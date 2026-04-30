भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा द्वारा 2020 में कथित रूप से दिए गए घृणास्पद भाषणों के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। संज्ञेय अपराध का मतलब ऐसे अपराध से है, जिसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने और बिना कोर्ट की इजाजत के जांच शुरू करने का अधिकार होता है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सीपीआई (एम) नेता बृंदा करात द्वारा वर्ष 2020 में भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा द्वारा कथित रूप से दिए गए घृणास्पद भाषणों के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह राय व्यक्त की कि एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। 29 अप्रैल को जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने कहा था कि बीजेपी नेताओं के बयान न तो सांप्रदायिक हिंसा भड़काते हैं और न ही सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करते हैं।

बृंदा करात की याचिका में दोनों नेताओं द्वारा दिए गए विभिन्न भाषणों का उल्लेख किया गया था, जिनमें अनुराग ठाकुर द्वारा 27 जनवरी, 2020 को “देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को” के नारे के साथ एक रैली में दिया गया भाषण भी शामिल था। इसके अलावा, परवेश वर्मा द्वारा 27-28 जनवरी, 2020 को भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हुए और बाद में मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में दिए गए भाषण का भी जिक्र किया गया था।

याचिका में आरोप लगाया गया कि भाषण में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के मद्देनजर शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग की धमकी दी गई थी और मुसलमानों को ऐसे आक्रमणकारियों के रूप में चित्रित करके उनके खिलाफ नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा दिया गया था जो घरों में घुसकर बलात्कार और हत्या करेंगे।

रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने योग्यता के आधार पर हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया, लेकिन इस अवलोकन में गलती पाई कि मजिस्ट्रेट धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से पहले पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

यह देखते हुए कि संज्ञान लेने से पहले पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को सीमित हद तक रद्द कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि कथित घृणास्पद भाषणों सहित रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखने के बाद, भाजपा नेताओं के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने एक स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर यह माना है कि विचाराधीन भाषणों से किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा नहीं होता है। यह देखते हुए कि बयान किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं थे और न ही उन्होंने हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था को भड़काया।

न्यायालय ने टिप्पणी की, “रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्यों, कथित भाषणों, ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत 26 फरवरी, 2020 की स्थिति रिपोर्ट और निचली अदालतों द्वारा दर्ज किए गए कारणों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हम इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है।”

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