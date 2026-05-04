दिल्ली में कड़कड़डूमा लोअर कोर्ट में तैनात एक न्यायिक अधिकारी अमन कुमार शर्मा की शनिवार दोपहर कथित तौर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जज अपने ग्रीन पार्क स्थित घर के बाथरूम में फंदे से लटके मिले। अब इस मामले में उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

सफदरजंग एन्क्लेव थाने में पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। यह मामला आत्महत्या के लिए उकसाने (Section 108) और आपराधिक साजिश (Section 61) से जुड़ा है, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) के तहत आते हैं। पुलिस ने बताया कि उनकी पत्नी भी एक जज हैं।

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दिल्ली पुलिस ने बयान में कहा कि मृत न्यायिक अधिकारी के पिता की शिकायत पर सफदरजंग एन्क्लेव थाने में BNS की धारा 108 और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं, जज अमन शर्मा के एक रिश्तेदार ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि शुक्रवार रात करीब 10 बजे शर्मा ने अलवर में अपने पिता को फोन किया था और कहा था कि उसके लिए अब जीना मुश्किल हो गया है।

इसके बाद अमन शर्मा के पिता उसी रात अलवर से दिल्ली पहुंचे। जज ने कथित तौर पर अपने पिता से कहा कि पिछले दो महीनों से उसकी पत्नी के साथ अनबन चल रही थीं। फिर शनिवार दोपहर 1:45 बजे सफदरजंग एन्क्लेव थाने में पीसीआर कॉल मिली। वहीं, न्यायिक सेवा के अधिकारी अपने घर में मृत पाए गए। आशंका है कि उनकी मौत फांसी लगाने से हुई है।

जज की मौत के बाद पुलिस ने बयान में बताया कि उन्होंने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया गया। एक अधिकारी ने कहा कि पीसीआर कॉल डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले शिवम ने की थी, जो शर्मा के जीजा हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “अब तक किसी तरह की साजिश या गड़बड़ी का सबूत नहीं मिला है, लेकिन जांच के दौरान सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। सभी संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आगे की जांच जारी है।”

परिवार में हैं पत्नी और दो बच्चे

अमन कुमार शर्मा कड़कड़डूमा कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) में फुल-टाइम सेक्रेटरी थे। नॉर्थ ईस्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट के अनुसार, उन्होंने 2018 में सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे से BA LLB करने के बाद 19 जून 2021 को दिल्ली न्यायिक सेवा जॉइन की थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं, जिनमें से एक की उम्र 9 महीने से भी कम है।

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