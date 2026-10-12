Supreme Court News: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों की राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए और किसी भी चीज से इसके कामकाज या वकीलों और याचिकाकर्ताओं की आवाजाही में बाधा नहीं आनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी तब की जब वरिष्ठ वकील आत्माराम नाडकर्णी और प्रदीप राय ने वकीलों की हिरासत से संबंधित याचिकाओं का जिक्र किया। नाडकर्णी ने एक वकील द्वारा दायर याचिका का उल्लेख किया, जबकि एससीबीए अध्यक्ष राय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका का जिक्र किया। एससीबीए की याचिका वकीलों की हिरासत और इंटरनेट निलंबन से संबंधित है।

लोकतांत्रिक गतिविधियां होनी चाहिए- मुख्य न्यायाधीश

मंगलवार को इन मुद्दों पर सुनवाई करने पर सहमति जताते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “ये सभी लोकतांत्रिक गतिविधियां होनी चाहिए, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में तो होनी ही चाहिए।” नाडकर्णी ने कहा कि उनकी याचिका एक स्वतंत्र वकील की ओर से है, जिसमें वास्तविक कठिनाइयों को बताया गया है।

सुप्रीम कोर्ट को इसमें नहीं घसीटा जाना चाहिए- सीजेआई

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “मैंने प्रदर्शनकारियों से भी अपील की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसमें किसी भी तरह से घसीटा नहीं जाना चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करें। अदालत के कामकाज में, वकीलों की आवाजाही में, अदालत के कर्मचारियों की आवाजाही में, वादियों की आवाजाही में किसी भी तरह की बाधा या रुकावट नहीं होनी चाहिए।” राय ने कहा, “मैंने इस संबंध में एक बयान दिया है कि उन्हें अदालत को इस सब में नहीं घसीटना चाहिए और उन्हें भी जिम्मेदार राजनीतिक दल होना चाहिए।”

इंडिया गठबंधन का संसद तक होगा मार्च

बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट तक विपक्षी मार्च का आह्वान किया है। ऐसे में सीजेआई की टिप्पणियां काफी अहम हो जाती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मिलने के वक्त मांगा था। हालांकि, सीजेआई ने इनकार कर दिया। पता चला है कि विपक्ष को दिए अपने जवाब में सीजेआई ने कई कारण बताए। पहला कारण उन्होंने कहा कि विपक्ष जिन शिकायतों को उठाना चाह रहा था वे मामले पहले से ही कोर्ट में लंबित हैं। दूसरा कारण सीजेआई ने बताया कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत, कोर्ट के पास प्रशासनिक पक्ष पर ऐसी शिकायतों पर संज्ञान लेने की शक्ति नहीं है।

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दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा है कि यह कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला है। विपक्षी नेताओं से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने मिलने में असमर्थता जताई। सीजेआई ने कहा कि उन्होंने विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर मुलाकात नहीं करने की वजह बता दी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…