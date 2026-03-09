दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार (9 मार्च 2026) को सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के हवाला एंगल से जुड़े मामले में फिलहाल आगे की सुनवाई नहीं होगी जब तक हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती।
हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक ईडी से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपियों की आरोपमुक्ति फिलहाल प्रभावी नहीं मानी जाएगी। और सभी आरोपमुक्त आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को तय की गई है।
अदालत ने इस मामले में निचली अदालत से आरोपमुक्त किए गए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। वहीं अदालत ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश के एक हिस्से पर रोक लगाने की बात कही है जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की गई थी। उच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि निचली अदालत के कुछ अवलोकन तथ्यात्मक रूप से सही नहीं थे।
हालांकि अदालत ने फिलहाल निचली अदालत के उस आदेश पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई है जिसमें केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को आरोपमुक्त किया गया था। ऐसे में इस चरण में CBI को तत्काल राहत नहीं मिली है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि वह निचली अदालत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धनशोधन मामले की जांच पर कार्यवाही को बाद की तारीख तक स्थगित करने का आदेश देगी। सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा किए गए अनुरोध पर, उच्च न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि वह सीबीआई अधिकारियों पर अधीनस्थ अदालत द्वारा की गई ‘पूर्वग्रहपूर्ण टिप्पणियों’ के अमल पर रोक लगाएगी। मेहता ने अदालत से सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए समय निर्धारित करके अंतिम निर्णय लेने का आग्रह किया। मेहता ने तर्क दिया कि आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और सिसोदिया को अरोप मुक्त करने का निचली अदालत का आदेश अनुचित था और ‘आपराधिक कानून को ही उलट देता है।’
‘शराब नीति का मामला सबसे बड़े घोटालों में से एक’
उन्होंने आरोप लगाया कि शराब नीति का मामला सबसे बड़े घोटालों में से एक था और भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण था। मेहता ने दावा किया कि निचली अदालत ने केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य के पक्ष में बिना सुनवाई के आरोप मुक्त करने का आदेश सुना दिया। उन्होंने यह भी कहा कि एजेंसी ने शराब नीति में हेरफेर के लिए साजिश और रिश्वतखोरी को दर्शाने वाले विस्तृत सबूत जुटाए थे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं और सीबीआई के मामले के पक्ष में कई गवाह हैं। निचली अदालत ने 27 फरवरी को केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य को आरोप मुक्त कर दिया और सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि उसका मामला न्यायिक जांच में पूरी तरह से विफल रहा और पूरी तरह से निराधार साबित हुआ। इस मामले में जिन 21 लोगों को क्लीन चिट दी गई है, उनमें तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के. कविता भी शामिल हैं। सीबीआई आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार द्वारा अब रद्द की जा चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है।
हाईकोर्ट के फैसले पर ‘आप’ का बयान
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर संजय सिंह ने कहा, “सबसे पहले तो उन्हें कोई स्टे नहीं मिला है जो सीबीआई के लिए एक झटका है। दूसरा, हम अपने वकीलों से सभी जानकारी जुटाने के बाद आधिकारिक रूप से अपना पक्ष रखेंगे। उन्हें (CBI को) कोई स्टे नहीं मिला है। CBI कोर्ट का फैसला अभी भी बरकरार है और उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।”
दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की लिखित दलीलों में इन मुख्य बिंदुओं को आधार बनाया गया:
दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के सामने लिखित दलीलें पेश कीं। सीबीआई ने निचली अदालत के आदेश को कानूनी और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। मुख्य बिंदु इस तरह हैं:
Central Bureau of Investigation का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी 2026 के अपने आदेश में 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया जबकि जांच में गंभीर आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य सामने आए हैं।
जांच एजेंसी के अनुसार दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति को तैयार करने और लागू करने की प्रक्रिया में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ। आरोप है कि नीति में इस तरह बदलाव किए गए जिससे कुछ निजी कारोबारियों को फायदा पहुंच सके।
सीबीआई का दावा है कि नीति में संशोधन कर शराब के थोक कारोबारियों के लिए 12 प्रतिशत का निश्चित मुनाफा तय किया गया। आरोप है कि इस मुनाफे का करीब 6 प्रतिशत हिस्सा रिश्वत के तौर पर देने की व्यवस्था की गई थी।
एजेंसी के मुताबिक लगभग 90 से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की व्यवस्था की गई थी। इसमें से करीब 44.54 करोड़ रुपये Aam Aadmi Party के गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किए जाने का आरोप है।
सीबीआई के अनुसार यह रकम दिल्ली से गोवा तक हवाला और अंगड़िया नेटवर्क के जरिए अलग-अलग किश्तों में भेजी गई।
जांच एजेंसी ने बताया कि विस्तृत जांच के बाद इस मामले में एक मुख्य चार्जशीट और चार पूरक चार्जशीट अदालत में दाखिल की गईं। साथ ही 374 दस्तावेज और 300 से अधिक गवाहों के बयान पेश किए गए।
सीबीआई का आरोप है कि ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करने के चरण में ही लगभग मिनी ट्रायल जैसा कदम उठा लिया, जबकि इस स्तर पर केवल यह देखा जाता है कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार या संदेह मौजूद है या नहीं।
एजेंसी ने यह भी कहा कि अदालत ने गवाहों के बयान और सरकारी गवाह की बातों को अनुचित तरीके से खारिज कर दिया, जबकि इस चरण में उनकी विश्वसनीयता की गहन जांच नहीं की जाती।
सीबीआई के अनुसार आपराधिक साजिश के मामलों में प्रत्यक्ष सबूत मिलना अक्सर मुश्किल होता है और ऐसे मामलों में परिस्थितियों और घटनाओं की कड़ी के आधार पर साजिश को समझा जाता है।
जांच एजेंसी का कहना है कि मामले में सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई। जांच में सामने आया कि करीब 36 लोगों ने 170 से ज्यादा मोबाइल फोन बदले या नष्ट कर दिए ताकि डिजिटल साक्ष्य खत्म किए जा सकें।
हालांकि एजेंसी का दावा है कि इन कोशिशों के बावजूद जांच के दौरान कई अहम सबूत जुटाए गए, जो कथित साजिश और आरोपियों की भूमिका की ओर इशारा करते हैं।
सीबीआई ने अदालत से कहा कि उपलब्ध सामग्री कम से कम इतना मजबूत आधार जरूर देती है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और मामले की पूरी सुनवाई ट्रायल के जरिए की जाए।