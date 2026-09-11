छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत के मामले में कोर्ट ने बेहद सख्त फैसला सुनाया है। जिस दिन बच्ची कन्या भोज में शामिल होने के लिए तैयार होकर गई थी, उसी दिन उसके साथ ऐसा अपराध हुआ जिसने परिवार को तोड़कर रख दिया। कोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी है।

मामले में आरोपी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि बच्ची का अपना चाचा था। कोर्ट ने कहा कि परिवार के ही सदस्य जब बच्चों के साथ इस तरह का अपराध करते हैं तो यह भरोसे के रिश्ते के साथ भी गंभीर धोखा है।

रेप और हत्या के लिए दो बार मौत की सजा

दुर्ग की एडिशनल सेशंस कोर्ट ने आरोपी को बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या के लिए दो बार मौत की सजा सुनाई। एडिशनल सेशंस जज अनिश दुबे ने इस मामले को ‘दुर्लभतम से दुर्लभ’ कैटेगरी का माना।

कोर्ट ने कहा कि यह अपराध राम नवमी के दिन कन्या भोज के मौके पर किया गया। इस दिन हिंदू परंपरा के अनुसार नौ छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर घर बुलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं।

कन्या भोज में जाने के लिए तैयार हुई थी बच्ची

घटना वाले दिन 6 साल की बच्ची उत्साह से तैयार होकर अपनी दादी के घर कन्या भोज में शामिल होने गई थी। लेकिन इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी। दोपहर तक जब बच्ची नहीं लौटी तो उसके पिता ने आसपास उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

कार में मिली बच्ची की लाश

उसी शाम बच्ची का शव उसकी दादी के घर के पास खुले स्थान में खड़ी एक कार में मिला। वह कार के ड्राइवर सीट और पीछे की सीट के बीच फर्श पर अचेत अवस्था में पड़ी थी। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पोस्टमार्टम में सामने आई हैवानियत

अभियोजन के मुताबिक, पोस्टमार्टम और मेडिकल जांच में बच्ची के शरीर में गंभीर अंदरूनी चोटें और खून बहने की बात सामने आई। जांच में उसके साथ यौन हमला होने के संकेत भी मिले। इसके बाद पुलिस ने बच्ची के चाचा को गिरफ्तार कर लिया।

अभियोजन का आरोप था कि आरोपी ने घर में बच्ची के साथ जबरन गंभीर यौन हमला किया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अपराध छिपाने और सबूत मिटाने के लिए बच्ची के शव को बाहर खड़ी एक खुली कार में रख दिया।

‘बच्चियां बाहर कैसे सुरक्षित रहेंगी?’

कोर्ट ने अपने फैसले में परिवार के सदस्यों द्वारा बच्चों के खिलाफ किए जाने वाले यौन अपराधों पर भी गंभीर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि जब बच्चों के साथ यौन हिंसा करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार का ही सदस्य हो, तो यह सवाल उठता है कि बच्चियां बाहर कैसे सुरक्षित रहेंगी। अदालत ने कहा कि इसी वजह से भी आरोपी को सबसे कठोर सजा दिया जाना उचित है।

‘6 साल की बच्ची को पूरी जिंदगी जीने का अधिकार था’

कोर्ट ने कहा कि पीड़िता सिर्फ 6 साल की बच्ची थी। आरोपी ने उसके साथ बेहद क्रूर तरीके से रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। बच्ची को अपनी पूरी जिंदगी जीने का अधिकार था, लेकिन आरोपी ने महज 6 साल की उम्र में उसकी जिंदगी खत्म कर दी। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी बच्ची का अपना चाचा था और इसलिए इस अपराध में रिश्ते में मौजूद भरोसे का भी गंभीर उल्लंघन हुआ।

निर्भया मामले का भी किया जिक्र

फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दिल्ली के 2011 के निर्भया कांड का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों के बाद ही देश में बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए POCSO Act को मजबूत किया गया और समय-समय पर सजा के प्रावधानों में बदलाव किए गए। कोर्ट ने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य ऐसे अपराधों को कम करना था, लेकिन इसके बावजूद मामले कम होने के बजाय बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।

परिवार को मिलेगा 7 लाख रुपये मुआवजा

अदालत ने पीड़ित परिवार को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह रकम पीड़ित मुआवजा योजना के तहत परिवार को दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अपराध के समय और उसके बाद परिवार के सदस्यों को भी गहरे मानसिक आघात और परेशानी से गुजरना पड़ा।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि केवल अपराधियों को जेल में रखना और उनके रहने-खाने की व्यवस्था करना उनके आपराधिक रवैये को कम करने में पर्याप्त साबित नहीं हो रहा है।

अप्रैल 2025 में दर्ज हुई थी FIR

इस मामले में अप्रैल 2025 में POCSO Act के तहत FIR दर्ज की गई थी। अभियोजन के अनुसार, बच्ची राम नवमी के मौके पर आयोजित पारंपरिक नवकन्या भोज में शामिल होने के लिए अपनी दादी के घर गई थी।

बाद में जब वह घर नहीं लौटी तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। उसी दौरान उसकी लाश कार में मिली और जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने उसके चाचा को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने अब इस मामले में आरोपी को रेप और हत्या के लिए दो बार मौत की सजा सुनाई है।

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