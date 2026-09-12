दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान 2009 के एक रेप केस में अजीब मोड़ सामने आया है। मामले में एक 14 साल की लड़की और आदमी शामिल है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जैसे टैटू को दोनों की पर्सनल हिस्ट्री को अहम सबूत माना। कोर्ट ने कहा कि महिला ने इस बात का कोई पक्का जवाब नहीं दिया कि उसका नाम (आरोपी का नाम) महिला की छाती पर कैसे आया। कोर्ट ने परमानेंट इंक को प्रॉसिक्यूशन की थ्योरी के मुकाबले तौला, और उनके पिछले रिश्ते के पक्के निशानों को देखते हुए आरोपी की सजा कम करने का फैसला किया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों ने तब से शादी कर ली थी और अपनी-अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गए थे, जबकि आरोपी का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं था। इसलिए कोर्ट ने उसे उतनी ही सजा सुनाई जितनी वह पहले ही कस्टडी में बिता चुका था। जस्टिस विमल कुमार यादव ने कहा कि महिला अब इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। जस्टिस ने कहा, “ऐसा लगता है कि वह किसी तरह की आत्म-मंथन कर रही थी, जहां सच सबके सामने है। अपने दिल की गहराइयों में कहीं न कहीं, वह टैटू और मनाली की यात्रा वगैरह के लिए जवाब और वजहें भी ढूंढ रही होगी।”

आरोपी को वापस जेल भेजना इंसाफ का मज़ाक उड़ाने जैसा- हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी को वापस जेल भेजना इंसाफ का मज़ाक उड़ाने जैसा होगा। जब यह घटना हुई तब आरोपी 18 साल का था और अब अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है।

हाई कोर्ट ने 7 सितंबर को कहा, “हालांकि उसके (लड़की) पास कुछ बातों पर कोई पक्का जवाब नहीं था, जैसे कि उसने अपील करने वाले (आरोपी) का नाम अपनी छाती पर किस वजह से गुदवाया था। उसने यह भी माना है कि अपील करने वाले ने अपने हाथ पर उसका नाम गुदवाया था।”

2009 में हुई थी FIR

महिला 2009 में लगभग 14 साल की थी। वो उसी साल जून में अपने घर से गायब हो गई थी। उसके माता-पिता को पता चला कि वह गायब है, लेकिन दो दिनों तक कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई। फिर FIR किडनैपिंग के लिए दर्ज की गई, जिसके बाद लड़की घर लौट आई। इस बीच, वह आरोपी के साथ (उस समय 18 साल का था) कनॉट प्लेस और मनाली घूमी और फिर दिल्ली लौट आई। आरोपी ने दावा किया कि लड़की अपनी मर्ज़ी से उसके साथ गई थी और उनके बीच जो कुछ भी हुआ वह आपसी सहमति से हुआ था। मेडिकल अधिकारियों के सामने लड़की का शुरुआती बयान भी उसके बयान से मिलता-जुलता था, लेकिन बाद में उसने कोर्ट के सामने अपने बयान में उल्टा रुख अपनाया।

ट्रायल कोर्ट ने खास और सही कारणों का हवाला देते हुए उस समय तय कम से कम सज़ा पहले ही सुना दी थी। इसके बाद आदमी ने अपनी सज़ा में और कमी की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। आरोपी की तरफ से वकील साहिला लांबा ने कहा कि उसे सबसे हल्की सज़ा देने पर विचार किया जाना चाहिए और वह समय जो उसने पहले ही कस्टडी में बिताया है, उसे काफी सज़ा माना जाना चाहिए। उन्होंने कम उम्र के अंतर वाले युवाओं के बीच असली टीनएज रिश्तों के लिए ‘रोमियो-जूलियट क्लॉज़’ की संभावना पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का भी ज़िक्र किया।

लड़की के वकील ने किया विरोध

असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर राज कुमार ने सजा और कमी का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने कम से कम सज़ा देते समय पहले ही हालात को ध्यान में रखा था। कोर्ट ने कहा कि उस समय लड़की 14 साल की थी और आदमी 18 साल का था और उनकी करीबी को कानूनी तौर पर मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि वह नाबालिग थी। इसने यह भी कहा कि दोनों ने तब से शादी कर ली थी और अपनी-अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गए थे, जबकि महिला ने केस आगे न लड़ने की इच्छा जताई थी।

कोर्ट ने रोमियो-जूलियट क्लॉज का ज़िक्र किया और यह भी बताया कि दिल्ली, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट सहित कई हाई कोर्ट ने किशोरावस्था के प्यार को मान्यता दी है और संसद से सही बदलाव करने का आग्रह किया है। हालात का एनालिसिस करते हुए कोर्ट ने पाया कि केस के बिना जवाब वाले और खुले पहलुओं से पता चलता है कि जो हुआ उसके लिए अकेले आदमी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि लड़की की उम्र ही वह वजह थी जिसकी वजह से आखिरकार आदमी को ज़िम्मेदार ठहराया गया।

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इलाहाबाद हाई ने पुलिस हिरासत में लोगों को बार-बार पीटने और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी पुलिसकर्मियों द्वारा दायर की गई रिहाई अर्जी (Discharge Applications) को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह की हिंसा को पुलिस ड्यूटी का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है और यह केवल अपराध है। जस्टिस मदन पाल सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया कि हिरासत में लिए गए लोगों के हाथ-पैर रस्सी से बांधकर उन्हें मुंह के बल लिटाकर कथित तौर पर बार-बार पीटा गया। पढ़ें पूरी खबर।