तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। ममता बनर्जी की याचिका पर हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने सुनवाई की। बेंच ने चुनाव आयोग से पूछा कि दोनों गुटों के दावे पर अंतिम फैसला करने में उसे कितना समय लगेगा। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों को अपना पक्ष और सबूत रखने का उचित मौका मिलना चाहिए। लेकिन प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं खिंचनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

पीठ में CJI सूर्यकांत के अलावा न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे। ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू पेश हुए। प्रतिद्वंद्वी गुट की ओर से मुकुल रोहतगी और नीरज किशन कौल ने दलीलें रखीं।

‘चुनाव के बीच EC ऐसा आदेश कैसे दे सकता है?’

सुनवाई की शुरुआत में कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आयोग ने उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद चुनाव प्रक्रिया के बीच यह आदेश पारित किया।

सिब्बल ने कहा, ”क्या चुनाव आयोग मामलों को लंबित रख सकता है और फिर चुनाव के बीच में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जबकि उसे पता है कि मेरे पास कोई उपाय नहीं होगा?”

उन्होंने कहा कि इस स्थिति में वह ना तो रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं और ना ही किसी अदालत से तत्काल राहत मांग सकते हैं। सिब्बल ने यह भी कहा कि अगर यही आदेश चुनाव कार्यक्रम शुरू होने से पहले आया होता तो उनके पास इसे चुनौती देने का रास्ता होता।

हालांकि पीठ ने कहा कि मौजूदा चुनाव प्रक्रिया के बीच न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित हो सकती है। CJI सूर्यकांत ने पूछा कि जब दोनों गुट खुद को असली AITC बताते हुए उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल कर चुके हैं तब चुनाव आयोग के सामने क्या विकल्प था।

‘अंतिम फैसला करने में कितना समय लगेगा?’

इसके बाद अदालत ने मामले को अंतरिम आदेश की वैधता पर तुरंत फैसला करने के बजाय चुनाव आयोग के अंतिम निर्णय की समयसीमा पर केंद्रित किया।

CJI सूर्यकांत ने चुनाव आयोग की ओर से पेश डी.एस. नायडू से कहा कि आयोग यह पता करके बताए कि अंतिम फैसला करने में उसे कितना समय चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को अपने सबूत पेश करने और आयोग को उन पर विचार करने के लिए उचित समय मिलना चाहिए लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए।

CJI ने आयोग के अंतरिम आदेश के उन हिस्सों का भी जिक्र किया जिनमें कहा गया है कि मौजूदा व्यवस्था आगामी उपचुनावों के लिए है। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक चुनाव चिन्ह आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत विवाद का अंतिम निर्धारण नहीं हो जाता।

‘मौजूदा व्यवस्था को नहीं छेड़ सकते’

न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम पहले ही अधिसूचित हो चुका है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के आगामी उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग की बनाई अंतरिम व्यवस्था को फिलहाल छेड़ना संभव नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को ‘बराबरी के स्तर पर रखने’ के लिए अंतरिम व्यवस्था बनाने से पहले प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज की थी। इस पर सिब्बल ने कहा कि इस पहलू पर आयोग के आदेश में कोई पर्याप्त विचार नहीं किया गया।

‘अक्टूबर में फैसला करें’, सिब्बल की मांग

सिब्बल ने अदालत को बताया कि TMC से जुड़ा विवाद जुलाई में ही चुनाव आयोग के सामने पहुंच गया था। लेकिन कई महीने तक मामला लंबित रहा। इसके बाद उपचुनाव के बीच अचानक अंतरिम आदेश जारी किया गया। उन्होंने कहा कि आयोग यह आदेश पहले भी जारी कर सकता था, तब उनके पास उसे चुनौती देने का प्रभावी कानूनी रास्ता होता।

सिब्बल ने अदालत से चुनाव आयोग को अक्टूबर में ही विवाद पर अंतिम फैसला करने का निर्देश देने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसलिए विवाद का जल्द निपटारा जरूरी है।

‘शिवसेना मामले में देरी का नतीजा हमने देखा है’

प्रतिद्वंद्वी गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि चुनाव आयोग ने पहले भी पार्टी के अंदर ऐसे विवादों में अंतरिम व्यवस्था की है। उन्होंने शिवसेना जैसे मामलों का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था असामान्य नहीं है।

इस पर जस्टिस बागची ने टिप्पणी की, ”हमने शिवसेना में देरी का नतीजा देखा है।” हालांकि रोहतगी ने अक्टूबर तक अंतिम फैसला करने की समयसीमा को बहुत कम बताया और अदालत से आयोग को कुछ और समय देने का अनुरोध किया।

प्रतिद्वंद्वी गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने कहा कि विवाद में जटिल तथ्यात्मक सवाल शामिल हैं। दोनों पक्षों को हलफनामे और सबूत दाखिल करने होंगे और इसके लिए एक महीने का समय पर्याप्त नहीं होगा।

विवाद क्या है?

चुनाव आयोग ने 18 सितंबर को अंतरिम आदेश जारी कर ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और पार्टी के ‘फूल और घास’ चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था। आयोग ने कहा था कि पार्टी के भीतर दो प्रतिद्वंद्वी गुट हैं और दोनों खुद को असली पार्टी बता रहे हैं। इसलिए चुनाव चिन्ह आदेश, 1968 के पैराग्राफ 15 के तहत मामले का विस्तृत और अंतिम निर्धारण जरूरी है।

आयोग ने दोनों गुटों को विवाद का अंतिम फैसला होने तक अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने को कहा था। इसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फुटबॉल खिलाड़ी’ चुनाव चिन्ह दिया गया जबकि अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘लिफाफा’ चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया।

यह विवाद पश्चिम बंगाल की नंदिग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों से पहले सामने आया है। दोनों गुटों ने इन उपचुनावों के लिए उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव आयोग के आदेश के बाद अब मूल TMC नाम और ‘फूल और घास’ चिन्ह का इस्तेमाल दोनों गुट नहीं कर सकते।

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस अंतरिम फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले उनकी ओर से कपिल सिब्बल ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति जताई थी।

अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। उस दिन चुनाव आयोग यह बताएगा कि वह दोनों गुटों के दावों पर अंतिम फैसला करने में कितना समय ले सकता है।