न्यायपालिका और जजों के खिलाफ होने वाली टिप्पणियों को लेकर को मद्रास हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु पुलिस से कहा कि वह मौजूदा जजों को पर्सनली टारगेट करने, बदनाम करने या डराने के मकसद से होने वाले पब्लिक प्रोटेस्ट की परमिशन न दें। साथ ही ऐसी किसी भी भीड़ को तुरंत रोके जो किसी जज पर पर्सनल अटैक में बदल जाए या न्यायपालिका को बदनाम करे।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच ने यह फैसला दिया। कोर्ट ने आदेश दिया है, “किसी भी पब्लिक गैदरिंग या मार्च के लिए कोई परमिशन नहीं दी जाएगी, जिसका मकसद किसी मौजूदा जज को पर्सनली टारगेट करना, बदनाम करना या डराना हो। अगर परमिशन वाली गैदरिंग पर्सनल अटैक में बदल जाती है, तो संबंधित ऑफिसर्स को तुरंत इवेंट खत्म करना होगा और सही लीगल एक्शन लेना होगा।”

आदेश में कहा गया है कि नागरिकों को अदालती फैसलों की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन जजों के खिलाफ गाली-गलौज, बदनामी करने वाले या जाति के आधार पर हमले करने वाले मिलकर चलाए जाने वाले कैंपेन को बोलने की आज़ादी की संवैधानिक गारंटी से सुरक्षा नहीं मिलती।

कोर्ट ने कहा, “नागरिकों को किसी फैसले से असहमत होने का पूरा अधिकार है। हालांकि, किसी कानूनी नतीजे की आलोचना करने और उसे लिखने वाले जज पर हमला करने के बीच एक साफ कानूनी लाइन है।”

कोर्ट ने पुलिस को डिजिटल जगहों पर ऑनलाइन कंटेंट पर नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि यह पक्का हो सके कि यह मौजूदा जजों को टारगेट करके क्रिमिनल धमकी में न बदल जाए।

कोर्ट ने कहा, “राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीज़न को निर्देश दिया जाता है कि वे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर एक्टिव निगरानी रखें, यह पक्का करें कि ऑनलाइन कंटेंट मौजूदा जजों के खिलाफ क्रिमिनल धमकी न दे, और किसी भी उल्लंघन के खिलाफ़ कानून के अनुसार तुरंत कार्रवाई करें।”

यह फैसला जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और पीबी बालाजी की बेंच द्वारा मदुरै बेंच के 25 जून के फैसले के विरोध में आर कार्तिकेयन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर आया।

उस फैसले से कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पिछड़े वर्ग, सबसे पिछड़े वर्ग, डिनोटिफाइड कम्युनिटी और अनुसूचित जाति के लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने के बाद पिछड़े वर्ग के मुस्लिम माना जाता था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा।

पिटीशनर के अनुसार, तमिलनाडु तौहीद जमात (TNTJ) और तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्र कड़गम (TMMK) जैसे संगठनों ने बाद में पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किए। आरोप है कि विरोध प्रदर्शन फैसले की सही आलोचना से कहीं ज़्यादा थे और इसमें हाई कोर्ट बेंच के एक मौजूदा जज को पर्सनली टारगेट करके दुश्मनी भरे कैंपेन चलाए गए।

पिटीशनर ने दावा किया कि पोस्टर, रैलियों और सोशल मीडिया वीडियो में गाली-गलौज और जाति-आधारित बातें थीं, जिनका मकसद ज्यूडिशियरी में लोगों का भरोसा कम करना था।

उन्होंने कोर्ट से अपील की कि वह ऑर्गनाइज़्ड कैंपेन, पब्लिक मीटिंग, जुलूस, प्रदर्शन, भाषण, सोशल मीडिया पब्लिकेशन या दूसरी एक्टिविटी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का आदेश दे, जो ज्यूडिशियरी को कमज़ोर करती हैं या मौजूदा जजों को पर्सनली टारगेट करती हैं।

इस बीच, तमिलनाडु सरकार ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने हाल ही में हुए गैर-कानूनी प्रदर्शनों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर दी है।

राज्य ने कोर्ट को बताया कि 29 जून को मदुरै में TNTJ के विरोध प्रदर्शन की इजाज़त देने से मना कर दिया गया था। फिर भी जब प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, तो पुलिस ने FIR दर्ज की। 3 जुलाई को इसी तरह की घटना के बाद TMMK के सदस्यों के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई।

कोर्ट ने इन कदमों को माना, लेकिन कहा कि फिजिकल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोऑर्डिनेटेड कैंपेन को संभालने के लिए आम लोकल उपाय काफी नहीं हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सभी जिलों में तेज़ी से और एक जैसा काम करना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि पर्सनल गुस्से को सही पब्लिक प्रोटेस्ट के तौर पर न दिखाया जाए। किसी कानूनी नतीजे की आलोचना करने और उसे लिखने वाले जज पर हमला करने के बीच एक साफ़ कानूनी लाइन है।

सहमति से बने संबंधों में आई खटास तो बाद में रेप का आरोप नहीं लगा सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से बने रिश्तों के टूटने के बाद पुरुषों के खिलाफ रेप और धोखाधड़ी के मामले दर्ज कराने के बढ़ते ट्रेंड पर चिंता जताई है। अदालत ने शुक्रवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोई रिश्ता अच्छे दौर में था, तब बनी शारीरिक नजदीकी को सिर्फ इसलिए बाद में रेप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रिश्ता खराब हो गया या टूट गया है। पढ़ें पूरी खबर।