दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक स्टेशन पर सफर के दौरान एक व्यक्ति की जेब से करीब 1.51 लाख रुपये के सोने के गहने चोरी हो गए। व्यक्ति ने इन गहनों का बीमा करा रखा था, लेकिन जब उसने बीमा कंपनी से मुआवजा मांगा तो कंपनी ने उसका क्लेम खारिज कर दिया।

अब दिल्ली के उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को फटकार लगाते हुए पीड़ित को 1.71 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला दिल्ली के एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है, जो साल 2006 से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (United India Insurance Company) से लगातार हाउसहोल्डर्स इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करा रहा था। इस पॉलिसी के तहत उसके घर के सामान के साथ सोने के गहने भी कवर थे।

व्यक्ति के मुताबिक, 3 नवंबर 2015 को वह दिल्ली मेट्रो से सफर कर रहा था। इस दौरान राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर उसकी जेब से सोने के गहने चोरी हो गए। इन गहनों की कीमत करीब 1.51 लाख रुपये थी। चोरी की जानकारी मिलने के बाद उसने बीमा कंपनी से नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम किया।

पुलिस ने भी नहीं लिखी थी शिकायत, कई जगह भटकना पड़ा

शिकायतकर्ता ने बताया कि चोरी की घटना के अगले दिन यानी 4 नवंबर को वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा, लेकिन राजा गार्डन मेट्रो स्टेशन पर पुलिसकर्मियों ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। उसे यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया।

इसके बाद 5 नवंबर को उसने यमुना बैंक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार एसएचओ के हस्तक्षेप के बाद राजा गार्डन मेट्रो स्टेशन पुलिस स्टेशन में उसकी एफआईआर दर्ज की गई।

इसके बाद व्यक्ति ने बीमा कंपनी को सोने के गहनों की खरीद के बिल, पुलिस शिकायत, एफआईआर और अन्य जरूरी दस्तावेज सौंप दिए। इसके बावजूद कंपनी ने उसका क्लेम खारिज कर दिया।

बीमा कंपनी ने क्यों खारिज किया क्लेम?

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने अपने बचाव में कहा कि शिकायत मिलने के बाद नुकसान का आकलन करने के लिए एक सर्वेयर नियुक्त किया गया था। सर्वेयर ने 6 जून 2017 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चोरी की घटना वास्तविक नहीं लगती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सफर के दौरान अपने सभी सोने के गहने पुरुषों के वॉलेट में नहीं रख सकता।

इसके अलावा, बीमा कंपनी ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता ने गहनों की खरीद के जो बिल जमा किए थे, वे ज्वेलर्स से जांच कराने पर फर्जी पाए गए। इन्हीं आधारों पर कंपनी ने बीमा क्लेम देने से इनकार कर दिया और उपभोक्ता की शिकायत खारिज करने की मांग की।

उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को लगाई फटकार

मामले की सुनवाई दिल्ली के उपभोक्ता आयोग में हुई। आयोग की अध्यक्ष सोनिका मेहरोत्रा और सदस्य ऋचा जिंदल व अनिल कुमार ने पाया कि बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता के क्लेम को खारिज करने के लिए सर्वेयर की रिपोर्ट पर भरोसा किया, लेकिन खरीद के बिलों को फर्जी बताने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया।

आयोग ने यह भी कहा कि सर्वेयर की भूमिका संदेह के घेरे में थी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी को क्लेम खारिज करने का आधार बनाया गया, जबकि सर्वेयर को इस बात की जांच करनी चाहिए थी कि शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी या नहीं और इस दौरान उसे किन परेशानियों का सामना करना पड़ा।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि जब शिकायतकर्ता ने अपना वास्तविक क्लेम पेश किया तो बीमा कंपनी ने उसे खारिज करने के लिए तरह-तरह की आपत्तियां उठाईं। केवल तकनीकी आधार पर किसी वैध बीमा क्लेम को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए ठोस और वास्तविक कारण होने जरूरी हैं।

बीमा कंपनी को देने होंगे 1.71 लाख रुपये

आयोग ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया। साथ ही उसे शिकायतकर्ता के चोरी हुए गहनों के नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया। आयोग के आदेश के मुताबिक, बीमा कंपनी को गहनों की कीमत के तौर पर 1.51 लाख रुपये देने होंगे। इसके अलावा मानसिक परेशानी, मुकदमेबाजी के खर्च और उत्पीड़न के लिए 20 हजार रुपये का मुआवजा भी देना होगा। इस तरह कंपनी को कुल 1.71 लाख रुपये चुकाने होंगे।

बीमा क्लेम खारिज होने पर उपभोक्ता कहां करें शिकायत?

यह मामला बताता है कि अगर किसी उपभोक्ता के पास बीमित सामान की खरीद से जुड़े जरूरी दस्तावेज और बिल मौजूद हैं, तो बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह उनकी उचित जांच करे। बिना ठोस सबूत के केवल तकनीकी आधार पर क्लेम खारिज करना सेवा में कमी माना जा सकता है।

अगर आपकी भी बीमा कंपनी किसी वैध क्लेम को बिना उचित कारण खारिज कर रही है, तो आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) के नंबर 1915 पर संपर्क किया जा सकता है। दिल्ली के उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 011-23379146 पर भी शिकायत की जा सकती है।

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पंजाब के लुधियाना में एक्सपायरी आटे से बनी रोटियां खाने के बाद एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई। उसे पेट में संक्रमण और दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जांच में पता चला कि जिस आटे से रोटियां बनाई गई थीं, उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लकि करें।