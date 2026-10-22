दिल्ली की एक अदालत ने अपनी बेटी के साथ मारपीट करने, उसकी गरिमा का अपमान करने और उसे शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाने के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। पीड़िता ने खुद अदालत में मारपीट की घटना से इनकार किया, जबकि अन्य गवाहों के बयान भी आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए।

एडिशनल सेशंस जज विकास गर्ग ने 15 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी आबाद को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा) और धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, हावभाव या कृत्य करना) के साथ-साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।

पीड़िता की गवाही ने अभियोजन के मामले को किया कमजोर

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता की गवाही अभियोजन पक्ष के आरोपों का समर्थन नहीं करती। वहीं, अन्य गवाहों के बयान भी मामले में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ऐसे में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बेटी ने आरोप लगाया था कि उसका पिता करीब 10 वर्षों से उसके साथ शारीरिक मारपीट करता था। उसने यह भी आरोप लगाया था कि पिता उसे गाली देता था और उसकी चिकित्सा तथा शिक्षा संबंधी जरूरतों की अनदेखी करता था।

शिकायत के मुताबिक, 31 मार्च 2024 को आरोपी ने बेटी के साथ मारपीट की थी और उसके पेट में लात मारी थी। इस घटना के बाद लाहौरी गेट थाने में मामला दर्ज किया गया था।

अदालत में बेटी ने मारपीट के आरोपों से किया इनकार

मुकदमे की सुनवाई के दौरान बेटी ने अदालत को बताया कि उसने अपने पिता के खिलाफ कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी और उसके पिता ने कभी उसके साथ मारपीट नहीं की। उसने यह भी दावा किया कि मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया उसका बयान उसके मामा और पुलिस अधिकारियों के दबाव में दर्ज कराया गया था।

अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से क्रॉस-एग्जामिनेशन किए जाने के दौरान भी बेटी ने कथित घटना से इनकार किया। इससे अभियोजन पक्ष के आरोपों को साबित करने में कठिनाई पैदा हुई।

अन्य गवाहों के बयान भी नहीं आए काम

मामले में पेश किए गए दो अन्य गवाह भी आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सके। इनमें से एक गवाह ने आरोपी को अपनी पत्नी और बेटी के साथ मारपीट करते देखने का दावा किया था, लेकिन उसके बयानों में विरोधाभास पाए गए।

वहीं, बेटी के मामा ने अदालत में कहा कि कथित मारपीट की घटना उनकी मौजूदगी में नहीं हुई थी। इस कारण उनका बयान भी घटना को प्रत्यक्ष रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

संदेह का लाभ देकर आरोपी को किया बरी

सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

अदालत ने कहा कि पीड़िता की गवाही अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करती और अन्य गवाहों के साक्ष्य भी मामले की कमियों को दूर नहीं कर पाते। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी आबाद को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया।

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