दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कुछ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने हालांकि उन्हें अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया।

राघव चड्ढा की ओर से आरोप लगाया गया था कि जब वह आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए तो उनके खिलाफ एआई जेनरेटेड, डीपफेक, छेड़छाड़ किए गए वीडियो और उनकी मानहानि करने वाले कॉन्टेंट को सोशल मीडिया पर फैलाया गया। उन्होंने इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। चड्ढा ने कहा था कि इस तरह की पोस्ट से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने सोशल मीडिया से पांच पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अपने आदेश में कहा, ”इसमें व्यक्तित्व के अधिकार का मामला नहीं है। हालांकि, मैंने उन्हें (कुछ कॉन्टेंट को) हटाने के लिए कहा है।” जस्टिस प्रसाद ने कहा कि वैसे कॉन्टेंट पहली नजर में मानहानि करने वाला नहीं है।

चड्ढा ने दलील में क्या कहा?

अदालत ने इस मामले में 21 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था। चड्ढा के मुकदमे में यह दलील दी गई थी कि एआई और डीपफेक का इस्तेमाल करके कॉन्टेंट तैयार करना और इसे वायरल करना चड्ढा के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।

राघव चड्ढा की ओर से अदालत में पेश हुए सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने तर्क दिया कि कई सोशल मीडिया पोस्ट ऐसी हैं जो राजनीतिक आलोचना की सीमा को पार कर चुकी हैं और मानहानि करने वाली हैं। उनका कहना था कि इन सोशल मीडिया पोस्ट में राज्यसभा सांसद चड्ढा को गलत ढंग से दिखाया गया है।

जस्टिस न्यायमूर्ति प्रसाद ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे आरोपों को व्यक्तित्व अधिकारों के दायरे में लाया जा सकता है? अदालत ने कहा, “एक राजनेता के रूप में, क्या आप संवेदनशील हो सकते हैं…”। अदालत ने कहा कि व्यक्तित्व के अधिकारों का व्यवसायीकरण और आलोचना में अंतर है।

ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और सलमान खान जैसी कई मशहूर हस्तियों, ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी, पॉडकास्टर राज शमानी और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी इससे पहले अपने व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी।

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राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने राघव चड्ढा के बीजेपी ज्वॉइन करने पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।