दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया। यह तीसरी बार है जब हाईकोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज की है। कोर्ट ने इससे पहले अक्टूबर 2022 और सितंबर 2025 में भी उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फैसलों को बरकरार रखा था।

इससे पहले जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पांच लोगों को जमानत दी थी। लेकिन उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोनों ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए नई याचिका दायर की थी।

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