दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उत्तम नगर में शांति और सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित किया जाए। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए हैं।

चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने ‘एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ की जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। इस समूह ने उत्तम नगर में ईद के अवसर पर सांप्रदायिक हिंसा की आशंका को दूर करने के लिए बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था।

बेंच ने कहा कि इलाके में पुलिस बंदोबस्त इस तरह से किए जाएं कि सभी लोगों में सुरक्षा और भरोसे की भावना पैदा हो। बेंच ने कहा कि इलाके में पुलिस तैनाती की व्यवस्था आगामी राम नवमी तक जारी रहेगी।

तरुण कुमार की हुई थी हत्या

दिल्ली के उत्तम नगर में स्थित जेजे कॉलोनी में 26 साल के युवक तरुण कुमार की होली के दिन हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।

अदालत ने कहा कि ईद खुशी का त्योहार है और सभी अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि इस मौके पर कोई अप्रिय घटना सार्वजनिक जीवन को प्रभावित न करे। अदालत ने कहा, “इसलिए हम पुलिस और नागरिक प्रशासन को निर्देश देते हैं कि वे कानून के तहत सभी आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि किसी भी तरह से स्थिति न बिगड़े। ईद के मौके पर शांतिपूर्ण माहौल कायम किया जाए।”

अदालत ने कहा, “पुलिस बंदोबस्त ऐसा होना चाहिए जिससे सभी लोगों में सुरक्षा और भरोसे की भावना पैदा हो। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि समाज के किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति ऐसी शरारत न कर पाए जिससे कोई अप्रिय स्थिति पैदा होने की आशंका हो।”

पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने आश्वासन दिया कि पांच मार्च से इलाके में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) तैनात किए गए हैं।

क्या कहना है दिल्ली पुलिस का?

दिल्ली पुलिस का कहना है कि होली के त्योहार के दौरान तरुण के परिवार की एक लड़की ने पानी का गुब्बारा फेंका था जो पड़ोस की एक महिला को लग गया था। इसके बाद माहौल हिंसक हो गया। तरुण कुमार रात को करीब 11 बजे होली खेल कर लौट रहे थे तो आरोपियों ने उन्हें घेर लिया था।

आरोपियों ने उन पर बल्ले, लाठी और पत्थरों से हमला किया जिससे तरुण की मौत हो गई। तरुण की मौत के बाद इस इलाके में मुस्लिम समुदाय को लगातार धमकियां दिए जाने की बात सामने आई है। कुछ हिंदू संगठनों की ओर से कहा गया है कि वे ईद पर खून की होली खेलेंगे। तरुण की हत्या के मामले में पुलिस अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि वह उत्तम नगर के लोगों के साथ लगातार बैठक कर रही है और उनसे बातचीत कर रही है। दिल्ली पुलिस ने इलाके में कई जगह बैरिकेड्स लगाए हैं और सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

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उत्तम नगर की घटना को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि खून-खराबा केवल बीजेपी और उसका इकोसिस्टम चाहता है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।

