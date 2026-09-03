दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रहीं दिशा सालियान की मौत मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को FIR दर्ज करने और मामले की गहन जांच करने का आदेश दिया है। दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को हुई थी। इसके 6 दिन बाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मामले में कुछ घटनाक्रम से ठीक-ठाक शक पैदा होता है और इनकी नई जांच की जरूरत है। जस्टिस सारंग वी कोटवाल और रंजीतसिंह आर भोंसले की बेंच ने कहा कि मुंबई पुलिस की जांच जितने जवाब देती है, उससे ज़्यादा सवाल खड़े करती है। कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया कि वह मामले की सभी पहलुओं से आज़ादी से जांच करे।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने किन 10 सवालों के आधार पर दिए सीबीआई जांच के आदेश?

1- मौके पर पंचनामा में देरी

पुलिस घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन पंचनामा 9 घंटे से ज़्यादा समय बाद किया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि देरी (खासकर इस बात के संकेतों को देखते हुए कि पुलिस को गड़बड़ी का शक था) और ADR (एक्सीडेंटल डेंटल रिपोर्ट) दर्ज करने से पहले काफ़ी अहम घटनाएं हुईं। यह साफ नहीं है और इससे शुरुआती जांच पर ठीक-ठाक शक पैदा हुआ।

2- ADR की टाइमिंग पर सवाल

दिशा की मौत 9 जून को सुबह 2.25 बजे हुई, जबकि ADR सुबह 3.07 बजे दर्ज की गई थी। फिर भी ADR ने दिशा के माता-पिता के बयानों का ज़िक्र करते हुए कहा कि उन्हें कोई शक नहीं है। हालांकि दिशा के पिता सुबह करीब 4 बजे ही अस्पताल पहुंच गए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यह साफ नहीं है कि पहले के ADR में उनके बयान का ज़िक्र कैसे किया जा सकता है।

3- मौत से पहले पुलिस की मौजूदगी रिकॉर्ड की गई

CCTV में पुलिस वाले रात 1 बजे से 2.14 बजे के बीच बिल्डिंग में दिखे। हाई कोर्ट को ADR या बाद की जांच में इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि वे वहां क्यों थे, वे कौन थे या उन्होंने क्या किया।

4- खून के सबूतों के बारे में नहीं बताया गया

दो गवाहों ने बयानों में कहा कि दिशा सालियन अपने चेहरे के बल गिरी थीं और उनके सिर से खून बह रहा था। फिर भी पुलिस ने खून से सनी मिट्टी इकट्ठा नहीं की, जबकि उन्होंने ठोड़ी पर चोट के अलावा सिर पर कोई खून बहने वाली चोट रिकॉर्ड नहीं की।

5- चोट ने खड़े किए सवाल

हाई कोर्ट को यह मानना मुश्किल लगा कि 12वीं मंज़िल से चेहरे पर गिरने से सिर्फ़ ठोड़ी पर चोट आई। कोर्ट ने हैरानी जताई कि चेहरे, नाक या जबड़े में कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, जबकि खोपड़ी और पसलियों में फ्रैक्चर था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की एक्सपर्ट जांच की ज़रूरत होगी।

6- केमिकल एनालाइजर ने ‘कम खून’ बताया

एक असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर ने पुलिस को बताया कि इस तरह गिरने से मिली चीज़ों में ज़्यादा खून होने की उम्मीद है। लेकिन जब सामान खोला गया, तो उसमें खून कम था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जब पुलिस ने पोस्टमॉर्टम डॉक्टर से पूछताछ की, तो उन्हें खुद भी पक्का नहीं था कि दिशा सालियन के कपड़ों में खून कम क्यों था।

7- दरवाज़े को कोई नुकसान नहीं

एक गवाह ने कहा कि दिशा सालियन ने खुद को एक बेडरूम में बंद कर लिया था और दरवाजा जबरदस्ती खोला गया था। लेकिन मौके के पंचनामा में दरवाज़े या लॉक को कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिना वजह बताया।

8- FSL सैंपल रिपोर्ट से मैच नहीं हुए

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खास स्वैब सैंपल का ज़िक्र था, लेकिन FSL को भेजे गए लिफ़ाफ़ों में स्लाइड स्मीयर थे। डॉक्टरों ने इसे क्लर्क की गलती बताया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस अंतर को साफ तौर पर बताया।

9- जब्ती के रिकॉर्ड पर सवाल

बॉम्बे बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल किया कि अगर पुलिस को पहले से पता था कि दिशा सालियन के कपड़े जब्त कर लिए गए हैं, तो पुलिस ने पोस्टमॉर्टम डॉक्टर से दिशा सालियन को किस हालत में लाया गया था, इसके बारे में क्यों पूछा। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर से पूछने का कोई मतलब ही नहीं था।

10- आठ दिन बाद फ़ोन, लैपटॉप जब्त

कोर्ट ने कहा कि दिशा सालियन का मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप ज़रूरी सबूत थे, लेकिन 9 जून के स्पॉट पंचनामा के दौरान उन्हें जब्त नहीं किया गया था। उन्हें 17 जून को उसके दोस्त की कस्टडी से जब्त किया गया था।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि हालात को देखते हुए FIR दर्ज करने और नई जांच की ज़रूरत है, खासकर यह पक्का करने के लिए कि समय बीतने के साथ सबूत नष्ट न हों या खो न जाएं। हालांकि कोर्ट ने अपनी बातों को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नतीजे के तौर पर देखने के खिलाफ चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि CBI को अपनी जांच के दौरान यह तय करना होगा कि क्या किसी पर शक करने के लिए काफ़ी आधार हैं और क्या कोई अपराध हुआ था।

सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने किया दिशा सालियान के पिता को सपोर्ट

बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून, 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनके फैंस उन्हें आज भी बहुत याद करते हैं। एक्टर की डेथ से लगभग एक हफ्ते पहले उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की भी डेथ हुई थी। अब वह हत्या थी या आत्महत्या यह तो अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अब दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच की मांग की है।