से अपनी जान और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी।

मामले की सुनवाई जस्टिस शहजाद अजीम ने की। कोर्ट ने याचिका के साथ जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स को भी देखा। इन डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड और जम्मू-कश्मीर बोर्ड की 10वीं क्लास की मार्कशीट शामिल थी। इन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, महिला की जन्मतिथि 26 मार्च 1998 और पुरुष की जन्मतिथि 10 अक्टूबर 1992 थी। यानी दोनों बालिग थे।

‘परिवार या बिरादरी की सहमति जरूरी नहीं’

मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दो बालिग जब आपसी सहमति से शादी करने का फैसला करते हैं, तो परिवार, समुदाय या बिरादरी की मंजूरी जरूरी नहीं होती। कोर्ट के मुताबिक, ऐसे मामलों में शादी करने वाले दोनों व्यक्तियों की इच्छा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि जब दो बालिग अपनी मर्जी से एक-दूसरे को जीवनसाथी चुनते हैं, तो यह उनके व्यक्तिगत फैसले और स्वतंत्रता का हिस्सा है। संविधान भी उनके इस अधिकार को मान्यता देता है।

अदालत ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत पसंद के अधिकार को परिवार की इज्जत, सामाजिक प्रतिष्ठा या सामूहिक सोच के नाम पर दबाया नहीं जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार जीवनसाथी चुनने से रोका जाता है तो उसकी गरिमा और स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का दिया हवाला

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का जिक्र किया। कोर्ट के अनुसार, जब दो बालिग अपनी सहमति से जीवनसाथी चुनते हैं तो यह उनकी संवैधानिक स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है। संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुछ मौलिक स्वतंत्रताएं देता है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है।

कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की गरिमा उसकी स्वतंत्रता और पसंद से जुड़ी होती है। यदि किसी को अपनी मर्जी से जीवन जीने या अपना जीवनसाथी चुनने की आजादी नहीं मिलती तो उसके सम्मानजनक जीवन के अधिकार का पूरा अर्थ खत्म हो जाता है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जब दो बालिग अपनी इच्छा से शादी करते हैं तो उनके इस अधिकार में हस्तक्षेप करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। संवैधानिक अदालतों की जिम्मेदारी है कि वे लोगों की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करें।

कपल को सुरक्षा देने का निर्देश

हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कपल को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनकी जान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। हालांकि, कोर्ट ने यह निर्देश कुछ शर्तों के साथ दिया। अधिकारियों को पहले यह सत्यापित करना होगा कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं और उनकी शादी लागू कानूनों के अनुसार संपन्न हुई है।

कोर्ट ने साफ किया कि सुरक्षा देने के आदेश का मतलब यह नहीं है कि उसने शादी को कानूनी रूप से प्रमाणित कर दिया है या दोनों की शादी करने की पात्रता पर अंतिम फैसला सुना दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि दोनों में से किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है तो पुलिस नियमानुसार जांच जारी रख सकती है।

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