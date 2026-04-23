IRS Officer Daughter Murdered: साउथ दिल्ली में अपने घर पर आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के आरोपी राहुल मीणा ने गुरुवार को कोर्ट के सामने पेशी के दौरान बताया कि उसने पैसे के लिए यह जघन्य अपराध किया। साथ ही कहा कि कैश लॉकर खोलने के लिए पीड़िता के शरीर को घसीटकर उसकी उंगलियों के निशान लिए।

गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने 19 साल के मीणा को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अभियोजन पक्ष ने साकेत कोर्ट की न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपिका ठकरान को बताया, “जांच अभी शुरुआती दौर में है। हमें विस्तृत जांच करनी होगी और मोबाइल बरामद कर लिया गया है। यह एक जघन्य अपराध है। हम उसके खिलाफ अलवर में हुए इसी तरह के एक मामले की जांच कर रहे हैं।”

मुझसे अपराध हो गया है मैडम- मीणा

जेएमएफसी ठकरान ने मीणा से पूछा, “आपके एमएलसी में चोटें आई हैं। ये कैसे आई।” मीणा ने जवाब देते हुए कहा, “ये मुझे छत से उतरते समय आई।” फिर जज ने पूछा, “कौन सी छत?” मीणा ने जवाब दिया, “मुझसे अपराध हो गया मैडम। गलती हो गई।” यह सुनकर न्यायाधीश ने उससे पूछा कि उसने कथित अपराध क्यों किया। जवाब आया, “पैसे के लिए किया।” जेएमएफसी ठाकरान ने कहा, “तो फिर यह कृत्य क्यों।”

लॉकर खोलने के लिए मृतक के फिंगरप्रिंट की जरूरत थी- मीणा

मीणा ने जवाब दिया, “मुझसे गलती हो गई मैडम, लॉकर खोलने के लिए मृतक के फिंगरप्रिंट की जरूरत थी।” न्यायाधीश ने कहा, “तो आप अपराध स्वीकार कर रहे हैं, मैं इसे इकबालिया बयान नहीं मान रही हूं।” इसके बाद कोर्ट ने चार दिन की हिरासत मंजूर कर दी। घर में मौजूद लॉकर को केवल तीन व्यक्तियों में से किसी एक के उंगलियों के निशान से ही खोला जा सकता था। अधिकारी, उसकी पत्नी या उनकी बेटी। आरोप है कि उसने पीड़िता से लॉकर खोलने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जब उसने उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो उसने विरोध किया।

राहुल मीणा जुएं में हारा 7 लाख, डकैती का था इरादा

दिल्ली में आईआरएस ऑफिसर की बेटी की हत्या के आरोप में राजस्थान के राहुल मीणा को गिरफ्तार किया गया है। राहुल मीणा से पूछताछ में पता चला है कि घर के लॉकर को सिर्फ़ तीन लोगों में से किसी एक के फिंगरप्रिंट से ही खोला जा सकता था, जिसमें ऑफिसर, उनकी पत्नी या उनकी बेटी थी। उसने कथित तौर पर पीड़ित से लॉकर खोलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। सूत्रों ने बताया कि जब राहुल ने लॉकर ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की, तो पीड़िता ने विरोध किया। पढ़ें पूरी खबर…