दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि स्वच्छ, इस्तेमाल करने योग्य और सम्मानजनक शौचालय (टॉयलेट) की सुविधा कर्मचारियों के बुनियादी कामकाजी अधिकारों का हिस्सा है। इसकी के साथ कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा एक वरिष्ठ महिला प्रोफेसर के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया। महिला प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी में साफ-सुथरे और ‘वेस्टर्न स्टाइल’ टॉयलेट की मांग की थी।

यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर की शिकायत को गलत व्यवहार और आदेश न मानने वाला बताते हुए उनसे लिखित माफी मांगने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ प्रोफेसर कोर्ट पहुंचीं। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधा मांगना कोई गलत बात नहीं है। इसलिए यूनिवर्सिटी की कार्रवाई सही नहीं थी और उसे रद्द कर दिया गया।

दिल्ली हाई कोर्ट के 13 मार्च के आदेश में कहा गया कि साफ, उपयोग करने योग्य और सम्मानजनक शौचालय की सुविधा मिलना, काम करने की बुनियादी शर्तों का हिस्सा है। अदालत ने आगे कहा कि अगर कोई कर्मचारी, खासकर एक महिला कर्मचारी, अपने कार्यस्थल पर साफ-सुथरे शौचालय की सुविधा को लेकर शिकायत करती है और बताती है कि कुछ तरह की सुविधाओं का इस्तेमाल करने में उसे शारीरिक दिक्कत होती है, तो इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए।

जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि ऐसी शिकायत को शुरुआत में ही अनुशासन का मुद्दा बनाना सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय सिर्फ प्रशासनिक संस्थान नहीं होते, बल्कि ऐसी जगह होते हैं जहां लोगों से जुड़े मामलों में समझदारी, निष्पक्षता और संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए। इसी साथ कोर्ट ने निम्न महत्वपूर्ण बातें कहीं।

‘स्वच्छ और उपयोग योग्य शौचालय बुनियादी कार्य स्थितियों का हिस्सा हैं’

कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल को सिर्फ सीमित अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए।

इसमें ऐसी सभी सुविधाएं शामिल हैं, जिनसे वे सम्मान, गरिमा और शालीनता के साथ काम कर सकें।

साफ, उपयोग करने योग्य और सम्मानजनक शौचालय की सुविधा भी इन्हीं बुनियादी शर्तों में आती है।

यह अदालत का काम नहीं है कि वह तय करे कि यूनिवर्सिटी शौचालयों का प्रबंधन कैसे करे या उन्हें कैसे बांटे।

यह अधिकार संस्थान के प्रशासन के पास होता है।

इस तरह की शिकायत का जवाब सख्त या सजा देने वाले तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता को लिखित माफी मांगने का निर्देश देने वाला आदेश टिकाऊ नहीं है, क्योंकि यह उसकी शिकायत के प्रति स्पष्ट रूप से असंगत प्रतिक्रिया को दर्शाता है, कार्यस्थल पर स्वच्छता और गरिमा से जुड़े मामले में प्रक्रियात्मक अनुशासन के प्रति अनुचित रूप से औपचारिक दृष्टिकोण अपनाता है और माफी मांगने के ऐसे निर्देश के साथ समाप्त होता है जिसे कानून में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

‘गरिमा, स्वच्छता और मानवीय कार्य परिस्थितियों का मामला’

अदालत ने कहा कि यूनिवर्सिटी द्वारा अपनाया रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है।

कोर्ट ने माना कि कोई भी कर्मचारी नियमों को नजरअंदाज नहीं कर सकता और न ही अधिकारियों से गलत या असभ्य भाषा में बात कर सकता है।

संस्थानों में अनुशासन और मर्यादा जरूरी होती है।

लेकिन नियम, प्रक्रिया और पदक्रम इतने सख्त नहीं होने चाहिए कि असली समस्या ही दब जाए, खासकर जब मामला गरिमा, साफ-सफाई और मानवीय कामकाजी परिस्थितियों से जुड़ा हो।

ऐसी शिकायत पर सख्ती बढ़ाने के बजाय समाधान निकालना चाहिए था।

अदालत ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने सही तरीके से समस्या को समझने के बजाय उसे अनुशासनात्मक मामला बना दिया।

