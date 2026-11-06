दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रेस कोर्स मस्जिद का पानी और बिजली कनेक्शन काटने के मामले में कहा कि बिना नोटिस दिए इस तरह किसी की बिजली और पानी की आपूर्ति बंद नहीं की जा सकती।

अदालत ने कहा कि जब मस्जिद संबंधित कानूनों के तहत वैध संपत्ति है, तो उसकी बिजली और पानी की आपूर्ति बिना उचित प्रक्रिया अपनाए बंद नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) से कहा, “आप बिना नोटिस दिए बिजली का कनेक्शन नहीं काट सकते।”

अदालत की यह टिप्पणी मस्जिद के इमाम की ओर से दायर नई याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। इमाम ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मस्जिद की बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने से इनकार कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति रेनू भटनागर की पीठ ने इस मामले में NDMC और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को करेगी।

क्या है पूरा विवाद?

रेस कोर्स मस्जिद रेस कोर्स क्लब परिसर में स्थित है। यह क्लब प्रधानमंत्री आवास 7, लोक कल्याण मार्ग के पास करीब 53 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है।

अदालत में दायर एक याचिका में आशंका जताई गई है कि आसपास की जमीन के कुछ हिस्सों को खाली कराने की केंद्र सरकार की मौजूदा कार्रवाई के कारण मस्जिद को भी गिराया जा सकता है। यह मस्जिद वक्फ के तहत अधिसूचित संपत्ति है। साथ ही, इसे 2009 में ग्रेड-2 विरासत इमारत के रूप में अधिसूचित किया गया था।

29 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से दी गई शिकायत पर चार सप्ताह के भीतर फैसला करेगा। केंद्र ने यह भी कहा था कि तब तक मस्जिद के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अदालत में नई याचिका क्यों दायर की गई?

इमाम मोहम्मद हारून की ओर से पेश अधिवक्ता एम. सुफियान सिद्दीकी ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति रेनू भटनागर की पीठ के सामने दलील दी कि केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला दे रही है। उस फैसले में प्रधानमंत्री आवास के सामने स्थित झुग्गियों की तीन बस्तियों में कथित अतिक्रमण करने वालों को हटाने का रास्ता साफ किया गया था। लेकिन मस्जिद उस मामले में कभी पक्षकार नहीं रही।

एनडीएमसी और केंद्र सरकार ने अलग-अलग मुकदमों में आए हाई कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया है, जिसके बाद अगस्त में करीब 700 परिवारों को झुग्गियों से हटाने का रास्ता साफ हुआ था।

सुफियान सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि मस्जिद की बिजली और पानी की आपूर्ति संबंधित कानूनों और नियमों में तय प्रक्रिया का पालन किए बिना काट दी गई।

15 अक्टूबर के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए अधिवक्ता ने यह भी कहा कि कम से कम संबंधित पक्षों से जवाब तो मांगा जाना चाहिए था कि आखिर किस आधार पर मस्जिद की बिजली और पानी की आपूर्ति बंद की गई।

अपील में कहा गया है कि अदालत के सामने विचार का एकमात्र सवाल यह था कि क्या NDMC के पास एक चालू मस्जिद और उसमें रहने के लिए इस्तेमाल होने वाले कमरे की मौजूदा बिजली और पानी की आपूर्ति काटने और उसे लगातार बंद रखने का कानूनी अधिकार था? लेकिन एकल न्यायाधीश ने इस सवाल पर विचार ही नहीं किया।

याचिका में यह भी कहा गया है कि एकल न्यायाधीश का फैसला वक्फ कानून की बुनियादी गलत समझ, उपलब्ध दस्तावेजों पर चुनिंदा विचार और झुग्गियों को हटाने के लिए दिए गए पुराने आदेशों का गलत तरीके से विस्तार करने पर आधारित है।

यह भी पढ़ें-‘बेटी का मायके लौटना माता-पिता के लिए शर्म की बात नहीं’, वैवाहिक विवाद में महिला की आत्महत्या पर दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में क्रूरता के आरोप लगाकर पति के रिश्तेदारों को भी मामले में फंसाने की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए बुधवार को कहा कि जब कोई महिला अपने वैवाहिक जीवन में हिंसा की शिकायत करे तो उसके परिवार को समय रहते उसका साथ देना चाहिए। अदालत ने कहा बेटी के मायके लौटने को माता-पिता के लिए कभी भी शर्म की बात नहीं माना जाना चाहिए और कि न ही समझौते करने की सलाह देकर उसकी परेशानियों को नजरअंदाज करना चाहिए। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।