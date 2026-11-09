गुजरात हाई कोर्ट ने न्यायिक आदेशों का पालन न करने पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने अहमदाबाद कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वे मुकदमे के खर्च के तौर पर 1 लाख रुपये अपनी खुद की सैलरी से चुकाएं। कलेक्टर ने एक महिला की गैर-कृषि भूमि उपयोग की अर्जी को बार-बार खारिज कर दिया था, जबकि कोर्ट पहले ही इन आधारों को खारिज कर चुका था।

भूमिका राव की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम.के. ठक्कर ने कहा कि कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन यह दिखाता है कि संबंधित अधिकारी कोर्ट के अधिकार, उसकी गरिमा और न्याय प्रशासन को कमजोर करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकारी विभागों और उनके अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर पूरी गरिमा के साथ न्यायिक निर्देशों का पालन करना चाहिए। यदि उन्हें आदेश लागू करने में कोई दिक्कत आती है, तो उन्हें तुरंत उचित कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए।

हर व्यक्ति को कोर्ट के आदेशों का सम्मान करना चाहिए- कोर्ट

कोर्ट ने कहा, “हर व्यक्ति को कोर्ट के आदेशों का सम्मान करना चाहिए और पूरी गरिमा के साथ उनका पालन करना चाहिए। सरकारी विभाग भी इससे अलग नहीं हैं।” कोर्ट ने आगे कहा कि सरकारी विभागों और उनके अधिकारियों को तय समय के भीतर न्यायिक निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। अगर उन्हें आदेश लागू करने में कोई कठिनाई आती है, तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वे तुरंत उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए कोर्ट से संपर्क करें।

कोर्ट ने कहा, “जब सरकारी विभाग न तो आदेश का पालन करते हैं और न ही समय रहते कोर्ट से संपर्क करते हैं, तो कानून की नजर में इसका एक ही मतलब निकलता है कि वे कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वे जानबूझकर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं।”

कोर्ट ने आगे कहा, “कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन यह दर्शाता है कि संबंधित अधिकारी कोर्ट के अधिकार, उसकी गरिमा और न्याय प्रशासन को कमजोर करने की मानसिकता रखते हैं।” इस मामले में, कोर्ट ने कहा कि वह कलेक्टर के खिलाफ यही निष्कर्ष निकाल रहा है।

कृषि भूमि के उपयोग के लिए अनुमति

यह मामला राव द्वारा ‘गुजरात भूमि राजस्व संहिता, 1879’ की धारा 65 के तहत कृषि भूमि का उपयोग गैर-कृषि कार्यों के लिए करने की अनुमति मांगने के आवेदन से शुरू हुआ। कलेक्टर ने 19 दिसंबर 2024 को दायर उनके पहले आवेदन को 11 फरवरी 2025 को खारिज कर दिया। इसके पीछे उन्होंने भूमि के लेन-देन के इतिहास और ‘गुजरात किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम’ की धारा 63 के तहत अनुमति न होने का हवाला दिया।

कलेक्टर ने अपने अस्वीकृति आदेश में मामलतदार और कृषि भूमि न्यायाधिकरण की प्रतिकूल राय का जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मूल खरीदार, ‘सरस्वती स्मृति खेती सहकारी मंडली लिमिटेड’ ने भूमि लेन-देन के लिए आवश्यक अनुमति ली थी। साथ ही, प्राधिकरण ने यह भी सवाल किया कि क्या याचिकाकर्ता एक किसान है।

राव ने 2025 में हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। 2 मार्च को, अदालत ने अस्वीकृति आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें ‘गुजरात भूमि राजस्व संहिता’ की धारा 65 के तहत एक नया आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कलेक्टर को यह भी निर्देश दिया कि वे हाई कोर्ट के 2019 के एक पूर्व फैसले (मिसाल) के आधार पर, तय समय-सीमा के भीतर इस आवेदन पर निर्णय लें।

