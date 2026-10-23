दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 अक्टूबर को रेस कोर्स मस्जिद की बिजली और पानी की सप्लाई फिर से शुरू करने की मांग खारिज कर दी। इस मस्जिद के बिजली और पानी के कनेक्शन 7 अक्टूबर को काट दिए गए थे। मस्जिद वक्फ के तहत अधिसूचित संपत्ति है और इसे 2009 में ग्रेड-2 विरासत भवन (heritage structure) के रूप में भी अधिसूचित किया गया था।

यह मस्जिद रेस कोर्स क्लब के परिसर में स्थित है। करीब 53 एकड़ में फैला यह क्लब प्रधानमंत्री आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग के पास है। इस क्लब और इसके आसपास की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को कई दौर की कानूनी लड़ाई के बाद हटाने की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने इस इलाके पर कब्जा लेने के लिए ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ का हवाला दिया है। हालांकि, सरकार के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि मस्जिद को हटाने के लिए कोई नोटिस नहीं भेजा गया है।

मस्जिद के इमाम मोहम्मद हारून परिसर में बने एक छोटे कमरे, जिसे ‘हुजरा’ कहा जाता है, में रहते हैं। बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जाने के बाद उन्होंने 12 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने NDMC से बिजली-पानी की आपूर्ति जारी रखने को कहा था

इससे पहले 8 अक्टूबर को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के कार्यकारी अभियंता को पत्र लिखकर बिजली और पानी की सप्लाई बहाल करने की मांग की थी। बोर्ड ने कहा था कि सभी बकाया बिलों का भुगतान किए जाने के बावजूद बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्ट वैध कारण के कनेक्शन काट दिए गए। बोर्ड ने यह भी कहा कि इन कनेक्शनों की सुविधा कई दशकों से कानूनी रूप से उपलब्ध थी।

15 अक्टूबर को एनडीएमसी ने बिजली और पानी के कनेक्शन बहाल करने से इनकार कर दिया। परिषद ने कहा कि इलाके में अभी भी तोड़फोड़ का काम चल रहा है। इस कार्रवाई में झुग्गियों को गिराया जा रहा है। एनडीएमसी के मुताबिक, इससे लोगों को नुकसान पहुंचने का खतरा है, इसलिए बिजली का कनेक्शन दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता।

एनडीएमसी ने यह भी कहा कि भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह वही विभाग है जो इलाके में तोड़फोड़ की कार्रवाई की निगरानी कर रहा है और जमीन का कब्जा लेने वाला है।

प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित रेस कोर्स क्लब और वहां रहने वाले करीब 700 झुग्गीवासियों को हटाने से जुड़े मुकदमे में मस्जिद पक्षकार नहीं थी। इसके बावजूद एनडीएमसी के वकील ने अदालत में मौखिक रूप से कहा कि मस्जिद का परिसर भी हाई कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले के दायरे में आता है।

अदालत ने कहा- वक्फ बोर्ड मूल कब्जाधारी है

25 अगस्त के इस फैसले से रेस कोर्स रोड पर प्रधानमंत्री आवास के पास रहने वाले झुग्गीवासियों को हटाने का रास्ता साफ हो गया था। इसके बाद इन लोगों को वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर सावदा घेवरा में बसाया गया। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने 15 अक्टूबर को एनडीएमसी की दलीलों और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इमाम की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि वक्फ बोर्ड को परिसर का ‘मूल कब्जाधारी’ बताया गया है, लेकिन बोर्ड ने बिजली का कनेक्शन काटे जाने के फैसले को चुनौती नहीं दी।

अदालत ने यह भी कहा कि मोहम्मद हारून को वक्फ बोर्ड ने इमाम नियुक्त किया है। इस आधार पर परिसर पर उनका अपना कोई अधिकार नहीं बनता। इसलिए बिजली का कनेक्शन काटे जाने को लेकर वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकते।

दिल्ली वक्फ बोर्ड का नया गठन अगस्त 2023 में निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने के बाद से नहीं हुआ है। जनवरी 2024 में उपराज्यपाल की ओर से नियुक्त अधिकारियों ने बोर्ड का कामकाज संभाल लिया था। निर्वाचित बोर्ड नहीं होने के कारण तब से वही अधिकारी इसका संचालन कर रहे हैं।

याचिका खारिज करते हुए अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में तथ्यों से जुड़े कई गंभीर विवादित सवाल हैं। इनमें सबसे अहम सवाल यह है कि याचिकाकर्ता का संबंधित परिसर पर कोई अधिकार, मालिकाना हक या हित है भी या नहीं। इसके साथ ही यह सवाल भी है कि क्या यह संपत्ति 25 अगस्त के फैसले के दायरे से बाहर है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इन सभी सवालों पर मौजूदा रिट याचिका के तहत फैसला करना उसके अधिकार क्षेत्र और इस मामले की सुनवाई के दायरे से बाहर है। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई।

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दिल्ली की एक अदालत ने अपनी बेटी के साथ मारपीट करने, उसकी गरिमा का अपमान करने और उसे शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाने के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। पीड़िता ने खुद अदालत में मारपीट की घटना से इनकार किया, जबकि अन्य गवाहों के बयान भी आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक