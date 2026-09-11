फेसबुक पर दोस्ती, दो दिन होटल में, शादी का वादा, ब्रेकअप और फिर कानूनी लड़ाई। यह मामला पुलिस और अदालत तक पहुंचा तो अब सुप्रीम कोर्ट ने NRI को बड़ी राहत दी है।

मामला गुजरात का है। जाम्बिया में रहने वाले एक एनआरआई व्यक्ति पर आरोप था कि उसने शादी का झूठा वादा करके एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोपी ने इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने केस खत्म करने से इनकार कर दिया।

उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 का हवाला दिया गया है, जो धोखे या विवाह के झूठे वादे के माध्यम से यौन संबंध बनाने को दस साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित करती है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि नवंबर 2022 में फेसबुक के ज़रिए उनका उस व्यक्ति से संपर्क हुआ। दोनों की पहली मुलाकात फरवरी 2024 में वडोदरा में हुई। महिला ने आरोप लगाया कि वह व्यक्ति उन्हें एक होटल में ले गया, जहां उन्होंने दो दिन बिताए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने उनसे शादी करने की इच्छा जताई और उनके बीच शारीरिक संबंध बने।

महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उससे दिसंबर 2024 तक शादी करने का वादा किया था, लेकिन उसने जनवरी 2025 में उसे बताया कि उसकी मां इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है और वह उससे शादी नहीं करेगा।

उस व्यक्ति ने इस आरोप का खंडन किया कि रिश्ता झूठे वादे पर आधारित था। उसके वकील ने गुजरात हाई कोर्ट को बताया कि यह रिश्ता स्वेच्छा से बना था और उन्होंने महिला की मां और मौसी के साथ उसकी बातचीत का हवाला दिया। उच्च न्यायालय में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, उसने महिला की मां को 40,000 रुपये भी भेजे और मुंबई से लगभग 32,000 रुपये के मोबाइल फोन और कपड़े भेजे ।

मई में हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने और व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि विवाह के वादे को पूरा नहीं किया गया और विवाह का कोई इरादा न रखते हुए शुरू से किए गए वादे में अंतर करना आवश्यक है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि व्यक्ति की मां द्वारा विवाह का विरोध करने की व्याख्या को वास्तविक कारण नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने आगे कहा कि संबंध शुरू करने से पहले व्यक्ति को मां की राय ले लेनी चाहिए थी और उसका बाद में इनकार करना दुर्भावनापूर्ण इरादे का संकेत देता है।

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने माना कि शिकायत में एक सहमतिपूर्ण संबंध का संकेत दिया गया था और इसमें यह खुलासा नहीं किया गया था कि उस व्यक्ति ने महिला को यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए धोखे के साधनों का इस्तेमाल किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

शीर्ष अदालत ने 7 सितंबर के अपने आदेश में IPC और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 की तुलना की। कोर्ट ने कहा कि शादी का झूठा वादा करके बनाए गए यौन संबंध और ऐसे वादे में फर्क करना जरूरी है, जो शुरुआत में ईमानदार था लेकिन बाद में पूरा नहीं हो सका।

BNS की धारा 69 में किसी महिला से “धोखे से” या “शादी का वादा” करके यौन संबंध बनाने को अपराध माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर किसी व्यक्ति ने शुरुआत से ही शादी करने का इरादा नहीं रखा था और सिर्फ यौन संबंध बनाने के लिए झूठा वादा किया, तो यह अलग मामला है। लेकिन अगर वादा करते समय उसकी नीयत शादी की थी और बाद में किसी वजह से शादी नहीं हो पाई, तो इसे उसी तरह नहीं देखा जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BNS की धारा 69 में जिस तरह के धोखे को अपराध माना गया है, उसमें ऐसा शादी का वादा शामिल है जिसे शुरुआत से ही पूरा करने का इरादा नहीं था। यानी आरोपी ने पहले से तय कर रखा था कि वह शादी नहीं करेगा, फिर भी शादी का वादा किया और महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए।

कोर्ट ने FIR का जिक्र करते हुए कहा कि आरोपी ने पहली मुलाकात में ही महिला से शादी करने की इच्छा जताई थी। इसके बाद महिला उसके आग्रह पर शारीरिक संबंध के लिए तैयार हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गौर किया कि FIR में ऐसा कोई स्पष्ट बयान नहीं था कि महिला ने सिर्फ शादी के वादे की वजह से शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति दी थी।

शीर्ष अदालत ने माना कि युवक की मां ने बाद में शादी का विरोध किया था और इससे यह साबित नहीं होता कि उसने बेईमानी से शादी का वादा किया था। कोर्ट ने कहा कि यह आरोप कि उसने मां की अनिच्छा के कारण शादी से इनकार कर दिया। यह दर्शाता है कि वादा नेक इरादे से किया गया था। इसी के साथ शीर्ष अदालत ने वडोदरा शहर में युवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।

‘हिरासत में हिंसा और छेड़छाड़ पुलिस ड्यूटी नहीं, बल्कि अपराध है’, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार

इलाहाबाद हाई ने पुलिस हिरासत में लोगों को बार-बार पीटने और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी पुलिसकर्मियों द्वारा दायर की गई रिहाई अर्जी (Discharge Applications) को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह की हिंसा को पुलिस ड्यूटी का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है और यह केवल अपराध है। जस्टिस मदन पाल सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया कि हिरासत में लिए गए लोगों के हाथ-पैर रस्सी से बांधकर उन्हें मुंह के बल लिटाकर कथित तौर पर बार-बार पीटा गया। पढ़ें पूरी खबर।

