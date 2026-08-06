2026 NEET-UG पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली की फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चल रही है। बचाव पक्ष के कुछ वकीलों के सुबह 10 बजे समय पर नहीं पहुंचने पर अदालत ने नाराजगी जताई। अदालत ने सभी वकीलों को रोजाना समय पर उपस्थित रहने और भविष्य में किसी भी तरह की देरी से बचने का निर्देश दिया।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने कहा, ”कृपया मेरी चिंता को समझिए। यहां हर मिनट महत्वपूर्ण है। जब मैं पहले इस मामले की सुनवाई कर रहा था तब इसे जल्द निपटाने के कोई निर्देश नहीं थे।”

उन्होंने आगे कहा, ”आप सभी को सुबह ठीक 10 बजे अदालत में मौजूद रहना चाहिए। यह सिलसिला ऐसे नहीं चल सकता। आज मैं मामले की सुनवाई 11 बजे तक स्थगित कर रहा हूं। लेकिन कृपया हर दिन सुबह 10 बजे समय पर पहुंचें।”

जज ने जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए जज अजय गुप्ता ने कहा कि ये सही नहीं है कि वकील समय से न हो। जज ने ये टिप्पणी तब की जब एक वकील ने कहा कि ट्रैफिक जाम की वजह से वो समय से नहीं आ पाए तो जज ने कहा कि वीडियो कांफ्रेसिंग की सुविधा है कम से कम उसके जरिए तो कोर्ट में पेश हो जाइए।

विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता 2026 नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट की प्रति देने की मांग पर बचाव पक्ष की दलीलें सुन रहे थे।

चार्जशीट की प्रति मिलने के बाद आरोपी दिनेश बिवाल और विकास बिवाल ने अपनी जमानत याचिका पर बहस की तैयारी के लिए 10 दिन का समय मांगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त तय की।

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि वह शुक्रवार तक सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आरोप तय करने पर बहस शुरू की जाएगी।

अदालत में सीबीआई की ओर से लोक अभियोजक वी.के. पाठक और बचाव पक्ष की ओर से ए.पी. सिंह उपस्थित रहे।

पेपर लीक मामला फास्ट-ट्रैक कोर्ट तक कैसे पहुंचा?

शुरुआत में 2026 नीट-यूजी पेपर लीक मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता कर रहे थे। बाद में फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायाधीश अनु ग्रोवर बलीगा को इस अदालत का विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया।

हालांकि कुछ ही दिनों बाद न्यायाधीश अनु ग्रोवर बलीगा का तबादला हो गया और इसके बाद अजय गुप्ता को पेपर लीक मामलों की सुनवाई की जिम्मेदारी सौंप दी गई।

यह बदलाव दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस (DHJS) में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा था जिसके तहत 138 न्यायाधीशों का तबादला किया गया।

आपको बता दें कि देशभर में पेपर लीक को लेकर छात्रों के व्यापक विरोध-प्रदर्शन हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने पेपर लीक मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की थी।

सीबीआई का क्या आरोप है?

सीबीआई के अनुसार, नीट-यूजी 2026 के प्रश्नपत्र कथित तौर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के पैनल सदस्य और ट्रांसलेटर पी. वी. कुलकर्णी ने लीक किए थे।

जांच एजेंसी का आरोप है कि लातूर में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेज चलाने वाले शिवराज मोटेगांवकर ने ये प्रश्नपत्र सह-आरोपी मनोज भगवानराव शिरुरे द्वारा संचालित सिद्धिविनायक अस्पताल परिसर में प्राप्त किए थे।

सीबीआई का आरोप है कि 3 मई को हुई नीट-यूजी परीक्षा से कई सप्ताह पहले अप्रैल 2026 में सिद्धिविनायक अस्पताल परिसर का इस्तेमाल कथित तौर पर केमिस्ट्री के एग्जाम पेपर तक एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार, बाद में यह प्रश्नपत्र टेलीग्राम के जरिए प्रसारित किया गया।

सीबीआई ने दावा किया है कि इस कथित पेपर लीक के कारण कई छात्रों ने आत्महत्या की जबकि सरकार के खजाने को 600 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

इस मामले में सीबीआई अब तक 13 गिरफ्तारी कर चुकी है। आपको बता दें कि 22.7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने नीट एग्जाम दिया है। लेकिन लीक होने के बाद एनटीए ने 12 मई को यह एग्जाम रद्द कर दिया। 21 जून को नीट परीक्षा दोबारा आयोजित की गई और 16 जुलाई को परिणाम घोषित हुए।

‘महीनों बहस चलती है, पर फैसला मिनटों में ऑनलाइन हो जाता है…’

2026 NEET-UG पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली की फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चल रही है। बचाव पक्ष के कुछ वकीलों के सुबह 10 बजे समय पर नहीं पहुंचने पर अदालत ने नाराजगी जताई। अदालत ने सभी वकीलों को रोजाना समय पर उपस्थित रहने और भविष्य में किसी भी तरह की देरी से बचने का निर्देश दिया।