पिछले फैसले में यह स्पष्ट किया गया था कि धारा 65 के तहत कलेक्टर की जांच केवल इस बात तक सीमित है कि क्या आवेदक उस भूमि का कब्जेदार है और क्या वह भूमि कृषि कार्यों के लिए निर्धारित है या उपयोग की जा रही है। इस प्रावधान के तहत कलेक्टर को यह अधिकार नहीं है कि वह आवेदक के मालिकाना हक की जांच करे या पुरानी भूमि लेन-देन की वैधता पर फैसला सुनाए।

याचिकाकर्ता ने 7 अप्रैल को एक नया आवेदन जमा किया, जिसे प्राधिकरण ने 11 अप्रैल को स्वीकार कर लिया। याचिका के अनुसार, उन्होंने 2 अप्रैल को एक पत्र भी सौंपा, जिसमें कलेक्टर का ध्यान हाई कोर्ट के पिछले निर्देशों की ओर दिलाया गया था। हालांकि, कलेक्टर ने 6 अगस्त को फिर से आवेदन खारिज कर दिया।

उन्होंने इसके लिए एएलटी और कलेक्टर की प्रतिकूल राय का हवाला दिया। इस अस्वीकृति आदेश में इस संभावना का भी जिक्र किया गया कि राज्य सरकार 2 मार्च के आदेश के खिलाफ एलपीए दायर कर सकती है। हाई कोर्ट में, राव की ओर से पेश वकील सुनील जोशी ने दलील दी कि कलेक्टर ने उन्हीं आधारों को फिर से दोहराया है जिन्हें कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका था। साथ ही, कलेक्टर तय समय-सीमा के भीतर नए आवेदन पर फैसला लेने के निर्देश का पालन करने में भी विफल रहे। उन्होंने यह भी बताया कि 2 मार्च के आदेश के खिलाफ कोई एलपीए दायर नहीं की गई थी।

सहायक सरकारी वकील जय त्रिवेदी ने कहा कि कलेक्टर ने यह आदेश तब पारित किया था, जब राज्य सरकार एलपीए दायर करने की प्रक्रिया में थी। उन्होंने माना कि ऐसी कोई अपील दायर नहीं की गई थी। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर याचिकाकर्ता को फिर से कलेक्टर के पास जाने का निर्देश दिया जाए, तो 7 अक्टूबर के राजस्व विभाग के सर्कुलर के अनुसार उनके आवेदन पर विचार किया जा सकता है।

कोर्ट ने कलेक्टर का आदेश रद्द किया

कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह सर्कुलर कलेक्टर के फैसले के बाद जारी किया गया था और इसमें कोई नया कानून नहीं जोड़ा गया है। इसमें केवल अधिकारियों को मौजूदा दिशानिर्देशों और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए कानूनों के अनुसार काम करने का निर्देश दिया गया है।

कलेक्टर के 6 अगस्त के आदेश को रद्द करते हुए, कोर्ट ने राव के आवेदन को उसकी मूल फाइल में बहाल कर दिया। साथ ही, कोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिया कि वे पहले आए 2025 के फैसले के अनुसार इस आवेदन पर निर्णय लें।

हाई कोर्ट ने मुकदमे के खर्च की राशि 1 लाख रुपये तय की और कलेक्टर को आदेश दिया कि वह एक महीने के भीतर अपने वेतन से यह राशि हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करे। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि यदि वह यह राशि जमा करने में विफल रहता है, तो राज्य प्राधिकरण इसका भुगतान करेगा और बाद में इसे कलेक्टर के वेतन से वसूल कर लेगा। उचित सत्यापन के बाद, यह राशि याचिकाकर्ता को दे दी जाएगी।

यह भी पढ़ें: विदेश में वीजा दिलाने के झूठे झांसे में 2.87 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से किया इनकार



कनाडा, अल्बानिया और फिनलैंड जैसे देशों में वीजा दिलाने और नौकरी के लिए विदेश भेजने का वादा किया जाता था। लेकिन आरोप है कि इस वादे की आड़ में 2 करोड़ 87 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी की गई। इस कथित घोटाले में कई मोबाइल नंबरों और अलग-अलग पहचानों का इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से संपर्क किया गया और उनसे लिए गए पैसे ‘आंगड़िया’ कुरियर नेटवर्क के जरिए दिल्ली भेजे गए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…