दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 जुलाई को एक सप्ताह के भीतर एक और जिला न्यायाधीश को निलंबित कर दिया। न्यायाधीश वीना रानी साकेत जिला न्यायालय में तैनात थीं।

इससे पहले, 10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रशासनिक रूप से रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (डीएचजेएस) के न्यायाधीश विनय सिंघल को निलंबित करने का आदेश जारी किया था। इसी तरह का एक आदेश 15 जुलाई को डीएचजेएस की न्यायाधीश रानी के खिलाफ भी पारित किया गया। दोनों आदेशों में संबंधित न्यायाधीशों को तत्काल निलंबन के तहत रखा गया है।

न्यायाधीश वीना रानी को निलंबित करने के आदेश में कहा गया था, “चूंकि दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी वीना रानी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है, इसलिए यह न्यायालय अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (क) और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1970 के नियम 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वीना रानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।”

न्यायाधीश वीना रानी साकेत के दक्षिण-पूर्वी जिला न्यायालय में वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 8 के वाणिज्यिक पक्ष की जिला न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थीं। दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रहने के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना शहर छोड़ने की अनुमति नहीं दी है।

इसके अतिरिक्त, आदेश के अनुसार, जब तक दोनों के खिलाफ उच्च न्यायालय का निलंबन आदेश लागू रहेगा, तब तक न्यायाधीश सिंघल का मुख्यालय तीस हजारी न्यायालय स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कार्यालय होगा और रानी का मुख्यालय दक्षिण-पूर्वी साकेत न्यायालय स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कार्यालय होगा।

जज सिंघल इससे पहले तीस हजारी कोर्ट (पश्चिमी जिला) में वरिष्ठ सिविल जज के रूप में कार्यरत थे। वे तीस हजारी कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी थे, जहां वे मुखर्जी नगर और सदर बाजार के अधिकार क्षेत्र की देखरेख करते थे।

2021 में विनय सिंघल का तबादला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पीओसीएसओ) से केंद्रीय जिले के सहायक न्यायाधीश (विद्युत) के पद पर हुआ था। 2023 में वाणिज्यिक न्यायाधीश के रूप में तीस हजारी में स्थानांतरित होने से पहले, उनका तबादला राउज़ एवेन्यू कोर्ट में एक श्रम न्यायालय में हुआ।

वाणिज्यिक न्यायाधीश एक विशेष न्यायिक अधिकारी होते हैं जो आपराधिक या सामान्य दीवानी मामलों के बजाय व्यावसायिक, वित्तीय और कॉर्पोरेट विवादों की अध्यक्षता करते हैं। वे अनुबंधों, बौद्धिक संपदा, बैंकिंग, दिवालियापन और कॉर्पोरेट विलय से संबंधित विवादों का समाधान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वाणिज्यिक मामलों का समाधान कुशलतापूर्वक और विशेषज्ञ कानूनी ज्ञान के साथ हो।

टिकट न होने पर भी रेल दुर्घटना में मिलेगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगर किसी रेल दुर्घटना में मृत यात्री के शव से ट्रेन का टिकट बरामद नहीं होता है तो केवल इसी आधार पर उसके परिजनों को मुआवजा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल (RCT) और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों को रद्द करते हुए साल 2015 में चलती ट्रेन से गिरकर जान गंवाने वाले एक व्यक्ति की पत्नी को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। पढ़ें पूरी खबर।



