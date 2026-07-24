दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चैटजीपीटी की संस्थापक ओपनएआई इंक के खिलाफ न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन को खारिज कर दिया। जस्टिस अमित बंसल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर एएनआई के पक्ष में फैसला सुनाया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, कॉपीराइट वाले कंटेंट को संजोकर रखने और उनकी ट्रेनिंग में कॉपीराइट को कोई उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन नहीं- कोर्ट

लाइव लॉ के मुताबिक हाई कोर्ट ने आगे कहा, मैं प्रथम दृष्टया इस फैसले पर पहुंचा हूं कि ओपन एआई की ओर से एएनआई के मूल कार्यों को संजोकर (सेव) रखना, कॉपीराइट एक्ट धारा 52 (1)(ए) के तहत आता है और इसलिए धारा 5 के तहत उल्लंघन नहीं माना जाता है। ऐसे में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि चैटजीपीटी की ओर से दिए गए आउटपुट धारा 51 के तहत कॉपीराइट उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ओपन एआई की ओर दिए गए आउटपुट एएनआई के आउटपुट से एकदम मिलते-जुलते नहीं थे।

एएनआई रही नाकाम

कोर्ट ने कहा, “एएनआई इस कोर्ट को यह समझाने में नाकाम रही है कि चैटजीपीटी से मिले जवाबों में न्यूज एजेंसी के काम को हूबहू दोहराया गया है। चर्चा को देखते हुए, एएनआई अंतरिम रोक पाने के लिए शुरुआती तौर पर कोई ठोस मामला नहीं बना पाई है। अगर एएनआई के पक्ष में अंतरिम रोक लगाई जाती है, तो न सिर्फ ओपन एआई को बल्कि आम जनता को भी ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। ऐसे में अर्जी खारिज की जाती है।”

आम जनता को होगा नुकसान- कोर्ट

हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर ओपन एआई को कॉपीराइट वाले कामों पर ट्रेनिंग करने से रोका जाता है, तो न सिर्फ ओपन एआई को बल्कि आम जनता को भी ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी।

एएनआई की ओर से आरोप लगाया था कि चैटजीपीटी वास्तविक समय के आधार पर यूजर के सवालों के जवाब में एएनआई की मूल सामग्री को हूबहू पेश करता है। साथ ही यह आरोप लगाया कि चैटजीपीटी उन बयानों और खबरों के लिए उसे श्रेय दे रहा है जो कभी घटित ही नहीं हुईं।

ओपन एआई एक अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च आर्गनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है। इसने जेनेरेटिव एआई मॉडल की चैट जीपीटी सीरीज बनाई है।

2024 का है मामला

यह मामला 2024 में तब शुरू हुआ जब न्यूज एजेंसी एएनआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में ओपन एआई इंक और ओपन एआई ओपको एलएलसी के खिलाफ केस दायर किया। केस में आरोप लगाया गया कि कंपनी ने बड़े लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए एएनआई के कंटेंट का इस्तेमाल करके उसके कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। यह भारतीय कोर्ट के सामने इस तरह का पहला मामला है।

तब से कई अन्य पक्ष जिनमें मीडिया और पब्लिशिंग संगठन, साथ ही फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री जैसे इंडस्ट्री ग्रुप शामिल हैं- ओपनएआई के एआई ट्रेनिंग के तरीकों को लेकर ऐसी ही चिंताएं जताने के बाद इस मामले में पक्षकार के तौर पर शामिल हुए हैं।

नवंबर 2024 में जस्टिस अमित बंसल ने वकील आदर्श रामानुजन और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर डॉ. अरुल स्कारिया को अमिकस के तौर पर नियुक्त किया, ताकि वे इस मामले की सुनवाई और फैसले में हाई कोर्ट की मदद कर सकें।

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