दिवाली से पहले दिल्ली-NCR के लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर 2026 को सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि यह छूट तय समय और नियमों के तहत ही मिलेगी। 9 नवंबर से पटाखों पर एक बार फिर पूरी तरह प्रतिबंध लागू हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। इसके अलावा किसी दूसरे समय पर आतिशबाजी की अनुमति नहीं होगी।

अस्पतालों और स्कूलों के आसपास पटाखे जलाने पर रोक

कोर्ट ने साफ किया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और नोटिफाइड साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी।

इन सभी इलाकों को ‘नो-क्रैकर जोन’ घोषित किया जाएगा। प्रशासन को इन क्षेत्रों की पहचान कर जमीन पर निशान लगाने और सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा स्कूल-कॉलेजों के आसपास भी यही प्रतिबंध लागू रहेगा।

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