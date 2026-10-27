21 न्यूज प्रकाशक के एक समूह ने भारत के प्राइवेसी कानून को अदालत में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि यह कानून खोजी पत्रकारिता को खत्म कर देगा और सरकार को पत्रकारों के सूत्रों का पता लगाने का मौका दे देगा। इस बात की जानकारी दस्तावेजों से मिलती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले साल यूजर्स के डिजिटल पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए एक प्राइवेसी कानून लागू करने की घोषणा की थी। इससे मेटा और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए नियमों का पालन करने की शर्तें और सख्त हो गई हैं। प्रकाशक का कहना है कि चूंकि मीडिया संस्थानों को इस कानून से कोई छूट नहीं दी गई है, इसलिए यह प्रेस की आजादी में दखल है।

डीएनपीए ने क्या बताया?

रॉयटर्स की ओर से देखे गए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक गोपनीय दस्तावेज के मुताबिक, ‘डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन’ ने बताया कि अगस्त में सरकार के साथ हुई एक बैठक में मीडिया कंपनियों को भरोसा दिलाया गया था कि यह कानून प्रेस की आजादी की रक्षा करेगा। लेकिन, यूरोपीय संघ, सिंगापुर और ब्रिटेन की तरह इसमें पत्रकारों के लिए कोई लिखित छूट न होना चिंताजनक है।

6 अक्टूबर को दायर यह मुकदमा मोदी सरकार के प्राइवेसी कानून के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कानूनी चुनौती है। इससे पहले, केवल अभिव्यक्ति की आजादी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं और कुछ छोटे न्यूज़ आउटलेट्स ने ही इसे चुनौती दी थी।

प्रकाशक मांग कर रहे हैं कि इस कानून के ज्यादातर विवादित प्रावधानों को रद्द किया जाए, जो मई 2027 से लागू होने वाले हैं। उनका तर्क है कि यह कानून किसी पत्रकार को उस व्यक्ति से पहले सहमति लेने के लिए मजबूर कर सकता है जिसकी वे जांच करना चाहते हैं। साथ ही, यह प्रकाशक को अपनी खबरें हटाने के लिए भी मजबूर कर सकता है। उनका यह भी कहना है कि कानून के तहत जानकारी मांगने की जो शक्तियां दी गई हैं, उनसे पत्रकारों के सूत्रों का खुलासा हो सकता है।

698 पन्नों के इस दस्तावेज में कहा गया है कि यह कानून खोजी पत्रकारिता को केवल घटनाओं को दर्ज करने वाले एक बेअसर और कमजोर माध्यम में बदल देगा। इसमें आगे कहा गया है कि ये प्रावधान प्री-सेंसरशिप की तरह हैं, जो किसी भी सच्चे लोकतंत्र के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य हैं।

सहमति को लेकर चिंताएं

डीएनपीए के सदस्यों में मुकेश अंबानी का नेटवर्क18, गौतम अडानी का एनडीटीवी और द इंडियन एक्सप्रेस व टाइम्स इंटरनेट (जो ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ समूह का हिस्सा है) जैसे अन्य मीडिया समूह शामिल हैं। समूह की फाइलिंग के अनुसार, इस कानून में एक मुख्य चिंता सहमति की अनिवार्यता है।

कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन रिटेलर उपयोगकर्ताओं से साइन-अप के समय सहमति मांग सकता है, लेकिन डीएनपीए का तर्क है कि अगर किसी पत्रकार को जांच के दायरे में आने वाले व्यक्ति को सूचित करना पड़े और उससे सहमति लेनी पड़े, तो इससे वह व्यक्ति सबूत नष्ट कर सकता है या गवाहों को डरा-धमका सकता है।

यह कानून लोगों को किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने और अपना डेटा मिटाने की मांग करने की छूट देता है। इसमें जनहित से जुड़ा कोई सुरक्षा उपाय नहीं है। डीएनपीए का कहना है कि इस वजह से उसके सदस्यों को किसी तथ्यात्मक समाचार रिपोर्ट को हटाना पड़ सकता है या उसमें से महत्वपूर्ण जानकारी काटनी पड़ सकती है।

सूत्रों के खतरे में पड़ने का डर

डीएनपीए ने कहा कि समाचार प्रकाशकों को चिंता है कि इस कानून के तहत गठित एक केंद्रीय प्राधिकरण नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगा सकता है। साथ ही, यह कानून नई दिल्ली (सरकार) को जनहित के नाम पर किसी भी जानकारी तक पहुंच को ब्लॉक करने की शक्ति देता है, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी।

मुकदमे के साथ संलग्न, अगस्त में सरकार को लिखे एक पत्र में समूह ने कहा कि भारत ने राज्य को व्यापक छूट दी है, जबकि प्रेस को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है। फाइलिंग के अनुसार, अगले साल से यह कानून नई दिल्ली को व्यक्तिगत डेटा संभालने वाले किसी भी संगठन को मांगी गई जानकारी देने का आदेश देने की शक्ति देगा। इससे न्यूज रूम के लिए अपने सूत्रों का खुलासा करने का जोखिम पैदा हो सकता है।

डीएनपीए का तर्क है कि इससे व्हिसलब्लोअर (भ्रष्टाचार या गलत कामों का खुलासा करने वाले लोग) भी डर सकते हैं और पत्रकारों के साथ भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेट गड़बड़ियों या चुनावी धांधली से जुड़ी जानकारी साझा करने से कतरा सकते हैं। डीएनपीए ने कहा कि इस पूरी तरह से अनियंत्रित प्रावधान को रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यह शक्ति पत्रकार या सूचना देने वाले व्यक्ति के पास मौजूद गोपनीय संवादों तक भी पहुंच सकती है।

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एक समय था जब सूचनाएं समाज तक पहुंचने से पहले सत्यापन, संपादन और विवेक की अनेक कसौटियों से गुजरती थीं। अखबारों, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित समाचारों के पीछे पत्रकारिता की नैतिकता और संपादकीय उत्तरदायित्व होता था। सूचना का प्रवाह भले ही आज की तुलना में धीमा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका भरोसा था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…