Delhi High Court News: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस अमित बंसल ने याचिकाकर्ता, वकील घनश्याम उपाध्याय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, “महोदय, मैं इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। यह एक बेबुनियाद साजिश है। क्या आपके पास करने के लिए और कुछ बेहतर नहीं है।”

याचिका में क्या मांग की गई?

वकील उपाध्याय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर दर्ज करने और मार्च 2025 में लगी आग के बाद जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने और बाद में उसे हटाए जाने की घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। उन्होंने इस नकदी के स्रोत और गायब होने के साथ-साथ सबूतों को जब्त और सुरक्षित न किए जाने के आरोपों की सीबीआई या किसी स्वतंत्र एसआईटी से जांच कराने की मांग की।

वकील ने कोर्ट में क्या-क्या तर्क दिए?

वकील उपाध्याय ने तर्क दिया कि मामला असाधारण प्रकृति का है और एक मजिस्ट्रेट इस मामले में न्याय करने के लिए सक्षम नहीं होगा। उपाध्याय ने कहा, “वह (मजिस्ट्रेट) सीबीआई या एसआईटी जांच का निर्देश नहीं दे सकते। मजिस्ट्रेट या स्पेशल कोर्ट इस मामले से निपटने के लिए सक्षम नहीं होंगे।”

कोर्ट ने मामले पर विचार करने से किया इनकार

केंद्र सरकार के वकील प्रेमतोष कुमार मिश्रा भारत सरकार और सीबीआई की ओर से पेश हुए और कहा कि उपाध्याय ने पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। मिश्रा ने आगे कहा कि उपाध्याय के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है और उनके पास अपनी शिकायत लेकर दिल्ली पुलिस से संपर्क करने और बाद में सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का वैकल्पिक उपाय है। मामले पर विचार करने के बाद कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट बुधवार को संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपने के कई महीनों बाद इसे संसद के पटल पर रखा। रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में संबंधित महासचिवों ने पेश की। दो खंडों में तैयार इस रिपोर्ट में जांच के दौरान जुटाए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…