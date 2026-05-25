Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के एक कॉर्पोरल को सेवा से बर्खास्त करने के फैसले को बरकरार रखा है, जिसने वर्दी में रहते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे फेसबुक पर अपलोड किया था। इसमें उसने अधिकारियों और वायुसेना कर्मियों के बीच सेवा शर्तों में कथित असमानताओं के बारे में सार्वजनिक रूप से शिकायतें व्यक्त की थीं।

हाईकोर्ट ने 19 मई को अपने आदेश में कॉर्पोरल सचिन कुमार सोलंकी द्वारा सेवा से बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने बरकरार रखा फैसला

जस्टिस अनिल क्षतरपाल और अमित महाजन की पीठ ने अपने आदेश में कहा, “वर्दी में रहते हुए विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवा संबंधी शिकायतों का सार्वजनिक प्रसार संबंधित व्यक्ति से परे व्यापक परिणाम लाता है और अनुशासन, प्रमोशन मनोबल और संस्थागत छवि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।”

क्या-क्या लगाए थे आरोप?

भारतीय वायु सेना के अधिकारियों द्वारा कॉर्पोरल को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के अनुसार उन्होंने 22 जनवरी 2017 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित आरोप लगाए थे।

अधिकारियों को पूरा राशन मुफ्त मिल रहा है जबकि जवानों को केवल 3000/- से 3500/- रुपये मिल रहे हैं। यह पैसा दूध और पानी खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है।

अधिकारियों को सिले-सिलाए वर्दी मिल रही हैं, जो रसद विभाग द्वारा उनके आवासों पर पहुंचाई जा रही हैं, जबकि जवानों को ये वर्दी नहीं मिल रही हैं। आपको पिछले दो वर्षों से रसद विभाग द्वारा जूते जारी नहीं किए गए हैं।

अधिकारी अधिक शिक्षित होते हैं। इसी कारण उन्हें अधिक वेतन मिलता है लेकिन सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी) में यह अंतर क्यों है? 7वें वेतन आयोग के अनुसार अधिकारियों को 15,000 रुपये और जवानों को 6,000 रुपये मिलते हैं।

अधिकारी अस्थायी ड्यूटी (टी/डी) पर जाते हैं, वे अपनी कारों से जाते हैं और उसी का दावा करते हैं और होटलों में ठहरते हैं, जबकि जवान बिना आरक्षण के टी/डी पर जाते हैं और वे शौचालय के पास बैठकर यात्रा करते हैं।

किसी भी पार्टी या समारोह में जाते समय अधिकारियों के परिवारों को ‘मैडम’ कहकर पुकारा जाता है, जबकि जवानों के परिवारों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमें अधिकारियों की पत्नियों के सामने अपनी पत्नियों को ले जाने में शर्म आती है।

सरकार उनके काम के लिए पैसे देती है। अधिकारियों और जवानों के वेतन में इतना अंतर क्यों है? कृपया इस मामले की जांच करें।

उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वायु सेना अधिनियम 1950 की धारा 20(3) के तहत, वायु सेना नियम 1969 के नियम 18 के साथ पढ़ी गई प्रशासनिक कार्रवाई वैध थी।

सोशल मीडिया पर डाला था वीडियो

अदालत ने सैन्य अनुशासन के मामलों में न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे पर जोर दिया। यह देखते हुए कि ऐसी संस्थाएं कमान, प्रमोशन और परिचालन दक्षता की अनूठी आवश्यकताओं के तहत काम करती हैं। सचिन सोलंकी 2011 में एयरमैन-कम्युनिकेशन टेक्नीशियन के रूप में भारतीय वायु सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने 2,000 से अधिक फॉलोअर्स वाले एक फेसबुक अकाउंट पर वीडियो अपलोड किया। भारतीय वायु सेना ने एक जांच समिति का गठन किया, जिसके बाद 29 अगस्त, 2017 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनके जवाब के बावजूद, सक्षम प्राधिकारी ने 2 दिसंबर, 2017 को एक आदेश जारी कर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया।

वायुसेना के आदेश में उनके कार्यों को सेना की प्रतिष्ठा को धूमिल करने, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को दरकिनार करने और सेवा अनुशासन तथा भारतीय वायु सेना की छवि के लिए हानिकारक बताया गया। सचिन सोलंकी ने 2018 में नई दिल्ली स्थित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) की प्रधान पीठ के समक्ष अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी। एएफटी ने 17 अक्टूबर, 2025 को उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई।

कोर्ट ने माना, नियमों का हुआ उल्लंघन

हाई कोर्ट ने गौर किया कि सचिन सोलंकी ने वर्दी में रहते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने और अपलोड करने की बात स्वीकार की थी। कोर्ट ने माना कि सेवा संबंधी शिकायतों का इस प्रकार सार्वजनिक प्रसार वायु सेना आदेश 17/2015 और आईएपी 3903 के अध्याय VIII के अनुच्छेद 11 का उल्लंघन है, जो सोशल मीडिया पर सावधानी बरतने और संस्थागत अनुशासन बनाए रखने का निर्देश देते हैं।

अदालत ने पाया कि सोलंकी ने उपलब्ध आंतरिक निवारण तंत्रों का उपयोग नहीं किया। अदालत ने प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण सोलंकी की मानसिक स्थिति और सजा की आनुपातिकता से संबंधित दलीलों को भी खारिज कर दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट का प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला, रद्द कर दिए शिक्षा मंत्रालय के सर्कुलर

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के निजी स्कूलों को अप्रैल 2027 के शैक्षणिक सत्र से फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही शिक्षा निदेशालय के उन आदेशों को रद्द कर दिया है जिनमें स्कूलों के फीस वृद्धि के प्रस्तावों को खारिज किया गया था। कोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को भेजे गए प्रत्येक स्कूल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर अंतिम फीस वृद्धि की अनुमति दी है। पढ़िए पूरी खबर…