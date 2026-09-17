दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU)के चुनावों के लिए प्रचार के दौरान हुई हिंसा और गुंडागर्दी को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने चेतावनी दी है कि यदि अधिकारी कल तक कानून का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और व्यक्तियों के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में स्पष्टीकरण देने में विफल रहते हैं, तो वे मतों की गिनती रोक देंगे। DUSU को लेकर मतदान कल (18 सितंबर) को होना है।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर उसे यह भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा व्यवहार दोबारा नहीं होगा, तो वह चुनावों को पूरी तरह से रद्द कर सकता है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा, “अब बहुत हो चुका। हम इस तरह के आपराधिक व्यवहार, आपराधिक आचरण, लापरवाही और गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते।”

हम आपकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुए तो सख्त आदेश पारित करेंगे- दिल्ली हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने कहा, “अदालत कोई बहाना स्वीकार नहीं करेगी और हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यद्यपि हम चुनाव पर रोक नहीं लगा रहे हैं या उसे स्थगित नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि हम आपकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुए, तो हम मतगणना या परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने का कठोर आदेश पारित कर सकते हैं। हमें लगता है कि जब तक ऐसे आदेश पारित नहीं किए जाते, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। यह बहुत ही दुखद है। कृपया हमें बताएं कि क्या आप स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, हम जानते हैं कि इसे कैसे करना है।”

अदालत ने मामले की सुनवाई 18 सितंबर को दोपहर 12 बजे के लिए सूचीबद्ध की है। साथ ही छात्र संगठनों के वकीलों को अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

पीठ ने कहा कि हम इस बात से भली-भांति अवगत हैं कि हम एक लोकतांत्रिक समाज हैं, लेकिन हम इस बात से भी अवगत हैं कि इस लोकतंत्र को आपराधिक समाज में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।”

अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था हाई कोर्ट

अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा द्वारा दायर एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा था, जिसमें 2026-27 के चुनावों के दौरान लिंगदोह समिति की सिफारिशों, विरूपण विरोधी दिशानिर्देशों और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डीयूएसयू) की चुनाव आचार संहिता के सख्त प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

DUSU चुनावों से संबंधित एक चल रही रिट याचिका में दायर आवेदन में बड़े पैमाने पर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जिसमें बड़े वाहन काफिले, रैलियां, रोड शो, मुद्रित प्रचार सामग्री का उपयोग, बाहरी लोगों का प्रवेश और अत्यधिक समर्थकों का शामिल होना है।

मनचंदा ने मौजूदा चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों, समर्थकों और बाहरी लोगों के बीच हिंसा, तोड़फोड़ और झड़पों की घटनाओं का भी आरोप लगाया। उन्होंने कॉलेज परिसरों में बाहरी लोगों के प्रवेश और हिंसा एवं गोलीबारी की घटनाओं से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया।

याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों, ट्रैक्टरों, लग्जरी कारों और विशालकाय शुभंकरों का इस्तेमाल किया, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर के अंदर और आसपास यातायात बाधित हुआ।

मनचंदा ने अदालत को हिंसा की तस्वीरें दिखाईं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों से जुड़े लोगों ने बंदूकें लहराईं और विश्वविद्यालय के छात्रों को धमकाया। उन्होंने कहा कि प्रोफेसरों की पिटाई की गई और कई लोगों को हिंसा से बचने के लिए छिपना पड़ा।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि 16 सितंबर को जो कुछ हुआ वह पूरी तरह से निंदनीय था और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करते पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार कल समाप्त हो गया और तब से विश्वविद्यालय में पूरी तरह से शांति है। शर्मा ने आगे कहा कि न्यायालय के निर्देशों के कारण इस वर्ष के चुनाव 85-90% तक शांतिपूर्ण रहे हैं।

अदालत ने मनचंदा द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीरों का हवाला देते हुए सरकार के तर्क पर सवाल उठाया। कोर्ट ने टिप्पणी कहा कि इस याचिका के साथ संलग्न तस्वीरों में से अधिकांश में उम्मीदवारों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वाहन दिखाई दे रहे हैं। इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है… ये तस्वीरें उम्मीदवारों के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की गई हैं। क्या आपके लिए इन्हें पहचानना मुश्किल है? यह कहना व्यर्थ है कि परिसर खुला हुआ है। यह दिल्ली का ही हिस्सा है।”

अपने आदेश में, पीठ ने दर्ज किया कि छात्र संघों को लोकतंत्र की नर्सरी कहा जाता है, लेकिन छात्र संघ के चुनाव को इस मामले में दिखाए गए रंग में रंग लेने की अनुमति देना अस्वीकार्य है। न्यायालय ने आदेश दिया कि हम निर्देश देते हैं कि इस आवेदन पर संबंधित पक्ष कल तक अपनी रिपोर्ट पूर्ण कर लें। छात्र संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील भी उपस्थित रहेंगे। दिल्ली पुलिस और दिल्ली विश्वविद्यालय को भी घटना के बाद की गई कार्रवाई के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, जिसमें अनुशासनहीनता, लिंगदोह समिति के आदेश का उल्लंघन, न्यायालय के आदेश और आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया था। हमारे आदेश के तहत दाखिल की जाने वाली स्थिति रिपोर्ट के आधार पर कल आवश्यक निर्देश पारित किए जाएंगे।

‘शक्तियों का घोर दुरुपयोग’, दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की

दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालत के आदेश के बावजूद एक अंडरट्रायल कैदी को पैरोल पर रिहा नहीं करने के मामले में तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ अदालत की अवमानना (Contempt of Court) की कार्यवाही शुरू की है। पढ़ें पूरी खबर।