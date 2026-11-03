कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के गिरफ्तार चेयरमैन शिवशंकरप्पा साहूकार अपने गृहनगर में 35 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनवा रहे थे। इस कॉम्प्लेक्स में स्कूल, हॉस्टल, खेल का मैदान, मॉल और कन्वेंशन हॉल बनाने की योजना थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विशेष अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह दावा किया।

एजेंसी के मुताबिक, इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए आर्किटेक्चरल डिजाइन भी तैयार कराए गए थे। यह कॉम्प्लेक्स कर्नाटक के यादगीर जिले के शाहपुर में साहूकार की पत्नी के नाम पर मौजूद जमीन पर बनाया जाना था। ED ने यह भी बताया कि जनवरी में हुई पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में कथित तौर पर लीक हुई आंसर-की के बदले रिश्वत देने वाले एक उम्मीदवार के पिता को प्रस्तावित स्कूल का केयरटेकर बनाने की योजना थी।

9 उम्मीदवारों को आंसर-की लीक करने का आरोप

शिवशंकरप्पा साहूकार और KPSC सदस्य बीवी गीता पर 9 उम्मीदवारों को 9 जनवरी को हुई पशु चिकित्सा अधिकारियों की परीक्षा की आंसर-की उपलब्ध कराने और इसके बदले 10 लाख से 40 लाख रुपये तक रिश्वत लेने का आरोप है।

रैंक के हिसाब से ली गई रिश्वत

ED के मुताबिक, साहूकार ने तीसरी रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार के पिता से 20 लाख रुपये की कथित डील में से 10 लाख रुपये लिए थे, जबकि गीता ने पहली रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार से 40 लाख रुपये की डील के तहत 20 लाख रुपये प्राप्त किए थे।

10 करोड़ से ज्यादा के नकद लेनदेन का आरोप

जांच एजेंसी ने दावा किया कि साहूकार और रियल एस्टेट कारोबारी एसपी दयानंद के बीच 10 करोड़ रुपये से अधिक के नकद लेनदेन हुए। इनमें अगस्त 2025 से दिसंबर 2025 के बीच 4.99 करोड़ रुपये के लेनदेन भी शामिल हैं। ED के अनुसार, साहूकार के घर पर 18 से 24 अगस्त के बीच की गई तलाशी में एक नोटबुक और कुछ कागजात मिले थे, जिनमें परीक्षा के उम्मीदवारों और पैसों के लेनदेन का हिसाब दर्ज था।

जमानत के लिए बचाव पक्ष ने दी दलील

साहूकार के वकील सीएच हनुमंतराय ने जमानत के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत उनके मुवक्किल को राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि उन पर व्यक्तिगत रूप से एक करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित संपत्ति प्राप्त करने का आरोप नहीं है। हालांकि, ED की वकील माहेश्वरी डीएम ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक करोड़ रुपये की वैधानिक सीमा का निर्धारण अभियोजन शिकायत दाखिल होने के बाद ही किया जा सकता है।

साथ ही, कथित अपराध को केवल एक उम्मीदवार से जुड़े लेनदेन तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता, बल्कि KPSC भर्ती प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार के पूरे मामले को ध्यान में रखना होगा। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि साहूकार रियल एस्टेट कारोबारी दयानंद के साथ बैंकिंग माध्यमों से बाहर बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन कर रहे थे।

महिला होने के आधार पर मांगी राहत

वहीं, बीवी गीता के वकील ने दलील दी कि महिला होने के आधार पर उन्हें PMLA के तहत जमानत देने में विशेष रियायत मिलनी चाहिए। इस पर ED ने कहा कि गीता को इस मामले में बलि का बकरा नहीं बनाया गया है।

एजेंसी के मुताबिक, गीता पेशे से वकील हैं और राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक संस्था लोकायुक्त में अभियोजक के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। इसलिए उन्हें अपने कथित कृत्यों की पूरी जानकारी थी। दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गईं, जिसके बाद विशेष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

कर्नाटक CID और ED की जांच में साहूकार, गीता और परीक्षा नियंत्रक एवं IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार के नाम सामने आए हैं। इन सभी पर करीब 20 उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रश्न और उत्तर उपलब्ध कराने का आरोप है।

इस बीच, सोमवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने KPSC भर्ती घोटालों की जांच के लिए ADGP आर हितेंद्र के नेतृत्व में नई SIT गठित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ED और SIT की जांच एक-दूसरे की पूरक होनी चाहिए। वहीं, कर्नाटक CID को 26 नवंबर तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल करनी है।

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