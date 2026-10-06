Delhi News: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक दलित छात्र-कार्यकर्ता के पिता के साथ हुई कथित मारपीट और विवाद के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को नियमित जमानत दे दी है।

इससे पहले अदालत ने भारद्वाज को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी अवधि समाप्त होने के बाद यह फैसला आया है। अदालत का विस्तृत आदेश जल्द जारी होने की उम्मीद है, जिसमें नियमित जमानत से जुड़ी शर्तें और दिशा-निर्देश स्पष्ट किए जाएंगे।

अंतरिम जमानत से नियमित जमानत तक

स्वतंत्र भारद्वाज को जून महीने में CJP द्वारा आयोजित प्रदर्शन के दौरान हुई इस कथित घटना के सिलसिले में 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वे लगातार न्यायिक हिरासत में चल रहे थे।

Delhi | Court granted bail to Swatantra Bhardwaj in CJP assault case. Earlier, he was granted interim bail with strict conditions. He has been granted regular bail by the court now.



Detailed order will be passed later in the day, mentioning the bail conditions — ANI (@ANI) October 6, 2026

इसके बाद 15 सितंबर को दिल्ली कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर की थी। जमानत याचिका पर हुई बहस के दौरान उनके वकील ने गिरफ्तारी को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताते हुए अदालत के सामने कई अहम तथ्य और कानूनी दलीलें पेश की थीं।

जंतर-मंतर प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई

यह पूरा मामला जून में राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित एक राजनीतिक और सामाजिक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर दलित छात्र-कार्यकर्ता के पिता और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की हो गई थी।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता उमेश शर्मा ने अदालत में घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने भारद्वाज को सबसे पहले 27 जून को पूछताछ के लिए समन भेजा था। इसके बाद भारद्वाज 29 जून को जांच अधिकारियों के सामने पेश हुए थे, जहां प्राथमिक पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें जाने दिया था।

बचाव पक्ष का दावा: ‘वीडियो सबूत और राजनीतिक साजिश’

बचाव पक्ष के वकील ने आरोप लगाया कि 29 जून की पूछताछ के बाद अचानक कुछ राजनीतिक घटनाक्रम बदले और 4 सितंबर को उनके मुवक्किल को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद भारद्वाज के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत एक नई प्राथमिकी भी दर्ज कर दी गई।

एडवोकेट उमेश शर्मा ने एक वीडियो क्लिप का हवाला देते हुए अदालत में कहा कि घटना के समय शिकायतकर्ता ने खुद भारद्वाज पर हमला किया था, जिससे वे जमीन पर गिर गए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस इस वीडियो को नजरअंदाज कर रही है और SC/ST कानून के तहत की गई कार्रवाई पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित है।

दिल्ली पुलिस का जांच में क्या रहा रुख?

इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का रुख भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। पुलिस ने अदालत को स्पष्ट किया कि शुरुआती या मूल शिकायत में जातिसूचक शब्द कहे जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

पुलिस के अनुसार, घटना के कुछ समय बाद दर्ज कराए गए एक पूरक बयान में शिकायतकर्ता ने जातिसूचक टिप्पणी का नया आरोप लगाया। इसके बाद ही कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए मामले की जांच में SC/ST अधिनियम की प्रासंगिक धाराएं जोड़ी गईं।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग (EC) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग ने दोनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के बिना कई फैसले लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग का कोई फैसला कानून के मुताबिक नहीं पाया गया तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। पढ़िए पूरी खबर..