दिल्ली हाई कोर्ट ने बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख (इंजीनियर राशिद) की रिवीजन पिटीशन पर ईडी को नोटिस जारी किया है। इस पिटीशन में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के टेरर-फंडिंग केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ आरोप तय करने के ऑर्डर को चुनौती दी गई है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मामले में अपना पक्ष रखने के लिए निर्देश प्राप्त करने हेतु अदालत से समय मांगा। इसके बाद जस्टिस सचिन दत्ता ने ईडी को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई अगले हफ़्ते के लिए तय की।

गौरतलब है कि इंजीनियर राशिद के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश इससे पहले नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू की विशेष NIA अदालत ने पारित किया था। अब उन्होंने इसी आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

अब्दुल राशिद शेख की तरफ से वकील आदित्य वाधवा और विख्यात ओबेरॉय के साथ निशिता गुप्ता पेश हुए। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने गलती से अब्दुल राशिद शेख के खिलाफ एक ईमेल के आधार पर आरोप तय कर दिए, जिसका क्रेडिट भी उनसे नहीं लिया गया था। यह ईमेल सह-आरोपी यासीन मलिक को भेजा गया था। आगे यह भी कहा गया कि 1.20 करोड़ रुपये की प्रोविजनल अटैचमेंट भी अब्दुल राशिद शेख से जुड़ी नहीं है।

आरोप है कि रिविज़निस्ट NGO जॉइंट एफर्ट ट्रस्ट (JET) को फंडिंग मिली। वकील ने कहा कि जुर्म से हुई कमाई का एक भी पैसा JET को नहीं मिला। कई गवाहों ने कहा है कि JET ने पत्थरबाजी के शिकार लोगों को इलाज दिलाने में मदद की।

इस बात पर ज़ोर दिया गया कि मंज़ूर आलम नाम के एक व्यक्ति के भेजे गए ईमेल के आधार पर आरोप गलत तरीके से लगाए गए थे, जिसमें लिखा था कि वह चॉकलेट वगैरह भेज रहा है।

ईमेल देखने के बाद, कोर्ट ने कहा कि इसमें गलती है और कहा कि वह सही ऑर्डर पास करने के लिए ऑर्डर को वापस ट्रायल कोर्ट को भेज देगा। ईडी के वकील जतिन खत्री ने ईमेल के बारे में निर्देश लेने के लिए समय मांगा। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले हफ़्ते के लिए लिस्ट की है। बारामूला के सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ ​​इंजीनियर रशीद NIA के दर्ज केस में आरोपी हैं। ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है।

‘हम इसमें दखल नहीं देना चाहते’, SC ने बरकरार रखी आजम खान की अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत बरकरार रखी। पढ़ें पूरी खबर।