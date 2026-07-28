Bombay High Court News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को शिवसेना (एकनाथ शिंदे) के पार्षद रमेश म्हात्रे को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। उन पर डोंबिवली के एक सरकारी अस्पताल में तीन डॉक्टरों पर हमला करने का आरोप है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने ये टिप्पणियां म्हात्रे की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत मिलने पर शुरू की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही की सुनवाई के दौरान कीं। हाई कोर्ट ने 18 जुलाई को जमानत रद्द कर दी थी।

जनता को क्यो पीटते हो- रविंद्र घुगे

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, म्हात्रे के जन प्रतिनिधि के रूप में आचरण पर सवाल उठाते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश घुगे ने मौखिक तौर पर टिप्पणी की, “आप जनजीवन में हैं, जनता के लिए हैं और जनता की सेवा करने के लिए हैं, फिर भी आप ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? जनता को पीटना क्यों? हमें आश्चर्य होता है कि जो व्यक्ति मतदाताओं के पास जाकर कहता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, कृपया मुझे वोट दें, वही चुनाव जीतने के बाद लोगों को पीटने लगता है।”

जस्टिस ने आगे कहा, “किसी ने बताया कि जमानत मिलने के बाद वह (म्हात्रे) आसानी से अस्पताल से बाहर आ गए और उनका स्वागत करने के लिए अस्पताल के गेट पर इतने सारे समर्थक जमा हो गए थे। हमें बताया गया कि उनका भव्य स्वागत हुआ था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि बन जाते हैं। लोग आपको अपना प्रतिनिधि बनने के लिए वोट देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप उनके सिर पर फाइलें और कुर्सियां ​​फेंकते हैं? यह बहुत ही चौंकाने वाला है। क्या आप ऐसा ही व्यवहार करते हैं।”

क्या था पूरा मामला?

एफआईआर के अनुसार, गर्भवती महिला और उसके नवजात बच्चे के इलाज को लेकर हुए विवाद के बाद म्हात्रे और उसके साथियों ने कथित तौर पर नगर निगम अस्पताल में दो डॉक्टरों और अन्य अस्पताल कर्मचारियों पर हमला किया।

डॉक्टरों ने एनआईसीयू बेड की अनुपलब्धता के कारण मरीज को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर करने की सलाह दी थी। मरीज के परिवार ने कथित तौर पर म्हात्रे से संपर्क किया। इसके बाद 6 जुलाई को यह हमला हुआ। म्हात्रे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उन्हें 8 जुलाई को पांच अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने आज मौखिक रूप से कहा कि शांतिपूर्ण और कानूनी विरोध का अधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित है और सिर्फ आंदोलन लाठीचार्ज को सही नहीं ठहरा सकता। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने पेपर लीक के मुद्दे पर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल के उपयोग का आरोप लगाने वाली याचिकाओं के एक समूह का उल्लेख करते हुए ये टिप्पणियां कीं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…