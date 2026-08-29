बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने अधिकारियों को अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी भी दी। मामला मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) परिसर में मौजूद पांच रेस्टोरेंट के फूड लाइसेंस निलंबित करने से जुड़ा है।

अदालत ने कहा कि विभाग को बार-बार फटकार लगाते-लगाते अब वह थक चुका है। कोर्ट ने FDA के रवैये को व्यावहारिक के बजाय नियमों को लेकर जरूरत से ज्यादा कठोर बताया।

दरअसल, FDA ने कथित स्वच्छता संबंधी खामियों और थर्ड पार्टी ऑपरेशन से जुड़े मुद्दों को लेकर MCA परिसर के पांच रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित कर दिए थे। इसके खिलाफ MCA ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था।

मामले की दोबारा जांच के लिए कोर्ट के निर्देश के बाद गुरुवार को इन रेस्टोरेंट का नया निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में रेस्टोरेंट 88 फीसदी तक फूड सेफ्टी नियमों के अनुरूप पाए गए। इसके बावजूद FDA ने लाइसेंस निलंबन वापस लेने से इनकार कर दिया। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड़ की डिवीजन बेंच ने विभाग के रवैये पर नाराजगी जताई।

कोर्ट ने कहा कि FDA ने पहले दिए गए निर्देश पर दोबारा विचार करने के बजाय पेडेंटिक अप्रोच अपनाया। इसके बाद हाईकोर्ट ने पांचों रेस्टोरेंट के निलंबन आदेश रद्द कर दिए और उन्हें दोबारा खोलने की अनुमति दे दी।

हालांकि, FDA ने शुरुआत में रेस्टोरेंट के लाइसेंस का निलंबन जारी रखा था। विभाग का तर्क था कि इन रेस्टोरेंट का संचालन M/s Shirke Infrastructure कर रही थी, जबकि फूड लाइसेंस MCA के नाम पर रजिस्टर्ड थे।

शनिवार को सुनवाई के दौरान FDA ने हाईकोर्ट को बताया कि वह MCA को अब नया नोटिस जारी करेगा। साथ ही, MCA को Shirke Infrastructure के साथ हुए अपने कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट यानी अनुबंध पर अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। FDA ने कोर्ट को यह भी बताया कि MCA का पक्ष सुनने के बाद विभाग कारण सहित नया आदेश पारित करेगा।

अदालत ने एफडीए के इस आश्वासन को स्वीकार करते हुए कहा कि रेस्टोरेंट्स दोबारा खोले जा सकते हैं, क्योंकि ताजा निरीक्षण में वे खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाए गए हैं। बेंच ने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इसकी अनुमति न देता हो। अदालत ने याद दिलाया कि पिछली सुनवाई के दौरान उसने एफडीए के अधिकारियों को लाइसेंस के मुद्दे पर सोच-समझकर और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का स्पष्ट निर्देश दिया था।

बेंच ने एफडीए की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि इतना स्पष्ट कहने के बावजूद FDA ने हमारे आदेश की अवहेलना की और व्यावहारिक रुख अपनाने के बजाय तकनीकी नजरिया अपनाया। विभाग और अधिकारियों को बार-बार फटकार लगाते-लगाते हम थक चुके हैं। अब कड़े आदेश पारित करने का समय आ गया है।

अदालत ने आगे चेतावनी दी कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बेंच ने कहा कि वे हमें संतुष्ट करें या जेल जाएं। अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि कानूनी स्थिति का पूरी तरह विश्लेषण किए बिना FDA ने इतनी अनुचित जल्दबाजी में कार्रवाई क्यों की।

हाईकोर्ट ने FDA की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि हम कितनी बार यह समझाने और दोनों पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करें, ताकि विभाग को ऐसा न लगे कि उसका हौसला टूट रहा है?

अदालत ने आगे कहा कि हम क्यों कहते हैं कि मच्छर को तलवार से मत मारो? क्या आपको लगता है कि आप खुद को भगवान समझते हैं और कुछ भी कर सकते हैं?

यह विवाद पिछले सप्ताह FDA द्वारा पांच लाइसेंस निलंबित किए जाने के बाद शुरू हुआ था। मंगलवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे की स्वच्छता संबंधी खामियों के खिलाफ कार्रवाई की सराहना की थी। हालांकि, अदालत ने विभाग से कहा था कि उसे लगातार और एक समान तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, न कि मनमाने या अचानक तरीके से।

अदालत ने उस समय लाइसेंस निलंबन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए रेस्टोरेंट्स के नए सिरे से निरीक्षण का आदेश दिया था। हालांकि, चल रहे टूर्नामेंट्स को देखते हुए अस्थायी व्यवस्था के तौर पर MCA को वेंडिंग मशीनों के जरिए चाय और कॉफी परोसने की अनुमति दी गई थी।

क्या हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को नाम भेज सकते हैं?

राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा चर्चा में हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में बार-बार उठने वाले सवाल फिर से खड़े होने लगे हैं। अब सवाल है कि हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस द्वारा हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए भेजी गई सिफारिशों पर कैसे विचार किया जाए। जस्टिस शर्मा लगभग एक साल (सितंबर 2025 से) से एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। पढ़ें पूरी खबर।



