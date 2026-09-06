New Chief Justice in High Courts: बीते शनिवार को केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए देश के आठ अलग-अलग राज्यों के हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजी गई सिफारिशों के कुछ ही दिनों बाद लिया गया है, और कॉलेजियम की सिफारिशों को ही मंजूरी दी गई है।

इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट किया और उसके जरिए इन सभी नई नियुक्तियों की आधिकारिक जानकारी शेयर की। इस नए फेरबदल से कई राज्यों के उच्च न्यायालयों को नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं।

राजस्थान हाई कोर्ट में बड़े बदलाव

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल को राजस्थान हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी को देश के सबसे पुराने और प्रमुख उच्च न्यायालयों में से एक बॉम्बे हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है।

In exercise of the power conferred by the Constitution of India, in consultation with the Chief Justice of India, the President is pleased to appoint the following High Court Judges as Chief Justices of the High Courts: pic.twitter.com/yggIOo1B7Q — Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) September 5, 2026

हाईकोर्ट से जुड़ा विवाद भी आया सामने

इन नियुक्तियों के बीच एक राजस्थान हाईकोर्ट में काफी विवाद भी हुआ है। राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के खिलाफ गंभीर और अभूतपूर्व आरोप सामने आए थे। यह विवाद तब गहराया जब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने उनके खिलाफ ये गंभीर आरोप लगाए, जिससे न्यायिक गलियारों में काफी चर्चा शुरू हो गई।

पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस

कानून मंत्री द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस वल्लूरी कामेश्वर राव को पदोन्नत कर पटना हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इसके साथ ही, बॉम्बे हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस रवींद्र वी. घागे को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पंजाब-हरियाणा और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नई नियुक्तियां

न्यायिक फेरबदल के इसी क्रम में जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वे पहले इसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। उड़ीसा हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्णा राम महापात्र को पदोन्नत करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कमान सौंपी गई है।

मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए भी आदेश जारी

गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।

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