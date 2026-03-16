Excise Policy Case: दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आबकारी नीति मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ CBI की अपील को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल जज बेंच से दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने की उनकी अर्जी खारिज किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इसी मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

यह भी पता चला है कि अरविंद केजरीवाल ने 9 मार्च के हाई कोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों के खिलाफ अपील दायर की है। उस आदेश में हाई कोर्ट ने सीबीआई की अपील पर सुनवाई की थी, जिसमें निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें केजरीवाल और अन्य लोगों को इस मामले में बरी कर दिया गया था।

दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस से 13 मार्च को मिले एक पत्र में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय को केजरीवाल और अन्य आरोपियों द्वारा अनुरोधित याचिका को ट्रांसफर करने का कोई कारण नहीं मिला। मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने पत्र में लिखा, “याचिका वर्तमान रोस्टर के अनुसार माननीय न्यायाधीश को सौंपी गई है। किसी भी प्रकार के अलगाव का निर्णय माननीय न्यायाधीश द्वारा लिया जाना है। हालांकि, मुझे प्रशासनिक पक्ष पर आदेश पारित करके याचिका को ट्रांसफर करने का कोई कारण नहीं दिखता।”

11 मार्च को केजरीवाल ने लिखा था पत्र

11 मार्च को केजरीवाल और अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मामले को ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था, जिसमें उन्होंने गंभीर, वास्तविक और आशंका का हवाला दिया था कि जस्टिस शर्मा के समक्ष मामले की सुनवाई निष्पक्षता और तटस्थता से नहीं हो पाएगी।

केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को निचली अदालत ने कर दिया था बरी

27 फरवरी को निचली अदालत ने केजरीवाल और सिसोदिया समेत सीबीआई मामले में सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। सीबीआई द्वारा इस आदेश को चुनौती देने के बाद हाई कोर्ट ने 9 मार्च को जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करने वाली निचली अदालत की टिप्पणियों पर रोक लगा दी। आरोपियों की ओर से कोई उपस्थित न होने के कारण यह आदेश एकतरफा पारित किया गया था।

अपने आदेश में न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि निचली अदालत के आदेश में कुछ तथ्यात्मक विसंगतियों के कारण स्थगन जरूरी हो गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि गवाहों और गवाहों के बयानों के संबंध में निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के चरण में की गई कुछ टिप्पणियां प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण लगती हैं। जस्टिस शर्मा ने यह भी अनुरोध किया कि सीबीआई के मामले पर आधारित ईडी के मामले में निचली अदालत की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए।

अब ED वाले केस का क्या होगा

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार (27 फरवरी) को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में बरी कर दिया। इसके साथ ही 21 अन्य लोगों को भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के केस से बरी कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट का 598 पेज का आदेश आम आदमी पार्टी के नेताओं और केस के दूसरे आरोपियों के लिए एक बड़ी राहत है। पढ़ें पूरी खबर…