दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उसके सामने रखे गए तथ्यों से प्रथम दृष्टया ऐसा कोई जानबूझकर किया गया दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं दिखता जिसका मकसद धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना हो।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों की तुलना भगवान हनुमान से की थी।

अदालत ने कहा कि अपने भाषण के दौरान सीएम रेखा गुप्ता द्वारा की गई तुलना का संबंध सरकारी अधिकारियों और उनके कामकाज से लगता है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने शिकायतकर्ता राम निवास शर्मा की ओर से दायर की गई अर्जी को खारिज कर दिया।

शिकायतकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 के तहत एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया था। यह धारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित है।

क्या कहा था सीएम रेखा गुप्ता ने?

अदालत ने अपने आदेश में उस भाषण का उल्लेख किया जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था, ”ये जो हमारी दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं, ये सारे हनुमान हैं। इन हनुमानों की जब पूंछ में आग लगती है, तब इन्हें अपनी सारी शक्तियां याद आती हैं, इससे पहले याद नहीं आती। हनुमान जी मुझे इसलिए याद आए क्योंकि हम मरघट वाले बाबा के द्वार पर बैठे हैं।”

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप

शिकायतकर्ता के अनुसार, सीएम रेखा गुप्ता ने 23 सितंबर, 2025 को कश्मीरी गेट के पास आईएसबीटी पर एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की थी। यह कार्यक्रम दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बड़ौत तक दिल्ली परिहवन निगम की बस सेवा शुरू करने के लिए आयोजित किया गया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इन टिप्पणियों से हिंदू भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और यह उनकी धार्मिक आस्था का जानबूझकर किया गया अपमान है।

दिल्ली पुलिस ने 15 अक्टूबर को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें कहा गया था कि मामला दर्ज करने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि इसमें कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। इससे पहले, तीन अक्टूबर को अदालत ने कश्मीरी गेट पुलिस थाने के प्रभारी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी।

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