अगर शिकायत करने के तरीके में कोई कमी थी तो यूनिवर्सिटी को समस्या हल करनी चाहिए थी और जरूरत पड़े तो कर्मचारी को समझाना चाहिए था।

लेकिन यहां एक सामान्य कामकाजी समस्या को अनुशासनात्मक कार्रवाई में बदल दिया गया और अंत में माफी मांगने का आदेश दे दिया गया, जो सही नहीं है।

‘माफी जबरदस्ती नहीं मंगवाई जा सकती’

अदालत ने साफ कहा कि माफी तभी मायने रखती है जब वह अपनी इच्छा से दी जाए।

किसी आदेश के जरिए माफी नहीं मंगवाई जा सकती।

खासकर तब, जब मामला कार्यस्थल पर बुनियादी और साफ-सुथरी सुविधा से जुड़ा हो।

ऐसे मामले में माफी मांगने का आदेश यह दिखाता है कि शिकायत करना ही गलत था, जबकि ऐसा नहीं है।

अदालत के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ने इस मामले में गलत रास्ता अपनाया।

इस पूरे मामले को संविधान और संस्थान के सही संदर्भ में समझना जरूरी है।

यूनिवर्सिटी के लिए अदालत के निर्देश

अदालत ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की शिकायत को नए सिरे से, एक प्रशासनिक मामले की तरह देखे।

इस दौरान साफ-सफाई, निजता, गरिमा और उनकी मेडिकल स्थिति का ध्यान रखा जाए।

यह काम संबंधित अधिकारी को 4 हफ्तों के अंदर पूरा करना होगा।

जब तक फैसला नहीं हो जाता, तब तक प्रोफेसर को साफ और उचित शौचालय की सुविधा दी जाए। खासकर उनकी स्वास्थ्य समस्या को ध्यान में रखते हुए।

क्या था मामला?

याचिकाकर्ता, जो जामिया में दो दशकों से अधिक समय से सेवारत एक वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। उन्होंने कथित ‘गलत व्यवहार और अवज्ञा” के लिए लिखित माफीनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिए जाने के बाद अदालत का रुख किया।

यह विवाद दिसंबर 2024 में शुरू हुआ। जब उन्होंने सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज में शौचालय की सुविधा को लेकर शिकायत की।

उन्होंने मांग की थी कि वहां एक अलग शौचालय को ‘लेडीज टॉयलेट’ हो, जैसा कि यूनिवर्सिटी के दूसरे विभागों में होता है।

प्रोफेसर का कहना था कि जो शौचालय वह इस्तेमाल करती थीं, उसे बाद में बंद कर दिया गया और फिर सबके लिए खोल दिया गया, जिससे उसकी साफ-सफाई खराब हो गई।

उन्होंने यह भी बताया कि उस शौचालय में वेस्टर्न स्टाइल सीट है, जो उनके लिए जरूरी है क्योंकि घुटनों की समस्या के कारण उन्हें बैठकर (स्क्वाट) करना मुश्किल होता है।

यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रार को सीधे शिकायत भेजने को ‘सही प्रक्रिया का उल्लंघन’ माना।

1 अगस्त 2025 को उन्हें नोटिस दिया गया और बाद में एक कमेटी बनाकर उनके जवाब की जांच की गई।

इसके बाद 2 जनवरी 2026 को आदेश जारी कर उनसे ‘आपत्तिजनक भाषा’ इस्तेमाल करने और नियमों का पालन न करने के लिए लिखित माफी मांगी गई।

मामले का बढ़ना (Institutional escalation):

रिकॉर्ड से पता चलता है कि यूनिवर्सिटी को शिकायत की असली समस्या से ज्यादा इस बात से आपत्ति थी कि शिकायत किस तरह और किस चैनल से की गई।

प्रोफेसर पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने ‘सही प्रक्रिया’ का पालन नहीं किया।

नोटिस से यह भी लगता है कि यूनिवर्सिटी ने उनकी शिकायत को ही ‘गलत व्यवहार और आदेश न मानना’ मान लिया।

साथ ही, उनकी शिकायत के कुछ हिस्सों को यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक भी बताया गया।

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