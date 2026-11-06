दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने प्रदूषण के अलग-अलग कारणों और उनसे निपटने के उपायों पर चर्चा की। इस दौरान पराली जलाने, किसानों को मशीनें उपलब्ध कराने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा भी उठा।

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने हल्के अंदाज में कहा, ”उम्मीद है कि आप सभी दिल्ली के मौसम का आनंद ले रहे होंगे।” इस पर मामले में एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी के आसपास बना हुआ है। अब तो लोगों की आवाज भी प्रभावित होने लगी है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम रोजाना 30 सिगरेट पी रहे हों।

अपराजिता सिंह ने बताया कि 5 नवंबर को दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान 14 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि दिल्ली पहले से ही प्रदूषित है और पराली जलाने से स्थिति और खराब हो जाती है। उनके मुताबिक, परिवहन सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इसके अलावा एनसीआर में ऊर्जा, कचरा जलाने और स्थानीय प्रदूषण के दूसरे कारणों पर भी काम करने की जरूरत है।

इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि यह किसानों के अगली फसल की बुवाई करने का समय है। उम्मीद है कि अब पराली जलाने की समस्या रुक गई होगी।

किसानों को मशीनें देने और पराली खरीदने पर चर्चा

सुनवाई के दौरान अपराजिता सिंह ने कहा कि किसानों को पराली प्रबंधन की मशीनें उपलब्ध कराने के बावजूद कई समस्याएं हैं। किसानों के पास मशीन चलाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं होता। इसके अलावा छोटे खेतों में ये मशीनें ठीक से काम नहीं करतीं।

इस पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि अधिकारियों ने एक निश्चित दर पर पराली खरीदने का प्रस्ताव दिया था। वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने अदालत को बताया कि सरकार की ओर से इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

CJI सूर्यकांत ने कहा कि पराली खरीदने की दर पहले से तय और अधिसूचित होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि महंगी मशीनें व्यक्तिगत किसानों को देने के बजाय ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उनका बेहतर इस्तेमाल हो सके। उन्होंने कहा कि हर किसान के लिए इतनी महंगी मशीन खरीदना संभव नहीं है।

किसानों को पराली का आर्थिक महत्व समझाने की जरूरत

CJI सूर्यकांत ने कहा कि किसानों के बीच पराली प्रबंधन को लेकर जागरूकता और शिक्षा बढ़ाने की जरूरत है। जब किसानों को पराली के आर्थिक महत्व का पता चलेगा तो वे उसे जलाने के बजाय अपने पास रखना पसंद करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत में कुछ किसान इसके लिए तैयार नहीं होंगे और इस बदलाव में समय लगेगा।

सुनवाई के अंत में CJI सूर्यकांत ने प्रदूषण के एक दूसरे बड़े पहलू पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि संपन्न वर्ग और उनकी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण का क्या? अदालत की इस टिप्पणी के साथ ही सुनवाई में वाहनों से होने वाले प्रदूषण और समाज के अलग-अलग वर्गों की जिम्मेदारी का मुद्दा भी सामने आया।