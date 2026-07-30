दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेलवे को एक यात्री को मुआवजे देने का निर्देश दिया है। इस यात्री को ट्रेन यात्रा के दौरान एक अजनबी के साथ कंबल शेयर करना पड़ा था। आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर सेवा में कमी का दोषी है।

पीटीआई के मुताबिक, आयोग की अध्यक्ष मोनिका अग्रवाल श्रीवास्तव और सदस्य राजेंद्र धर व ऋतु गरोडिया की बेंच ने यह आदेश दिया, जिसमें मानसिक उत्पीड़न और परेशानी के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा और कानूनी कार्यवाही के खर्च के तौर पर 5,000 रुपये देने को कहा गया।

आयोग ने रेलवे को ठहराया जिम्मेदार

29 जुलाई के एक आदेश में आयोग ने कहा, “रेलवे ने 23 सितंबर 2009 के सर्कुलर का उल्लंघन करते हुए दो ऐसे यात्रियों को एक ही कंबल दिया जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था। इसके बाद रेलवे ने लिनन कॉन्ट्रैक्टर पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया, लेकिन शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी नहीं दी और न ही यात्री को कोई मुआवजा दिया। यहां तक कि इस आयोग के सामने दाखिल जवाब में भी रेलवे ने इस जुर्माने के बारे में कुछ नहीं कहा।”

2022 में किया था सफर

शिकायतकर्ता ने अक्टूबर 2022 में प्रयागराज से दिल्ली तक आरएसी (रिजर्वेशन अंगेस्ट कैंसिलेशन) टिकट पर यात्रा की थी, जिसके तहत उन्हें एक बर्थ दूसरे यात्री के साथ शेयर करनी पड़ी थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, कोच अटेंडेंट ने दोनों यात्रियों के लिए सिर्फ एक कंबल, एक तकिया और दो चादरें दीं। शिकायत करने वाले का आरोप है कि अलग-अलग कंबल और तकिए मांगने के बावजूद, उन्हें बताया गया कि शेयर्ड RAC बर्थ के लिए सिर्फ एक कंबल और तकिया ही दिया जाता है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठाने और रेलवे अधिकारियों के साथ अपनी PNR डिटेल्स शेयर करने के बाद, उन्हें सिर्फ एक तौलिया मिला, जबकि अलग कंबल और तकिए की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

यात्री ने मांगी थी आरटीआई के तहत जानकारी

बाद में यात्री ने लिखित शिकायतें दर्ज कराईं और RTI एक्ट के तहत जानकारी मांगी। जवाब से असंतुष्ट होकर, उन्होंने मुआवजे की मांग करते हुए उपभोक्ता आयोग का रुख किया।

हालांकि रेलवे ने इसका विरोध किया। उन्होंने कमीशन के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए और कहा कि तय नियमों के अनुसार ही बेडरोल दिए गए थे। रेलवे ने यह भी कहा कि मांग और उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त कंबल दिए जाते हैं और बताया कि ट्रेन में लिनन सर्विस का काम एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर संभालता है।

बेडरोल की लागत किराये का ही होती है हिस्सा

हालांकि, आयोग ने गौर किया कि 2009 के रेलवे बोर्ड के एक सर्कुलर के तहत RAC यात्रियों को कंबल और चादरें दी जा सकती थीं, क्योंकि बेडरोल की लागत किराये का ही हिस्सा होती थी।

बेंच ने कहा, “इसके अलावा, OP ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि शिकायतकर्ता को अलग से बेडरोल दिया गया था। इसलिए, हम OP को सर्विस में कमी का दोषी मानते हैं और उन्हें मानसिक परेशानी और शारीरिक असुविधा के लिए मुआवज़े के तौर पर 20,000 रुपये देने का निर्देश देते हैं। हम मुकदमे के खर्च के लिए 5,000 रुपये देने का भी आदेश देते हैं।”

देना होगा 60 दिनों के भीतर रकम

आगे कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि शिकायत करने वाले ने किसी अनजान यात्री के साथ बर्थ शेयर की थी और उसे सिर्फ एक कंबल और एक तकिया दिया गया था। आयोग ने रेलवे के अंदरूनी रिकॉर्ड पर भी ध्यान दिया, जिसमें दिखाया गया था कि इस घटना के लिए लिनेन कॉन्ट्रैक्टर पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

रेलवे को सर्विस में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए, उसने 60 दिनों के अंदर मुआवजे की रकम देने का निर्देश दिया, ऐसा न करने पर 7 परसेंट सालाना ब्याज देना होगा।

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