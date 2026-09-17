दिल्ली की एक अदालत ने एक्स (ट्विटर) यूजर और पत्रकार करिश्मा अजीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला हिंदू धर्म, हिंदू धार्मिक हस्तियों, ऐतिहासिक व्यक्तित्वों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर कथित आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि शिकायत में ऐसे संज्ञेय अपराध के आरोप सामने आते हैं जिनकी जांच जरूरी है।

पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने वकील अमिता सचदेवा की ओर से दायर आवेदन पर यह आदेश दिया। आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 175(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग को लेकर दाखिल किया गया था।

फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच पोस्ट का आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि करिश्मा अजीज ने फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच कई पोस्ट और वीडियो शेयर किए थे। इनमें हिंदू धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक हस्तियों के अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ पोस्ट में मुगल शासक औरंगजेब का महिमामंडन किया गया और हिंदू ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। शिकायतकर्ता ने इन पोस्ट के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का भी आरोप लगाया।

पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा?

साकेत स्थित साइबर पुलिस स्टेशन साउथ डिस्ट्रिक्ट ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। पुलिस के अनुसार, संबंधित पोस्ट में अश्लील सामग्री, हिंदू धर्म को सीधे निशाना बनाने वाली सामग्री के साथ-साथ राजनीतिक और ऐतिहासिक टिप्पणियां, आलोचना और व्यंग्य भी शामिल थे। हालांकि, पुलिस की जांच में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास के सबूत नहीं मिले थे।

कोर्ट ने जांच को क्यों जरूरी माना?

अदालत ने कहा कि BNSS की धारा 175(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश सोच-समझकर दिया जाना चाहिए। हालांकि, अगर शिकायत से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध सामने आता है और ऐसी जांच की जरूरत है जिसके लिए शिकायतकर्ता के पास जरूरी सबूत उपलब्ध नहीं हैं तो एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जा सकता है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस चरण पर उसे आरोपों की सच्चाई की बारीकी से जांच करने या आरोपी की आपराधिक जिम्मेदारी पर अंतिम निष्कर्ष देने की जरूरत नहीं है।

अदालत ने कहा कि मामला किसी एक पोस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि एक निश्चित अवधि में प्रकाशित कई पोस्ट से जुड़ा है। इन पोस्ट में कथित तौर पर हिंदू धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक हस्तियों और हिंदू समुदाय से जुड़े ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां थीं।

‘व्यंग्य या अपराध’ की जांच जरूरी

कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान यह तय किया जाना है कि संबंधित पोस्ट संरक्षित राजनीतिक टिप्पणी, व्यंग्य, आलोचना या ऐतिहासिक विचार की कैटेगरी में आते हैं या फिर कानून के तहत अपराध की सीमा पार करते हैं।

अदालत ने सोशल मीडिया अकाउंट के संचालन और पोस्ट के लेखन से जुड़े तथ्यों, वीडियो और पोस्ट के प्रसार तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी जांच का विषय बताया। कोर्ट के अनुसार, ऐसे सभी सबूत शिकायतकर्ता की पहुंच में पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

एक सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

अदालत ने शिकायत में लगाए गए आरोपों, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और जांच के लिए जरूरी सबूतों की प्रकृति को देखते हुए कहा कि मामला संज्ञेय अपराध की जांच की जरूरत को दर्शाता है।

इसके बाद कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए साइबर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करने और कानून के अनुसार जांच करने का निर्देश दिया। एसएचओ को एक सप्ताह के भीतर अदालत में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।

अदालत ने साथ ही स्पष्ट किया कि इस स्तर पर उसने मामले के आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। इसलिए एफआईआर का आदेश आरोपों को अदालत द्वारा सही ठहराया जाना नहीं माना जाता; आरोपों की जांच के बाद ही मामले में आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।

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