दिल्ली की अदालत ने एक कारोबारी और उनकी कंपनी को सीबीआई के द्वारा दायर किए गए मुकदमे में आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि 10.63 करोड़ रुपये से ज्यादा की बिक्री की रकम केवल कागजों पर ही थी। इसके अलावा आरटीआई के तहत मिले एक जवाब जिसमें थिनर और रिड्यूसर को आवश्यक वस्तु अधिनियम (EC एक्ट) से बाहर बताया गया था, ने मामले में अहम भूमिका निभाई।

कारोबारी का नाम मनीष कुमार अग्रवाल है और उनकी फर्म मेसर्स रिलायबल इंडस्ट्रीज के नाम से है। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी इस मामले में सुनवाई कर रही थीं।

मनीष कुमार अग्रवाल के वकील ने अदालत को बताया कि आरटीआई के तहत यह जानकारी मांगी गई थी कि क्या थिनर और रिड्यूसर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आते हैं?

उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ने आरटीआई का जो जवाब दिया उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि थिनर और रिड्यूसर औद्योगिक रासायनिक उत्पाद हैं और यह आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत नहीं आते।

अदालत ने माना कि ऐसे में अभियोजन पक्ष का मामला शुरुआत में ही गिर जाता है क्योंकि वह इस बात को साबित करने में फेल रहा है कि जिन चीजों को लेकर विवाद है, वह इस कानून के तहत आती हैं।

क्या है यह पूरा मामला?

मामला यह है कि मनीष कुमार अग्रवाल की फर्म द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी के समक्ष रिटर्न दाखिल किया गया था। रिटर्न में दिखाया गया था कि अप्रैल 2009 से मार्च 2010 के बीच M/s Rainbow Petrochemicals से 10,63,39,253.7 रुपये मिले। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि रिटर्न की एंट्री रिड्यूसर और इससे जुड़ी सामग्री की बिक्री की थीं।

सीबीआई ने यह भी दावा किया कि कोई सप्लाई नहीं हुई और ये लेन-देन फर्जी थे और ये पेट्रोलियम उत्पादों के डायवर्जन को छिपाने के लिए बनाए गए थे। अदालत ने सीबीआई के इस विरोधाभास को नोट किया। अदालत ने कहा कि अभियोजन ने इन्हीं लेन-देन के आधार पर अपराध होने की बात कही लेकिन दूसरी ओर न तो सामान की सप्लाई की बात साबित हो पाई और न ही वह उत्पादों की प्रकृति को साबित कर पाया।

अदालत ने फैसले में क्या कहा?

अदालत ने 11 मार्च को सुनाए गए अपने फैसले में कहा, “उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार से 1 फरवरी के आरटीआई जवाब के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि थिनर और रिड्यूसर औद्योगिक रासायनिक उत्पाद हैं, जो आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत नहीं आते।”

अदालत ने कहा कि आरटीआई दस्तावेज के सामने आने के बाद यह अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी थी कि वह इसके खिलाफ अपनी बात को साबित करे लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

अदालत ने इस मामले में अभियोजन पक्ष की जिस कानूनी गलती की ओर ध्यान दिलाया, वह यह थी कि कोई भी नोटिफिकेशन या वैधानिक दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि थिनर और रिड्यूसर आवश्यक वस्तुएं हैं। अदालत ने कहा कि यह बात साबित नहीं होने की वजह से EC एक्ट की धारा 3 के साथ धारा 7 के तहत यह मामला बन ही नहीं सकता। अदालत ने कहा, ‘EC एक्ट के तहत अपराध करने का आरोप लगाने का बुनियादी आधार ही ध्वस्त गया है।’

अदालत ने कहा कि सीबीआई को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्त स्पष्टीकरण में भी यही सुझाव दिया गया था कि थिनर और रिड्यूसर नेफ्था से बनाए जा सकते हैं।

अदालत ने की सीबीआई जांच की आलोचना

अदालत ने सीबीआई की जांच की कड़ी आलोचना की और इसे अपर्याप्त बताया। अदालत ने कहा कि सीबीआई की जांच मामले के अहम बिंदुओं पर कुछ नहीं कहती।

अदालत ने कहा कि इस मामले में पांच बड़ी खामियां रहीं, जिस वजह से यह मामला अदालत में गिर गया। जैसे- अभियुक्त के परिसर से किसी भी तरह के नेफ्था या उससे जुड़े पदार्थ की कोई बरामदगी या जब्ती नहीं हुई। किसी भी तरह की रासायनिक जांच से यह नहीं पता चलता कि उत्पादों में पेट्रोलियम के अंश थे। ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं था जिससे यह पता चले कि नेफ्था को थिनर या फिर रिड्यूसर में बदला गया। आरोपी की फर्म की स्थिति को लेकर भी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। जैसे- यह पार्टनरशिप है या फिर प्रोपराइटरशिप। यह भी नहीं बताया गया कि सामान Slop Order या फिर Naptha Order के तहत आता था या नहीं।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष को ऐसे सबूत पेश करने चाहिए थे जिससे उस पर भरोसा हो लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि मुकदमा तभी आगे बढ़ाया जाना चाहिए जब गंभीर संदेह पैदा होता हो न कि सिर्फ शक के आधार पर। आरोपियों की ओर से पेश हुए वकील केके शर्मा ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में दोषपूर्ण जांच की है, इसलिए आरोपियों को बरी कर दिया जाना चाहिए। अदालत ने इस बात को देखा कि आरोपी लगभग 15 सालों तक आपराधिक कार्यवाही का सामना कर चुका है।

अंत में अदालत ने मनीष कुमार अग्रवाल और उनकी फर्म मेसर्स रिलायबल इंडस्ट्रीज को आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), EC एक्ट की धारा 3 के साथ धारा 7, स्लॉप ऑर्डर 2000 के नियम 3 और नेफ्था ऑर्डर 2000 के नियम 3 के तहत सभी आरोपों से बरी कर दिया।

क्लीन टॉयलेट बेसिक जरूरत

दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि स्वच्छ, इस्तेमाल करने योग्य और सम्मानजनक शौचालय (टॉयलेट) की सुविधा कर्मचारियों के बुनियादी कामकाजी अधिकारों का हिस्सा है। कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा एक वरिष्ठ महिला प्रोफेसर के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।