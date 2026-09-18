DUSU Election Fighting: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों के दौरान हुई कथित हिंसा, गाड़ियों के काफिलों और नियमों के खुले उल्लंघन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने छात्र नेताओं की कार्यशैली और पुलिस की ढिलाई दोनों पर जमकर क्लास लगाई।

याचिका पर सुनवाई दोबारा शुरू करते हुए हाईकोर्ट ने चुनावी माहौल बिगाड़ने को लेकर छात्र संगठनों और दिल्ली पुलिस अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनावी नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

पुलिस की ढिलाई पर सवाल

हाईकोर्ट में सुनवाई की शुरुआत में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने पीठ को सूचित किया कि मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट अदालत की टेबल पर सौंप दी।

हालांकि, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होने के बावजूद हाईकोर्ट का गुस्सा शांत नहीं हुआ। नॉर्थ कैंपस में बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के काफिले दौड़ने की तस्वीरों को देखकर कोर्ट ने मौजूद डीसीपी (DCP) से जवाब-तलब किया।

बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को अनुमति कैसे?

हाईकोर्ट की बेंच ने डीसीपी से तीखे सवाल करते हुए कहा: “आप तस्वीरों से इनकार नहीं कर सकते। कैंपस में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के बावजूद इस तरह बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों के काफिले निकालने की अनुमति कैसे दी गई?”

अदालत ने एबीवीपी (ABVP) और एनएसयूआई (NSUI) समेत तमाम प्रमुख छात्र संगठनों को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव के नाम पर जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, वह छात्रों का आचरण नहीं हो सकता।

कोर्ट ने कही सामूहिक जुर्माने की बात

हाईकोर्ट ने छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से सीधा सवाल किया, “क्या आप लोग छात्र हैं? आप यह सुनिश्चित करने के लिए बैठकों में हिस्सा लेते हैं कि चुनाव लिंगदोह समिति की सिफारिशों के मुताबिक हों, और फिर आप खुद इस तरह की हरकतें करते हैं?”

हाईकोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान हुए नुकसान और नियमों की अनदेखी के लिए केवल किसी एक को नहीं, बल्कि सभी छात्र संगठनों पर सामूहिक रूप से भारी जुर्माना (पेनल्टी) लगाया जा सकता है।

कोर्ट ने पूछा- ‘क्या बाद में इन्हें छोड़ देंगे?’

चुनाव के दौरान अवैध रूप से सड़कों पर उतारी गई गाड़ियों की जब्ती को लेकर भी कोर्ट और एएसजी के बीच तीखी बहस हुई। अदालत ने पुलिस की ढीली कार्रवाई पर संदेह जताया। अदालत ने कहा “49 वाहन जब्त किए गए हैं, जिसका साफ मतलब है कि वे किसी न किसी गैर-कानूनी गतिविधि में शामिल थे।”

इस पर एएसजी ने कोर्ट को बताया, “मुझे जानकारी मिली है कि 5 और गाड़ियां जल्द ही जब्त की जाएंगी।” एएसजी के इस जवाब पर पीठ ने तुरंत तंज कसते हुए पूछा, “और फिर आप कुछ समय बाद इन गाड़ियों को छोड़ देंगे?”

वोटिंग के दिन भी पर्चे बांटे गए, एनएसयूआई ने दी सफाई

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट में नए सबूत पेश किए, जो यह दर्शाते हैं कि मतदान वाले दिन भी आचार संहिता का उल्लंघन जारी रहा। याचिकाकर्ता ने तस्वीरें दिखाते हुए कहा, “मेरे पास तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि आज वोटिंग वाले दिन भी उम्मीदवार खुलेआम पर्चे बांट रहे हैं। इन लोगों में कानून और प्रशासन का कोई डर ही नहीं बचा है।”

दूसरी तरफ, एनएसयूआई के वकील ने कोर्ट के सामने संगठन का पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त करते हुए कहा कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद उनकी तरफ से किसी भी तरह का विजय जुलूस या जश्न का काफिला नहीं निकाला जाएगा।

कारण बताओ नोटिस जारी, हर्जाना वसूलने की तैयारी

सभी पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में कड़ा रुख बरकरार रखा और सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचे नुकसान की भरपाई प्रत्याशियों से कराने के संकेत दिए। अदालत ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा, “स्टेटस रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया है। सभी छात्र संगठनों और उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है कि चुनावी नुकसान की भरपाई के लिए उन पर आर्थिक जुर्माना क्यों न लगाया जाए।”

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