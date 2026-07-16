सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को लखनऊ के कुकरैल रिजर्व फॉरेस्ट में अपनी महत्वाकांक्षी ‘नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क परियोजना’ को मंजूरी दे दी।

राज्य सरकार द्वारा परियोजना की मंजूरी के लिए दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने पाया कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) पहले ही हरी झंडी दे चुकी है। अदालत ने यह भी कहा कि चिड़ियाघर “पुराने जमाने” के हैं। पीठ ने आलोचकों से पूछा कि क्या वे “पूरे देश को स्थिर” रखना चाहते हैं।

राज्य की ओर से पेश होते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ को बताया कि यह एक “बेहद महत्वाकांक्षी” परियोजना है। यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। उन्होंने बताया कि अदालत ने पहले मुख्य आयुक्त से एक रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें कुछ पहलुओं को मंजूरी दी गई थी और कुछ को खारिज कर दिया गया था।

इस बात को ध्यान में रखते हुए शीर्ष न्यायालय ने मंजूरी देते हुए इस राज्य को मुख्य चुनाव आयोग (सीईसी) और अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा लगाई गई शर्तों का सावधानीपूर्वक पालन करने के लिए भी कहा।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और केंद्रीय पर्यावरण आयोग ने कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी और चिड़ियाघर पार्क की स्थापना को मंजूरी/अनुमोदन की सिफारिश की है। हमें 19.02.2024 के हमारे आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी स्थापना के लिए पूर्व स्वीकृति न देने का कोई कारण नहीं दिखता। परिणामस्वरूप, आवेदन स्वीकार किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्रीय पर्यावरण आयोग और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण या पर्यावरण एवं वन आयोग द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है।”

इसमें चेतावनी दी गई कि शर्तों का कोई भी उल्लंघन या विचलन गंभीरता से देखा जाएगा और सीईसी को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर परियोजना का दौरा करने का निर्देश दिया गया। राज्य द्वारा अनुमोदन के लिए किए गए अनुरोध का विरोध करते हुए, मूल याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि पर्यटन के लिए आरक्षित वन का दोहन करने की कोशिश की जा रही है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, “तो समस्या क्या है? क्या पूरा देश ठप्प पड़ा रहे?”

वकील के यह कहने के पर कि जानवरों को देखने के उद्देश्य से पहले से ही एक चिड़ियाघर हैं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि “चिड़ियाघर अब अप्रचलित हो चुके हैं”। दो चरणों में विभाजित यह महत्वाकांक्षी परियोजना, 5,000 हेक्टेयर में फैले कुकरैल रिजर्व फॉरेस्ट में भारत की पहली शहरी नाइट सफारी है और इसकी लागत लगभग 1,500 करोड़ रुपये होगी।

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