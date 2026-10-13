कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्कूल सर्विस कमीशन के छह उम्मीदवारों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। इन उम्मीदवारों पर 2021 में भर्ती में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।

इसे कानून का एक स्थापित सिद्धांत बताते हुए जस्टिस सिंह ने कहा कि जब एफआईआर को ध्यान से और सही तरीके से पढ़ने पर किसी अपराध के होने का पता नहीं चलता है, तो कोर्ट के पास ऐसी कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार होता है ताकि कानूनी प्रक्रिया का और दुरुपयोग न हो और न्याय हो सके।

कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

सात अक्टूबर के एक आदेश में कोर्ट ने कहा, “एफआईआर को पढ़ने से उसमें बताए गए किसी भी अपराध के तत्व सामने नहीं आते हैं और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। यह निष्कर्ष निकालना अनिवार्य है कि याचिकाकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन के लिए दंडित किया जा रहा है, जिससे यह कार्यवाही परेशान करने वाली और आधारहीन बन जाती है।”

आदेश में आगे कहा गया, “मौजूदा मामले में भी एफआईआर में यह खुलासा नहीं किया गया है कि क्या यह मानने का कोई कारण था कि याचिकाकर्ताओं को कोई बीमारी थी या वे कोविड-19 से संक्रमित थे।”

याचिकाकर्ता पीड़ित व्यक्तियों का एक समूह है, जिन्होंने स्कूल सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई अनुचित भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए 28 सितंबर 2021 को एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। उन्होंने दावा किया कि वे पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा मंत्री के समक्ष अपनी शिकायतें व्यक्त करना चाहते थे और इसीलिए भूख, बेरोजगारी और अवैध भर्ती के विरोध में उनके घर के सामने प्रदर्शन करने गए। हालांकि, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उम्मीदवारों ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और मना किए जाने पर भी नहीं हटे, सार्वजनिक आवागमन में बाधा डालने का प्रयास किया और अधिकारियों को अपना काम करने से रोका।

वकील अर्का प्रतीम चौधरी, पूजा राजभोर और स्वास्तिक बटाब्याल ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और 19(1)(बी) (बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार) के तहत शांतिपूर्वक इकट्ठा होने और अपनी शिकायतों को आवाज देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे थे।

उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों को राज्य की ओर से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि 2021 में शांतिपूर्ण सभा और विरोध प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए कोई नोटिफिकेशन या नोटिस जारी नहीं किया गया था। राज्य की ओर से पेश हुए वकील गौतम मिश्रा ने इस याचिका का विरोध किया है और तर्क दिया है कि याचिका विचारणीय नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि अगर वर्तमान एफआईआर में लगाए गए सभी आरोप पूर्णतः स्वीकार भी कर लिए जाएं, तो भी इसे गैरकानूनी सभा मानने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होतीं। अदालत ने कहा कि एफआईआर में सभा के गठन का सामान्य उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया गया है और जब तक वह सामान्य उद्देश्य धारा 141 के अंतर्गत सूचीबद्ध पांच उद्देश्यों में से एक न हो, तब तक इसे गैरकानूनी सभा नहीं माना जा सकता।

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कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को आरजी कर रेप मर्डर पीड़िता के अंतिम संस्कार से जुड़े विवाद की जांच खड़दह थाने की पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी। कोर्ट ने खड़दह थाने के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज और जांच अधिकारी को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट की निगरानी में चल रही सीबीआई की विशेष जांच टीम की जांच में दखल दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…